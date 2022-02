José Sacristán a la "quijotesca", así logró su primer y único Goya

(Música)

Es uno de los 20 mejores actores del mundo,

según el American Film Institute.

Se ha metido en centenares de personajes

con los que nos ha hecho reír pero también llorar.

Su cara y su voz son absolutamente inconfundibles.

Ha hecho cine, teatro y televisión. Tiene 84 años

y, desde pequeño, quería dedicarse a esto,

desde que vio en la gran pantalla

a Fumanchú en el cine de su Chinchón natal.

Hoy, en "La matemática del espejo" José Sacristán.

¡Oh...! ¡Qué lugar!

¿Cuánto tiempo llevas aquí, amigo?

¡Puf... cuánto recuerdo, cuánto sueño!

¡Cuánta ilusión aquí

almacenada, recogida, ordenada, cuidada! ¡Uf...!

¡Hola, Pinocho... hermano en apéndice!

Eh, estamos ahí, más o menos.

¡Oh y esto...!

¡Cuánta cosa, qué barbaridad!

¡José Sacristán! Don Carlos, ¿qué tal?

¿O Pepe Sacristán? Pepe.

Pepe y voy... ¡que me mato! ¿Sí? Siempre me he preguntado:

¿le llamamos Pepe, le llamamos...? Le llamamos Pepe.

Me han llamado algunas otras cosas, pero con Pepe está muy bien.

¿Qué te parece el sitio al que te he traído?

Son los almacenes de atrezzo de Radio Televisión Española.

Yo tengo una cierta tendencia

a la melancolía y a la nostalgia, siempre vigiladas, ¿no?

Y todos estos objetos y estos muebles y estas cosas

me producen una... cierta ternura, ¿no?

Y una... igual son los años, ¿no?

Forman parte ya de mi propia historia todo estos, ¿no?

Al margen del trabajo y de...

Lo de la vida, ¿no? Hay objetos ahí que me recuerdan mi infancia y...

Y sobre todo el mundo de la ficción en el que uno empezó

a soñar con dedicarse a esto de contar historias.

Mira, voy a empezar con una prueba.

Te voy a pedir que cierres los ojos un segundito.

Que... mira, cógelo tú.

Te lo pongo en las manos, huélelo.

Estos son ajos. Son ajos.

Ajos de Chinchón. Ajos de Chinchón.

Sí, sí... mucha gente me pregunta, ¿no? Son 83 los cumplidos y...

84 ya... ¡84! 84.

Y yo digo: son los ajos de mi pueblo, ¿no?

Y es un poco en broma, pero otro tanto no, yo creo que hay

un territorio en el que uno crece y se desarrolla,

que va marcando y que puede ir en contra o a favor.

En mi caso, creo que la adversidad venía

desde las carencias de principio,

que te hacen espabilar y te hacen reaccionar y caminar adelante.

Entonces, el ajo es todo un símbolo de la lucha por la tierra.

Labrarla, que salga... y luego venderlo.

De hecho, si hay ocasión, te comentaré

algo que mi padre me dijo en un momento determinado

de mi carrera, que tiene referencia a los ajos.

Si viene a cuento, te lo digo. No, coméntamelo.

Pues mi padre, el Venancio,

quería que yo fuera un hombre de provecho,

no un señor que hace películas.

Un hombre de provecho, un oficio o bueno...

O entender que lo de la labrar la tierra,

cultivarla, sembrarla y recoger sus frutos

es mucho más noble que andar por ahí haciendo chistes, ¿no?

Pero cuando la cosa a mí, no me iba del todo mal,

sino que ya había una confirmación

de que yo podía ganarme la vida con esto,

mi padre nunca me preguntó

cuántas películas has hecho o cuánto has ganado...

En mi pueblo, si había una buena cosecha de ajos, salvabas el año.

Entonces, recuerdo un año ya donde la...

El Venancio aceptó que esto

de contar historias, hacer películas no era tan indigno

y que podía, en fin... me preguntaba:

"¿Cómo has vendido los ajos este año?".

Ese era para él

el termómetro a partir del cual consideraba si...

La temperatura de mi éxito era una u otra.

¿Y los vendías bien?

No... y se han ido vendiendo,

siempre hay una adecuación o he tenido, he procurado tenerla.

Volvemos otra vez a la tierra, al origen, a...

El frío del invierno, el calor del verano y los sabañones...

Ha habido un equilibrio cordial

entre lo que yo esperaba que esto fuera y lo que era en realidad.

El Venancio estaría muy orgulloso, ¿no?

El Venancio...

Estaba orgulloso... digo yo,

porque manifestarlo, el hombre se cuidaba muy mucho, ¿no?

Claro... esta Castilla de la que uno viene

no andamos por ahí diciendo

a la gente "cuánto te quiero" y... ¡ni muchísimo menos!

Yo recuerdo también una anécdota muy graciosa que mi madre me decía:

"Porque cuando yo me enamo... me arreglé con tu madre...".

¡Hombre! ¿Dónde vas con estas debilidades, no?

Pero fíjate que la memoria que yo tengo,

tanto de la una como del otro,

no puede ser más... en fin, fueron complementos perfectos.

Y la cómplice era la Nati,

la que echaba el capotazo, la que estaba más o menos al tanto

de cómo este imbécil que era yo,

de pronto... ¡que quería ser Tyrone Power!

Pues la mujer podía... si podía colaborar en el sueño, colaboraba.

¿Entonces fue la Nati la que... la que más

entendió tus inquietudes?

Verás, entender, posiblemente lo entendieran los dos.

