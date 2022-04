Las parejas más elegantes que hemos visto en los Oscar 2022

La alfombra roja de los Oscar 2022 se ha bañado de glamour, elegancia y amor, sobre todo amor, porque resulta que la mayoría de las actrices y actores más deseados han ido de la mano de sus respectivas parejas. Una compañía que conlleva el doble de riesgo, porque no solo ha tenido que elegir un outfit, sino dos, y… ¡qué peligrosos es eso de ir con alguien que viste mal! Afortunadamente, las estrellas no han tenido que pasar por un mal trago y han sido muchas las que han lucido con exquisito gusto. Te contamos cuáles son los amantes que mejor look han tenido. ¡Mira qué elegancia!

Penélope Cruz y Javier Bardem Nuestros enviados de honor nos han enorgullecido con su talento y distinción. Se han decantado por un clásico, el negro, para teñir de belleza el vestido de Penélope Cruz, nominada a mejor actriz por Madres Paralelas, y el traje de Javier Bardem, nominado a mejor actor por Being the Ricardos. Penélope Cruz y Javier Bardem en los Oscar 2022 GTRES GTRES

Kristen Stewart y Dylan Meyer La reconocidísima Kristen Stewart ha vivido su primera nominación a los Oscar, ha sido gracias a su interpreción en Spencer, y lo ha disfrutado en compañía de su prometida. Ella es la guionista Dylan Meyer, que ha acudido muy conjuntada con la actriz, ambas en camisa blanca y pantalón, americana y zapatos negros. ¡Divinas! Descubre también con todo detalle quién es Meyer. Kristen Stewart y Dylan Meyer en los Oscar 2022 GTRES GTRES

Nicole Kidman y Keith Urban Nicole Kidman, nominada como mejor actriz por Being the Ricardos, acudía a la gala de la mano del cantante Keith Urban. Los dos igual de glamurosos, él con un traje negro y pajarita, y ella con un divino vestido azul liloso de una largura ideal para la ocasión tan especial. Nicole Kidman y Keith Urban en los Oscar 2022 GTRES GTRES

Will Smith y Jada Pinkett-Smith El actor se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la noche, y no solo por llevarse la estatuílla gracias a El método Williams, sino por la polémica desatada tras la agresión física a Chris Rock durante la gala. Premios y controversias a parte, los looks de la pareja han sido de 10. Jada Pinkett-Smith ha llevado un vestido verde con cola aflorada y Will Smith un traje negro que rompe con blanco. Will Smith y Jada Pinkett-Smith en los Oscar 2022 GTRES GTRES

Kirsten Dunst y Jesse Plemons El poder del perro ha llevado a los Oscar, como mejor actriz y actor de reparto, a esta pareja de actores. Dos intérpretes con mucho gusto que han desfilado conjuntados y contrastados, él de traje negro, ella con vestido rojo de formas primaverales. Kirsten Dunst y Jesse Plemons en los Oscar 2022 GTRES GTRES