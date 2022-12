Llega el momento en que los hijos adolescentes valoran más estar con sus amigos que con sus padres. Su grupo es muy importante para ellos y no debemos ni disgustarnos ni enfárdanos por ello.

Patricia Ramírez nos aconseja no culparnos y no entrar en una batalla discutiendo con ellos. Para ello nos da 4 consejos para disfrutar del tiempo que pasamos junto con nuestros hijos adolescentes pasándolo bien.

Consejos para disfrutar de nuestros hijos adolescentes

1. Crea momentos compatibles con sus horarios

Has de intentar organizar momentos que no sean sus momentos, ya que entre ir al cine un sñabado a la tarde contigo o ir con sus amigos van a preferir ir con sus amigos. No te rechazarán a ti, como padre, simplemente tienen una alternativa más atractiva. Busca momentos entre semana que sean compatible con su tiempo.

2. Comparte actividades que a ellos les gusten

El teatro puede ser una buena opción siempre y cuando a ellos les atraiga, actividades que busque el gusto de los dos. Incluso podéis planear empezar una actividad juntos, como jugar al golf o pádel, etc., pero que sea agradable para ambos.

3. Procura que la experiencia sea placentera

Cuando estás disfrutando de un momento no intentes hablar de un tema problemático, ya que se pensará que lo estás manipulando y ya no querrá volver a tener otro momento agradable contigo, se sentirá incómodo

4. No juzgues cuando se abran de ti

Si estáis pasando un rato a gusto y ellos aprovechan para sacar algún tema más íntimo, más privado, si ahí empiezas a juzgar y a criticar, seguramente ya no lo volverán a hacer.

Recuerda que si estás disfrutando de unas actividades con ellos, lo normal es hacérselo saber, decirles lo bien que te lo has pasado y que te gustaría repetir estos momentos