Pero él tenía la obligación de marcar un territorio para mí

que era... en fin... ¡es que era suicida, Carlos!

Yo creo que mi padre hubiera sido un pésimo padre

si hubiese alimentado, mínimamente,

mi deseo de ser Tyrone Power. O sea...

Claro, hubiera sido un irresponsable.

Un hombre derrotado en la Guerra,

un hombre que seguía militando en el Partido Comunista,

que entendía que había una forma de enfrentar la vida

y que no podía pasar por querer ser mosquetero, pirata o lo que fuera.

Si mi padre hubiera tenido esa debilidad,

no hubiera sido un buen padre.

Mientras que la Nati, que además cantaba flamenco, y lo cantaba

desde su condición de madre o de mujer,

era más próxima a... por supuesto más próxima a la ternura, ¿no?

Ten en cuenta, cuando yo hablo de esto del Venancio,

no es en absoluto de decir "¡qué hosco!", no, no.

Fue una generación a la que le fue negada, por así decirlo,

una forma de entender...

No ya la debilidad sino simplemente la ternura, ¿no?

¿Qué canciones cantabas con la Nati?

La Nati cantaba fandanguillos, media granaínas...

Me acuerdo: "¡Qué bonito está el tejado a la sombra de la parra,

el jilguerillo colgao, el botijo colorao y debajo la guitarra!".

Sí. Y otra: "Con un suspiro le pago a aquel que por mí suspire...".

Y bueno...

Cante chico. El Venancio también cantaba, lo que pasa es que...

Si no era tierno, imagínate para cantar.

Pero ya se atrevía con la soleá, con palos del flamenco más serios.

El Venancio estuvo en la cárcel.

Sí, estuvo en varias. ¿Tú naciste...?

¿En plena Guerra Civil? En el 37.

En septiembre del 37, sí.

Al poco de terminar la Guerra, estuvo en un campo de concentración

en Toledo; mi madre me llevó allí y luego a Ocaña.

Pero también estuvo en...

Estuvo en varios sitios.

Y salió... cuando salió, lo desterraron.

Y hubo que trasladarse a Madrid

a la habitación con derecho a cocina.

¿Tú le viste, le visitaste en la cárcel?

Sí, en el campo de... primero en Toledo,

un campo de concentración, había un señor allí con barbas...

Tendría, no sé... dos años.

Y ya, un poco mayor, bueno...

Un año más, en Ocaña.

En Ocaña, tengo la sospecha, fíjate, que tengo un libro

de poemas, rimas, poemas... que él escribió:

Venancio Sacristán Segovia,

en Ocaña, para distraerse los ratos de aburrimiento...

Que igual coincidió... no lo he averiguado, no sé,

con Miguel Hernández y con Buero Vallejo

allí en Ocaña y que unas tertulias literarias podían hacer...

Donde mi padre copiaba; y ahí están Lorca, Rubén Darío, Villaespesa...

En fin.

Dices que abandonáis Chinchón... bueno, no abandonáis Chinchón,

os hacen abandonar Chinchón, que es muy diferente.

No, abandonar tampoco, porque allí quedan mi tío, mi tía, mi abuela...

En fin, la familia, mis primas

y contacto con el pueblo tuve, pero mi padre pudo volver...

Porque mi padre salió de la cárcel pero en libertad provisional,

tenía que pasar revista cada semana en la comisaría más próxima.

La definitiva no la alcanzó hasta muchísimo tiempo después.

Y sí, el contacto con el pueblo... jamás lo he perdido ahora, ¿no?

No, no. ¡Mi lugar en el mundo es el Teatro Lope de Vega de Chinchón!

Porque, además, es un sitio bellísimo,

donde yo vi mi primera película, ¿no?

Ese es mi lugar en el mundo, no hay otro igual para mí.

¿Allí supiste que querías dedicarte a ser cómico?

No, allí...

Me ocurrió algo parecido, digo yo, a lo que les debió pasar

a los pastorcillos de Lourdes o de Fátima

cuando se les apareció la Señora.

Se apagaron las luces, se encendió y yo, hasta mucho después, no supe

que él indio no era un indio, que el gángster no era...

Y el que se moría no se moría.

Pero eso no ocurrió hasta mucho tiempo después, ya en Madrid.

¿Cómo es esa llegada, la recuerdas? ¿Tienes alguna imagen?

Sí, hay una película, que es "Surcos", de Nieves Conde,

que es como un NO-DO de nuestra llegada a Madrid.

Yo la recuerdo exactamente igual, ¡el pánico!

Lo recuerdo... el terror.

Primero, ya en...

En el tren de Arganda, que pita más que anda, que tarda cinco horas

de Colmenar de Oreja a la estación del Niño Jesús;

llegabas ciego de carbonilla.

La psicosis de los pueblos se solía llevar...

Tomates, chorizos, lo que fueran

No para hacer... algunos hacían estraperlo, pero otros simplemente

para llevar a los familiares.

Y ya en el vagón... yo era un crío, claro, tenía seis años.

Era de noche cuando mi madre me despertó,

me vistió y a la estación a esperar al tren para irnos a Madrid.

¡A Madrid!

Ya había una cosa... el frío, del vagón, ¿no?

Y la llegada a Madrid, ¡y eso fue el terror!

Es que vivíamos en la misma habitación dormíamos

mi padre, mi madre, mi hermana

y mi abuela, cuando venía en verano. En la misma habitación.

Y compartíamos el piso con un matrimonio...

Hambre nunca pasamos, esa es la verdad

aunque si había... filete y eso olvídate, o el pescadito pero...

