¿Quién no ha coincidido en el trabajo con algún compañero o compañera en la máquina de café? Esa serie que transcurría en frente a una con las batallas y anécdotas de personajes muy variopintos cada empleado vuelve por todo lo alto. Después de 13 años, Camera café se traslada a la gran pantalla, este viernes, bajo la dirección de Ernesto Sevilla, que se estrena como director. Con su reparto de siempre, Arturo Valls, Ana Milán, Joaquín Reyes, Manuel Galiana y Carolina Cerezuela entre otras.

"La máquina de café no existía y el café era cocacola rebajada en agua que tampoco bebíamos mucho. Lo interesante, lo bonito, lo increíble es que por fin, en la película mostramos la máquina de café y lo que nunca se vio. El contraplano. Cuando enseñamos que hay más allá del pasillo la gente arranca a aplaudir, que es impresionante. Esa cosa fan de que por fin va a haber algo que había imaginado durante cinco temporadas", explica el actor y presentador valenciano a Pepa Fernández en De pe a pa.

Desde 2009 que acabó aquel famoso plano fijo. "Estas cosas de las programaciones y de las cadenas. Luego se intentó hacer otra cosa. Con los mismos personajes y llevarlos a un hospital. Y sin embargo eso la gente no lo compró. Oficinista si, pero médicos no y se acabó. Fueron cinco temporadas. Es verdad que acabó en alto. Es pertinente porque hice una cosa que la gente la recuerda con tanto cariño", recuerda Valls.

La esencia de aquel formato televisivo se mantiene pero con algún que otro matiz. "Había que tomar ese tipo de decisiones. Son las que más nos costaron, como cómo de fieles éramos a la serie. Sí, era más coral. Si nos centramos como ahora, en Quesada. Y sobre todo formalmente teníamos claro que no podíamo hacer una película de hora y media de gente hablando delante de una máquina de café".

Aunque Arturo dice que para él Quesada da para ''un ratito". "Este tipo de gente así, ese cuñado, esa gente que está siempre arriba, el caradura , el jeta". Y tod seguido de un cambio. "Antes estábamos en el 2000 y poco y se retrataban a los personajes de ese momento. De esa sociedad, como esta comercial que problablemente cerraba los tratos en un club de alterne tomándose unas copas . Entonces hemos querido evitarlo y porque entendemos que la sociedad tiene que evolucionar , tiene que cambiar y aparte también nos aburría, ya no es cuestión de autocensura, pero decir otra vez un personaje tan machista , tan real. Vamos a quedarnos cocn la parte del escaqueo".

Todo aquel fanático de Camera café recuerda a Jesús Quesada como ''el rey del escaqueo''. En el trailer de la película vemos que ahora la empresa dependerá de él tras convertirse en director. "Lo hemos humanizado un poco. Sufre una especie de crisis familiar . Por ejemplo cuando la hija le pregunta '¿cuándo es mi cumple?' y él dice '¿cómo no lo voy a saber?'. Queda de mal padre ".

El reencuentro con los compañeros

Valls siempre tuvo en mente retomar el formato. "Jorge que es uno de los productores de la película, es quien hace esa primera llamada, o sea, ese primer intento de comprar los derechos y me llama 'oye, qué te parece si compramos los derechos de Cámara y si te apetece sumarta a esta empresa, a esta aventura'. Fue el empujón definitivo porque es algo que siempre esta ahí. Siempre sobrevolaba esta idea de hacer la película".

Y volvieron al lugar que les hizo feliz. "Volver a econtrarte con los compañeros, reencontrarte con los personajesm, como tú decías, porque Quesada al final a mí me ha dado mucho. Es el primer personaje que hago de ficción, lo primero que hago así. Volver a ver a Cañizares, a Julián, a que te insulte el personaje de Ana Milán, que no lo puede hacer mejor. Yo ya sabía que me lo iba a pasar bien. Y así fue. La verdad que divertido".

Pero hay dos bajas notas, la de César Sarachu (Bernardo en la ficción), por no cuadrar fechas, y Luis Varela (interpretaba al director de la empresa), por un problema de salud, con él que tienen una pequeña sorpresa en la gran pantalla. "Yo me empeñé que había que hacerle un homenaje a Luis, que fue uno de los personas más fantásticos".

El valenciano guarda una anécdota el famoso Gregorio Antúnez. "Yo cuando empezaba le decúia a Luis que esto de la interpretación es maravilloso, es como meterte en la pier de otro, entender el persona. Hay algo mágico que me decía 'Arturito, ¿sabes lo que me gusta a mí?, acabar aquí de decir tonterías y tomarme un gintonic'. De alguna manera es un consejo que que parece una cosa, pero yo lo tengo ahí grabado a fuego porque lo que está diciendo es que hay que quitarle un poquito de importancia a todo esto, quitarle un poco de hierro".