Mejor Contigo ha sido testigo directo en primicia de la primera comparecencia pública de Carmen, una de las dos hijas mellizas de 'Tita' Cervera, apenas unos minutos después de que la baronesa Thyssen rubricase con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, el acuerdo por el alquiler de su colección privada de arte. En sus primeras palabras para un medio de comunicación, la adolescente Carmen, que cumplirá 16 años este verano, ha confirmado que ha heredado de su madre el gusto y el interés por el arte: "Me gustan mucho los cuadros, me impresionan mucho y me gustaría aprender más, porque me interesan mucho", ha afirmado, visiblemente nerviosa.

El futuro de la colección de arte Thyssen Bornemisza está, pues, en buenas manos. También Borja, hijo de Carmen Cervera con el barón Thyssen, "se ha convertido en un coleccionista. Prácticamente nació en la Villa Favorita, desde pequeño ya ha estado involucrado en el arte", ha recordado su madre, orgullosa de que su vástago haya dado continuidad al interés familiar. De hecho, fueron sus dos hijas mellizas, Carmen y Sabina, las responsables de colgar el 'Mata Mua', la pintura de Paul Gaugin que se ha convertido en símbolo de este histórico acuerdo.

Tanto en el momento de la firma, como en su entrevista con TVE, Tita Cervera ha querido dedicarle un emotivo recuerdo a su difunto marido: "Debe estar muy feliz viéndolo desde el cielo. Hoy le he dedicado el día". No en vano, fue el barón Thyssen quien reforzó el espíritu coleccionista de Carmen que ahora parecen haber heredado sus hijos: "Abrió una etapa maravillosa en mi vida que no esperaba, porque me convertí en coleccionista. Ya tenía esa tendencia de jovencita, pero no necesariamente como lo he llevado a cabo después", ha reconocido.

El acuerdo se ha alcanzado después de 10 años de negociaciones por las que han pasado "hasta once ministros", como ha recordado la baronesa. El Estado español se asegura así el alquiler de 239 obras de la colección de la aristócrata por valor de 6,5 millones de euros anuales durante 15 años. "Hoy es un día muy bonito, estoy muy agradecida a todos, al ministro Iceta y su equipo, a todos los ministros que han estado involucrados, hasta once durante todo el proceso", ha apuntado Carmen Cervera.

"Desde que mi marido empezó a negociar para traer su colección a España, mi objetivo siempre ha sido que el Museo Thyssen permanezca para siempre. Mi marido ha pasado a la historia. Estoy feliz de que hoy hayamos culminado en su nombre", ha valorado la propietaria de una de las colecciones privadas más importantes del continente.