Insisto, ya mi padre alquila una casa en Hermanos del Moral,

en General Ricardos, al final del Mataderos.

Nos regalaron una mesa plegable que se abría

y solo podías abrirla porque daba en la pared

los lados... ¡pero bueno!

Ahí ya empecé a trabajar en el taller

y a contactar con los grupos de aficionados.

A lo que íbamos, ¿no?

Si se queda o no se queda. Como una advertencia, ¿no?

Que luego me ha servido. Dice: "Cuidado, cuidado.

O sea, entonces lo normal es

que tú fueras al grifo, abrías y no salía agua.

Y un día salió agua y otro día salió hasta caliente".

Entonces, ¡cuidado, que puede ocurrir, puede ocurrir...!

Que vuelvas al grifo y no... entonces...

Estar precavido en esto, ¿no?

Entonces, esa precaución te la da el haber crecido, en fin...

Teniendo que vencer alguna que otra dificultad, ¿no?

Y esos filetes y ese comer bien

tardó en llegar a la vida de José Sacristán.

Ni siquiera cuando empezó a hacer teatro,

se pudo permitir esos famosos filetes.

Y cuando vas ya... actúas, empiezas a hacer tus primeros papeles,

¿qué recuerdos tienes de aquellos primeros papeles,

de aquellas primeras funciones?

¿Es ese mundo que esperabas, es...? ¿Se pasa, digamos,

empiezas a dejar de pasar hambre?

¿Hay filetes ya para comer?

¿O tarda el filete? No, el filete, como cosa familiar,

tarda bastante más en aparecer.

Entonces, en el año 60, yo empiezo

de meritorio en el Teatro Infanta Isabel de Madrid

con mi amigo Alfredo Landa, que hacía un papelito;

Julia Gutiérrez Caba la primera actriz...

Y el filete sigue siendo... son 100 pesetas.

Vuelvo a los ajos, Carlos.

Yo, con el sueldo de meritorio, ahorraba dinero.

Porque había que llegar a un sitio

a Valladolid, a las cuatro de la mañana, dejar la maleta

en consigna y a buscar una pensión de 15 pesetas.

Y la encontraba.

Fíjate que a mí nunca me ha faltado trabajo, pero ganaba poco.

Me salvó el Círculo de Lectores.

Fui uno de los primeros vendedores del Círculo de Lectores.

El filete seguía sin ser... bueno, en el año 64,

me comía las cosas de atrezzo de la Compañía Lope de Vega:

el pollo de "Calígula", las uvas de "El sombrero de tres picos"...

Sí. A Rodero le ponían pollo, hacía que se lo comía y lo dejaba.

Y en el oscuro, yo trincaba el pollo y era mi cena.

¿Te comías el atrezzo? El atrezzo.

Sí, sí, era mi...

Y en "El caballero de las espuelas de oro" ponían...

Góngora y Quevedo ahí se peleaban...

Ponían un trozo de pan, empanada y en el oscuro, yo trincaba...

Duró unos meses, estuve... ahí eso fue duro.

Pero precisamente en Mérida,

haciendo siete papeles en "Julio César" por 30 duros,

que ya estaba yo ese año a punto de... a punto de abandonar.

José María Morera, que en paz descanse, me mandó un emisario

para decirme que lo primero que montara en Madrid me iba a llamar.

Ahí ya apunta el filete como algo cotidiano.

Ahí ya apunta la posibilidad...

En el año 65, la gira con "La tetera" de Mihura,

yo la hice para los sitios

donde había pasado más hambre que el perro de un ciego,

ponerme ciego de comer, porque ya...

¿Ahí ya no te comes el pollo...? No, en el 65 ya empieza la cosa...

Nace mi hija, la mayor;

pero ya la cosa empiezan a aparecer las primeras películas:

Mariano Ozores, Sáenz de Heredia...

Y ya empiezo a notar que se empieza a afianzar la cosa

y bueno... bueno, aquí seguimos.

Me gustaría rebobinar e irnos a eso del Círculo de Lectores,

que me ha llamado la atención porque, buscando...

Encontramos, encontramos un anuncio.

Un anuncio... Que es curioso, que luego

hicieras el anuncio, ¡que es estupendo, también muchos papeles!

Sí, sí. Es este anuncio.

Este hombre es... ¡Hola, soy del Círculo de Lectores!

Quevedo, Valle-Inclán,

Dalí, Mozart, Groucho Marx.

Y representan los libros: el arte, la música, la ciencia...

Si usted le cierra la puerta, se la está cerrando

a las grandes creaciones de la cultura universal,

como las "Obras completas" de Valle-Inclán.

Créanme, yo he sido representante del Círculo.

No le cierre la puerta.

Yo recuerdo un anuncio que leí en el "Ya":

"Empresa editorial hispanoalemana

necesita personal para instruir en la venta a domicilio...".

¡Y lo vi clarísimo, que aquello iba a funcionar,

porque la oferta era formidable!

Apunté a Círculo de Lectores a toda la profesión,

a toda la profesión. Después ya fui vendedor,

primero de libros clandestinos

y eso me salvó, ya en el 65. Siguen las peliculillas, la televisión...

Vuelvo al 67, a la Compañía Lope de Vega y Alberto Closas

me dijo: "Quiero que cobres con Tamayo el doble".

Y estuve dos temporadas con Alberto.

Y ahí ya le alquilé a mi suegra entonces una casa en Pozuelo

y Alberto me facilitó un anticipo para comprarme el 600

de segunda mano, con el cual iba y volvía de la casa de Pozuelo.

