El concierto solidario por Ucrania, ya disponible en RTVE Play

RTVE se une al maratón televisivo 'Save Ukraine: #StopWar', el concierto solidario que se emite en más de 20 países con el fin de recaudar donaciones para las víctimas de la guerra de Ucrania. Un evento que ha contado con el mensaje del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y que RTVE Play ha emitido en directo. En el concierto han participado más de 50 artistas invitados, entre los que destacan nombres ucranianos como los de Jamala y Go-A, representantes del país en Eurovisión en 2016 y 2021, respectivamente, y quienes están luchando activamente a través de su música en diferentes eventos por toda Europa para recaudar fondos para Ucrania.

"Contamos con el gran apoyo no solo de la audiencia televisiva, sino también de los activistas que saldrán a las calles de sus ciudades y apoyarán el maratón 'Save Ukraine: #StopWar' ('Salva Ucrania: No a la guerra'). Ahora es importante aprovechar todas y cada una de las oportunidades para hablar sobre Ucrania, los ucranianos y las necesidades de sus ciudadanos. Llamamos a los gobiernos de los estados europeos para plantear cuestiones importantes", aseguran los organizadores del evento.

Concierto solidario 'Salva Ucrania: No a la guerra'

Los artistas invitados a ''Salva Ucrania: No a la guerra'

Durante las dos horas de música, que se han retransmitido desde desde Polonia, el concierto benéfico ha ido contando las historias de los ciudadanos de a pie de Ucrania, de héroes locales y de las personas que intentan ayudar como pueden. El evento pretende mostrar la realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania y apoyar al país en el momento más oscuro de su nación con mensajes de apoyo y actuaciones en directo de artistas internacionales como Imagine Dragons, Fatboy Slim, Placebo, Nothing But Thieves, Within Temptation, Alina Pash, Beissoul & Einius, Brainstorm, Kadnay, Latexfauna y Submotion Orchestra.

También han actuado Salvador Sobral y Netta, ganadores de Eurovisión en 2017 y 2018, respectivamente. Y otros cantantes ucranianos como Montatik, Julia Sanina (The Hardkiss), Artbat, Bloom Twins, Vasyl Popadiuk u Okean Elzy. Mañana se retransmitirá este concierto benéfico en una gran pantalla en distintas plazas de ciudades europeas para que todo el mundo pueda disfrutarlo y unirse en solidaridad con Ucrania. Algunas de estas ciudades serán Málaga, Berlín, Londres, Milán, Praga, Bratislava, Ámsterdam, Tel Aviv, Viena, Varsovia, Cluj, Estocolmo o Tallin.