Fuera mitos: el café y el té son bebidas saludables

El café tiene cafeína y el té tiene teína. En más de una ocasión hemos escuchado esta frase y pensamos que es verdad. No, es un mito. En realidad es un nombre popular que se le ha puesto a la cafeína que se encuentra en el té.

"La molécula de teína no existe, es la misma. También es un poco el hecho de que el té tenga una concentración menor de cafeína ha hecho creer a la gente que no es tan potente la teína como la cafeína. Pero son moléculas exactamente iguales, es el mismo compuesto, pero si que se encuentra en diferente cantidad", explica el nutricionista Aitor Sánchez en su sección "Las penas se van yantando" en El gallo que no cesa.

La composición de estas dos bebidas va mucho más allá de lo que conocemos, por lo que no solo llevan cafeína. "El interés principal que presentan el café y el té es que tienen compuesto bioactivos que no están presentes en las otras bebidas que tienen cafeína, como los refrescos de cola o las energéticas, que consumen muchos adolescentes beben con asiduidad", expone Aitor.

06.57 min El gallo que no cesa - Las penas se van yantando: ¿Es saludable el chocolate? - Escuchar ahora

Ambas son bebidas saludables, por los antioxidantes y sustancias antiinflamatorias que contienen dentro de ellas.

Efecto de estimulación En muchas ocasiones, utilizamos el café para mantenermos despiertos o el té para tranquilizarnos y ayudarnos a conciliar mejor el sueño. Las dos bebidas mejoran la atención y el rendimiento intelectual, pero hay pequeñas diferencias en los estudios que miden esta área. 06.13 min El gallo que no cesa - Las penas se van yantando: Encurtidos, una opción saludable - Escuchar ahora "El café mejora un poco más el tiempo de reacción de las personas y se suele utilizar en nutrición deportiva, pero el té incrementa más la capacidad de observación y la frecuencia del parpadeo", agumenta el nutricionista. Eso sí, también tienen consecuencias como la dificultad de conciliar el sueño. "Este efecto es más exacerbado en el caso del café, porque los bebedores encuentran esa dificultad en el descanso regular, mientras que los consumidores de té refieren sentirse más calmados", diferencia Aitor Sánchez entre las dos bebidas. La mejor hora para tomar café: las 11 h