¡Que ahí ya teníamos baño!

Fue la primera casa que yo he tenido con un baño.

En el año 68 del siglo pasado.

Y empezó a salir agua... caliente. ¡Y caliente!

Y además, sí, sí... agua en la ducha.

¡Y en el retrete no entraba nadie

más que nosotros! Mi mujer, mis dos hijos y yo.

No tiene pinta de que te cerraran mucho la puerta vendiendo libros.

No, no, no... Tienes pinta de ser bueno.

Bueno, he vendido libros por metros

y por colores. ¿Por colores?

Sí, había... te decía: "Mire, esta es la casa.

Quiero 75 cm de libros colorados,

lo que haya dentro". Y ahí le contabas los más caros, claro.

Pero así: "libros colorados o verdes o amarillos o...".

Y así he vendido montones de ellos, sí.

¿Hay gente que decora su casa en función de los libros?

¡Y no los va a leer en su puñetera vida!

¡Qué bien haber empezado esto con los ajos, Carlos!

¿Te ha gustado? No creo en la magia pero esto...

Hay algo que emana de esta cosa del ajo

que me gusta.

Os voy a confesar una cosa: se me habían olvidado los ajos.

Hemos tenido que ir corriendo a por un puñado de ajos, menos mal

que los hemos traído finalmente porque vemos la importancia

que tienen en la biografía de Pepe Sacristán.

Hace unos meses

conocíamos el Premio Nacional de Cinematografía,

que te entregaron en el Festival de San Sebastián.

Pero bueno, podemos intentar, hemos cogido

unas imágenes al azar de algunas películas

que te las voy a poner y también las van a ver los espectadores.

(SORPRENDIDO) ¿La cúpula de San Pedro?

¿Te suena? Sí. Sí, claro.

¿Quiere usted algo para Benidorm? -Que se divierta.

¿Quieres una salchicha? ¿Cerveza rubia, negra, Pilsen...?

¡Y dale, que yo lo que quiero es hablar!

¿Pero no te das cuenta, Pepe, de que aquí no...?

¡Chata, deja al garçon ese que te voy a solucionar la vida!

¡Tu padre! -¿Qué ha dicho?

-Tu padre. ¿Y eso qué quiere decir en francés?

Eso, tu padre. -¿Tu padre...?

¡Anda, si nos entienden!

(OFENDIDA) ¡Venir a robar a las personas...!

¿Podrías dejarles el libro? -¿Y qué iba a hacer esa bestia parda

con un libro? ¡Ande, váyase!

Me voy a Madrid, a trabajar de extra en el cine.

¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière!

¡Millones, influencias... cualquier cosa menos ideales!

En las películas nunca se dice.

Se besan y lentamente caen sobre un sofá.

Pero nunca dicen eso de: "Me gustaría acostarme contigo".

¿Le he dicho que yo me bajo en la próxima?

Sí, ya lo he oído.

(LOS DOS) # ¡Ay, por Dios! #

¿Cómo podemos hacernos con el toro?

Vamos, explícale al teniente lo del corral.

(CON VOZ GRAVE) # ¡De la lucha contra el mal! #

Si lo que pretende es emborracharme,

estoy dispuesto a darle todas las facilidades.

Lo que quiero que usted haga

es que coja la pistola y me mate.

Yo me tengo que ir a tocar.

¿Y tú qué va a hacer?

Bueno, podríamos llenar horas y horas con esa trayectoria.

Empiezas haciendo personajes como cómico, ¿no?

Con... con el paleto, con tics...

¿Cómo vas evolucionando

hasta hacer personajes incluso de galán?

Cómo recuerdas esos primeros papeles

en los que es un cine totalmente diferente, claro.

Es un cine acorde a la sociedad también.

Tengo igual cariño, igual respeto

por todas y cada una de mis películas,

porque todas están impregnadas de la voluntad del crío de Chinchón

que un día vio la película en el cine de su pueblo.

Y el agradecimiento inmenso y eterno

a la gente que confió en mí en un primer momento.

Porque yo tuve la suerte... y lo grito a los cuatro vientos:

de haber entrado por la puerta del cine por esas películas.

Entonces aquello me permitió algo que, para mí, era fundamental.

Era demostrar a mi padre que yo podía ganarme la vida con esto.

Yo creo que, de cualquier manera, si entonces, en vez de...

"Novios 68" o "Matrimonios separados" o...

"Sor Citröen", me hubieran ofrecido "La colmena", lo habría hecho.

Como mi amigo Alfredo Landa o López Vázquez... o Fernando.

Si eres actor o eres actriz, ahí estás, ¿no?

Lo que te ofrecían era esto, pues...

Insisto, Carlos, ¡yo, encantado de la vida!

No he vuelto a sentir una emoción parecida

a la que sentí cuando rodé "La familia y uno más".

No dormí esa noche, claro. Yo llegué...

En un pupitre y se sienta aquí Alberto Closas,

¡el del "Muerte de un ciclista"! ¡Por favor!

Entonces... todo lo que ha ocurrido después,

para mí todo tiene esa...

Para mi suerte, está relacionada con cada pasito,

con cada peldaño que se ha ido dando.

Insisto: sé que es una suerte, un privilegio, ¿no?

Igual hay que volver a los ajos. ¿Siempre es un buen...?

Claro, hay que volver al ajo, ¿no? Hay que decir:

"¡Puñeta... no pierdo!", de ninguna manera, es más, disfruto

como no te puedes imaginar ya oliéndolos y tocándolos.

Pero desde la... en fin,

que pone en el carné: artista de cine.

Soy artista de... y de teatro y de televisión.

¿Y de todas las etapas cinematográficas,

recuerdas alguna con especial cariño?

¿Alguna etapa profesional? Una carrera tan amplia...

¿La primera, por la ilusión?

¿La última que estás viviendo también, cinematográfica?

La apuesta... todos los directores jóvenes

quieren trabajar con Pepe Sacristán.

Seguramente, lo que tiene ahora ya, con el paso del tiempo,

cuando ya vas cumpliendo años

y la cosa... esto se acaba, lógicamente;

sí, tal vez la mayor satisfacción es comprobar

cómo discutir, contribuir, colaborar,

estar con los jóvenes.

Porque compruebas, o al menos yo compruebo,

emocionadamente, que las variantes son técnicas o mecánicas, ¿no?

Y la constante es el amor a esto.

Y lo encuentras igual en Juan de Orduña que en Carlos Vermut,

igual en José Luis Sáenz de Heredia que en Kike Maíllo.

O en David Trueba o... en fin, no vamos a...

Sobre todo lo fantástico de los avances tecnológicos.

Es decir, lo que supone ahora

el rodar, el manufacturar un producto llamado película, ¿no?

¡Es una cosa...!

Hay algo ahí que se ha ido perdiendo en lo artesanal, ¿no?

En fin, en cierta... pero,

¡Ojo, yo no...! ¿No tienes...?

Mi capacidad para la nostalgia y la melancolía

no llega, ni muchísimo menos, a descalificar porque es una...

¡Es una gozada ahora rodar una película!

Que estás viendo lo que estás haciendo en el momento...

Pues seguramente ha habido etapas, ¿no?

Donde ha coincidido además en el trabajo y en la vida

acontecimientos que han tenido que ver con encuentros, felices...

Pero tal vez, como resumen,

el estar en este momento... seguir en este momento, mejor dicho,

y estar con los jóvenes.

¿Pepe Sacristán tiene método para...?

Sí. Mitad Stanislavski, mitad la Niña de los Peines.

¿Y cómo es este método? Yo leí a Stanislavski,

me tuve que comprar el libro... clandestino, ya sabes.

Me compré "La preparación del actor", no entendí nada.

Tengo tomadas mis notas, que me llevé a Melilla

y ahí leía yo la memoria emotiva y el no sé qué...

El método, sí, la aproximación. Stanislavski aportó

una mirada sobre el trabajo del actor importantísima.

Luego algunos gurús lo han hecho a su manera y han hecho disparates.

Y la ejecución, la Niña de los Peines. Sigue siendo...

Como ella decía: "el verdadero cante flamenco

empieza donde acaban las facultades.

Que no se note". Es un poco, pero...

Mitad Stanislavski, mitad la Niña de los Peines.

Es una buena combinación. No está mal.

A mí no me funciona mal.

¿Qué hubiera dicho Venancio cuando te ve interpretar

"Un hombre llamado Flor de Otoño"? Vio "El diputado".

¿Y qué, qué decía?

Bueno...

En aquel momento ya, digamos, había un cierto equilibrio,

una cierta igualdad a la hora de opinar, ¿no?

Indudablemente, un gran sector de la izquierda...

La homosexualidad era... pero de ahí

el conflicto que se plantea en "El diputado", ¿no?

Él, digamos... predominaba ya la aprobación.

Pero indudablemente no...

Cada vez que yo me morreaba con aquel muchachito, pues,

el Venancio esto... bueno, hay que aceptarlo.

Pero en ningún caso yo ya recibí

otro mensaje que no fuera el de la aprobación y el aplauso.

Ahí hay un espejo. El espejo es...

Muy protagonista en nuestro programa.

Si tú te miras al espejo, ¿ves algo de Venancio en él?

Sí. He aprendido de él...

Algo que, en realidad, lo decía...

No lo decía él, lo decía el viejo tío Tomás de mi pueblo,

que estaba ya analfabeto, ciego. Decía: "Lo primero es antes".

Tener más o menos claro un orden de prioridades.

Volvemos al ajo, ¡cuidado!

Cuidado, que el hambre es muy jodido;

cuidado, que los sabañones no sientan bien y cuidado

que hay un adversario, una gente que no piensa como tú

y que está dispuesta, en un momento determinado o puede estarlo

a darte una colleja seria.

¿Y la vida te ha dado muchas collejas?

Hombre, no...

Ha habido dos, ha habido dos que han sido la muerte de la Nati

y la muerte de la Teresa, mi hermana.

Cuando la muerte de la Nati sí fue una cosa... tenía 77 años

y cuando se le dio tierra,

me tuvieron que trincar porque me tiré al hoyo.

No me cabía en la cabeza que... Y mi hermana es que tenía 46 años.

El Venancio ya tenía 93 y estas dos collejas sí han sido...

Han sido jodidas, han sido jodidas.

Por lo demás, ¡qué tontería! Ha habido tropiezos dolorosos

y desencuentros y situaciones...

Pero, bueno... se han ido manejando.

Cuando se fue la Nati,

¿se iba la persona que te echaba los primeros capotes?

Sí, sí, la Nati era...

Era casi un tópico, lo voy a decir, era el cobijo, era...

Y luego además, la puñetera, como cantaba muy bien...

Tú cantas. Cantaba.

Bueno, canto ahora, pero ya con este registro...

Yo he cantado. He imitado a Antonio Molina,

vamos, de "El macetero" a "A la sombra de un bambú",

"El agua del avellano" tiene un falsete formidable...

Mis primeros inicios en la zarzuela eran de tenor ligero.

El Chomin de "El caserío", el Cardona de "Doña Francisquita",

"El huésped sevillano"...

Pero me fue cambiando la voz y, lógicamente, yo ya flamenco

no puedo permitirme el lujo de cantar.

Los tercios con esta voz de hombre que se me ha puesto,

los tercios...

Se te acaba de poner la voz de hombre además...

Sí. Ahora puedo cantar. De hecho, he cantado los musicales,

pero ya la copla se me resiste.

Voy a poner una canción, a ver si te gusta esta canción,

si hemos investigado bien o no.

# Como una rosa alegre

# de primavera,

# me vi yo a caminito

# de los altares

# dispuesta a ser para siempre

# tu compañera

# y a darte el ramo blanco

# de mis azahares,

# pero en lo más oscuro

# de mi sentido;

# de pronto, compañero,

# brilló una luz,

# y vi que no era bueno

# para marido

# quien iba a darme solo

# pena de cruz.

# Poco duró la alegría.

# Lo nuestro ya se ha acabado.

# Somos la noche y el día.

# Cada uno por su lado.

# Y...

# somos como dos barquitos... #

Esto se lo cantaba yo a la Velasco

en "Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?".

Algún filete te podría caer todavía si te dedicaras a cantar.

¡No, ya no! Uy, qué pena, ¿no?

Empecé a notarlo hace ya años, ¿no?

Una vez con una vecina, que cantaba muy bien, digo:

"Eh, ¿qué pasa aquí?".

Y ya el tercio no sale limpio ni para su padre.

(RÍE) Pero bueno, todo no puede ser.

Te voy a decir nombres, a ver qué te sugieren

y me dices si aprendiste algo de ellos.

José Luis López Vázquez, Adolfo Marsillach...

Sobre todo... Adolfo...

Adolfo es mi...

confió en mí desde el principio

y luego tuve una relación con él muy interesante,

porque era un hombre muy inteligente.

Adolfo Marsillach sí, fundamental.

José Luis, la admiración profunda

de un animal cinematográfico impresionante.

Y Alfredo Landa, mi amigo Alfredo, un hermano.

Y Fernando Fernán Gómez.

El caso de Fernando era particularmente especial,

porque yo, como espectador,

veía las películas de aquel tiempo y Fernando era otra cosa.

Lo que proponía, siempre era otra cosa. Para mejor.

Entonces el seguimiento que yo hacía más,

como tenía la nariz muy larga, como la mía,

dije: "Si tienes la nariz y...".

Siempre ha sido un objeto de atención por mi parte.

Cuando tengo la suerte de...

Haciendo "Pierna creciente, falda menguante", ahí conoce

a Emma Cohen y Emma es al celestina,

porque yo le hablaba de Fernando,

parece que Fernando le hablaba de mí, y entonces dijo:

"Claro, ya. Venga".

Y desde entonces, desde entonces, pues los cumpleaños,

los fines de año, ¿no?

Entonces mucho más allá, ¿no? De la enseñanza o del consejo

en la cosa del actor, en lo de la vida, ¿no?

Fernando, la generosidad, la bondad, y sobre todo,

esa cosa que delante de él no cabía la impostura;

es decir, delante de gente como Fernando,

aunque no quisieras, tenías que ser el mejor.

Aunque no quisieras.

Porque como fueras de falsa humildad o de listo,

enseñabas el culo a la primera de cambio.

Y yo de él lo primero, eso, qué supone eso,

elegir una profesión como esta en un país como este,

cuándo hay que saber encajar, esquivar, cuándo hay que saber

dónde estar, cómo...

Y luego el disfrute inmenso de su obra, ¿no?

En todos los aspectos.

Y el haber colaborado con él en un trabajo, yo sé que para él,

tan querido como el de "El viaje a ninguna parte".

Hablábamos antes del...

de "El diputado", por ejemplo, esos papeles ya más arriesgados

para la época, pero es que claro, me vienen a la cabeza

papeles de cine que has hecho en los últimos tiempos, ¿no?

El del muerto... "Madrid, 1987".

Sí. "Madrid" con David. Eh...

"Formentera" con Pau...

Hay conexión ahí, porque siempre te ha gustado el riesgo.

Te has lanzado... Te has lanzado sin...

sin meditarlo mucho. O al revés. No es tanta

la capacidad que uno tenga de decidir, ¿no?

Porque suena el teléfono, ¿y quién está al otro lado?

Pues está Kike Maíllo, está Pau...

Y la oferta...

Lo que sí es la disponibilidad, es la actitud.

Eso sí es importante. Aparte de que es muy saludable

y muy bueno para el hígado, ¿no?

Pero algo se supone que yo sugiero que estos muchachos cuentan conmigo

y estoy encantado. ¿Te hacen castings todavía?

No, nunca me han hecho un casting. Nunca jamás.

Bueno, me hizo una prueba para doblar...

Carlos Saura, para doblar el...

la película "El resplandor" y no fui a aceptar.

Pero nunca, nunca jamás me han hecho un casting.

¿Y Pepe Sacristán se sigue poniendo nervioso

antes de una primera claqueta, de volver a salir al teatro

después de tantas funciones de "Mujer"?

¿Se sigue poniendo algo nervioso? Hay un tipo de...

de...

de inquietud o de nervio, que si no lo tienes,

es que no eres de esto, porque se supone

que cada vez que se levanta el telón,

lo que va a ocurrir en ese momento, ni ha ocurrido antes

ni va a ocurrir después, porque de lo contrario,

caes en todo esto que se hace llamar

la profesionalidad o la experiencia,

que son enemigas mortales de la creatividad.

Hay un riesgo, hay siempre un: "A ver qué pasa,

a ver a quién le suene el móvil, a ver quien tose...".

Todo eso produce una inquietud, pero que no es paralizante

ni mucho menos. Y en cuanto a las películas, sí,

me suele ocurrir, y me gusta que cuando empiece una película,

la noche anterior duermo mal. Me...

Repasando los diálogos o proponiendo correcciones

o lo que fuera. Siempre hay esa cosilla.

Y me gusta que me pase. Son molestos los tosidos, ¿eh?

En el teatro... Y los móviles. Ahora, con la mascarilla,

tosen menos, pero yo recuerdo una obra

de Juan José Alonso Millán, aquel heredero de Alfonso Sastre,

bueno, un tío brillantísimo, que había una obra de teatro

donde decía: "¿Qué tal tu mujer? ¿Cómo está del catarro?".

Y dice: "Muy bien. Ya no tose ni en el teatro".

Que es donde se va a toser, ¿no?

¿Tu relación personal con las nuevas tecnologías?

Yo voy a contar una anécdota.

Cuando se falló...

A principios de julio el Premio Nacional

de Cinematografía, yo intentaba localizarte.

Tú estabas en un rodaje, porque tú no tienes móvil.

A través de Amparo, te localizamos. Llamamos al ayudante de producción

de la película. Y te tuvo que subir a una loma...

Sí. ...para encontrar cobertura

y que me pudieras mandar un vídeo. Quiero decir, móvil...

No. Tengo la suerte de que Amparo, mi mujer, es la que maneja...

Y la cosa de Internet y el ordenador y el móvil.

No siento que hay una amputación o algo que me dificulte la vida

el no tener móvil ni muchísimo menos.

¿A ti Twitter y todo esto a qué te suena?

No me gusta.

No me gusta toda esta cosa del anonimato de los mensajes.

Cuando Amparo me dice: "Han dicho no sé qué...".

No quiero. No me interesa. No...

Y: "Tengo este contacto o esta noticia de esto".

Ojo, que no soy tan idiota como para decir: "Vaya mierda".

No, no, no. Eso está ahí y se formidable y es estupendo,

pero afortunadamente tengo a Amparo que es la que me relaciona

con el invento y, al menos, de momento, no necesito más.

Uno tiene la sensación, hablando con Pepe,

con Pepe Sacristán, de que ha renunciado a pocas cosas,

o a lo largo, para dar forma a su trayectoria,

que ha sabido mantener un equilibrio, ¿no?

Entre su vida y el trabajo. Volvemos al ajo, ¿no?

Hay un cuidado, una atención, sobre todo al crío que fui.

Un respeto profundo que no me encuentre

por la calle con él y no me mande a la mierda, ¿no?

Porque después de tantos años y lo que ha costado,

hay que mantener una línea de comportamiento

que tiene que ver o pasa por una forma de respeto,

por una forma de valorar una serie de cosas

y de despreciar otras, ¿no? Incluso al personal.

Pepe no lo sabe, pero en el cajón que él tiene,

hay muchísimos juguetes, objetos pequeños

que quizás le lleven también a su niñez.

Luego le invito a que lo abra.

¿Sabes que el chico, que el niño que en el teatro de Chinchón

soñaba con ser los de la...?

Los que están en la pantalla grande.

Luego ha habido otros chicos que, estando en el cine,

soñaban con ser Pepe Sacristán o parecerse a Pepe Sacristán

o admiran a Pepe Sacristán, así que cuando lo he comentado

con algún amigo, que iba a entrevistar

a Pepe Sacristán, pues me dice: "¿Me dejas mandarle un mensaje?".

"¿Me dejas decirle algo?".

Y bueno, hay un par de ellos que le he dicho:

"Venga, te sacamos".

Hola, Pepe. ¿Qué tal?

Yo tengo que decir que uno de los regalos más grandes

que he tenido en mi vida ha sido trabajar contigo,

porque te he admirado mucho siempre.

Eras un mito para mí, y el regalo que fue

trabajar contigo, no lo olvidaré nunca.

Pues trabajar con Pepe en "Las furias"

fue un regalo de la vida.

Eh...

Es una actor con...

con una generosidad, con una luz, con una alegría,

con ganas de jugar.

Es un maestro, siempre, pero es el mejor compañero.

Es respetuoso, es noble y es muy generoso.

Tengo que recordar un momento, para mí único en mi vida,

que fue en tu casa, en ese cine que tienes,

esa cueva maravillosa, y me pusiste "Cómicos"

de Juan Antonio Bardem.

Película española mítica y maravillosa. La vimos juntos.

Y casi al final de la película, durante casi diez minutos,

apoyaste tu mano en mi hombro

y yo sentí una emoción muy grande, Pepe,

porque sentí un maestro que me estaba transmitiendo

un mensaje muy importante. Lo que era esta profesión.

Qué bien, porque son personas a las que yo también admiro

y quiero y respeto, ¿no?

Sí, vamos a ponernos tiernos, ¿no? ¿Por qué no?

(CARRASPEA) ¿Por qué no?

Hay un libro de José Antonio Marina que me gusta citar mucho,

"La inteligencia fracasada", donde viene a decir que hay

una forma de inteligencia superior que apunta siempre a la bondad.

No una bondad de... Bondad.

Y yo creo en eso, ¿no?

He conocido a hijos de puta muy inteligentes, ¿no?

Yo no soy así no porque sea más bueno,

es porque es mucho más cómodo. Es infinitamente más cómodo

que andar todo el día pensando cómo joder al personal. No, no.

¿Y cuando detectas un hijo de puta cerca?

Depende de la categoría, porque en ocasiones,

como decía Albert Camille: "La necedad es homicida".

"Con el tan necio homicida hay que defenderse y hay que atacar

y hay que hacer lo que sea", ¿no? Por supuesto.

O de lo contrario, ignorar y no hacer ni caso, ¿no?

Pero hay ocasiones en que el necio amenaza, amenaza,

y entonces hay que enfrentarlo, por supuesto.

¿Tienes algún recuerdo de haberte enfrentado

y haber dicho: "Aquí no me puedo parar"?

Bueno, no recuerdo un sitio o un momento...

Los ha habido, pero tan puntuales como decir:

"Recuerdo la noche aquella que tuvo que decir...", no.

No has llegado a las manos. No, no. Además, tengo una...

Me diagnosticaron hace ya, de mocito, una cosa que se llama

la habilidad emocional, que traducido a lo vulgar

quiere decir que tengo un alma de portera

que no me la merezco.

Quiere decir, cualquier alteración de las emociones,

me provocaba problemas capilares, oftalmológicos, dermatológicos...

Yo me he llegado a desmayar viendo una película.

"Las mil y una noche", cuando a Turhan Bey le torturan.

El Padilla. (EMITE SONIDOS)

Entonces hay un particular cuidado, ¿no? A la hora de...

Y tengo cierta incapacidad para una forma de violencia...

Lo que sí tienes es... bueno, un compromiso ideológico.

Eres un hombre de izquierdas.

¿Ese compromiso te ha dado algún disgusto?

Disgustos no.

Hombre, sí. Algún... Comprometerte políticamente.

No. Bueno, que yo sepa, yo nunca...

Al principio, la gente que me daba trabajo,

era la gente del régimen, de Franco, ¿no?

Yo no iba cantando "La Internacional",

pero nunca he ocultado mi manera de pensar y nunca...

Que yo sepa, al menos he tenido el menor problema en ese sentido

con gente que no tenía nada que ver.

Y después, no...

Sí,

me ha...

No me ha gustado, me ha dolido incluso, precisamente,

el comportamiento de cierta izquierda,

porque volviendo al consejo del tío Tomás,

de lo primero, creo que ha habido serios despiste de la izquierda

en este país,

donde se han cometido errores gravísimos,

y se siguen cometiendo, que lo que hacen es ni más ni menos

que dar cancha a la derecha.

Es curioso que te destierran, digamos, de Chinchón,

siendo un crío, y luego te hacen hijo predilecto.

Pero fue muy curioso.

Era alcalde de mi pueblo el hijo del que denunció

a mi padre

y por lo que le metieron en la cárcel,

pero bueno, fue...

Bueno, es una anécdota esta, que ha pasado ya tanto tiempo,

que ya no... ya tengo mi placa en...

en mi... en el Teatro López de Vega,

tengo el reconocimiento de mi pueblo,

tengo una placa donde nací...

Entonces fue un pequeño tropiezo que se dio en su momento,

pero ya se ha salvado, se ha salvado.

Quiero yo imaginar al Venancio

en un acto muy concreto, en la entrega de la medalla

del mérito a las Bellas Artes que le dieron a Pepe Sacristán.

El Pardo y el rey y el Venancio.

¿Y Venancio estuvo cuando te dieron la medalla de...?

Ah, no. La medalla al mérito de las Bellas Artes...

Sí. Eso fue formidable.

Yo le dije a mi padre: "Me la da el rey

y se da en el Pardo, donde...".

Porque además, ese día, hacía años que fue

cuando le encarcelaron a él.

Ese mismo día no sé cuántos años... Era el aniversario.

Sí. Ese mismo día, le habían encarcelado

hace no sé cuántos años.

Dice: "Bueno, a ver...". Iba con unas muletas ya.

"No, bueno, venga, vamos". Y entonces allí que estuvo

durante la ceremonia.

Y luego después, se iba a un cuarto aparte,

donde íbamos los condecorados con una persona,

que vino mi padre conmigo.

Y ahí, tanto el rey como la reina, iban saludándonos y charlando,

y cuando se acercó a nosotros, claro, estaba sentado...

"Majestad...".

Mi padre que es un rojo, que no puedo hacer carrera de él,

que además, estamos celebrando hoy precisamente esta medalla

o este premio que se me da, con el aniversario

de su encarcelamiento... que fue el dueño de la pensión...

Y entonces el rey, el rey emérito, este hombre huido ahora,

que nos ha jodido la película, le dijo:

"¿Puedo darte un abrazo, Venancio?".

Y dijo mi padre: "Bueno".

Y entonces lo tengo como rodado.

Escorzo del rey y la cara de mi padre

mirando por encima del hombro del rey

como diciendo: "¿Qué está pasando aquí?".

"¿Qué es esto? ¿Quién me está abrazando?".

"¿Qué hago yo?".

Fue muy gracioso.

Y después, quién nos iba a decir, ¿no?

Qué pena y qué rabia y qué ida lo de este hombre, ¿no?

Vuelvo a decir, nos ha jodido la película, ¿no?

Un final siniestro, una cosa de choriceo de dinero

y unas faldas por ahí...

No tiene ni siquiera la grandeza trágica

de un acto incluso más vil, podría ser, ¿no?

Pero en fin... Abrazado a Venancio.

Abrazó al Venancio. El Venancio dijo: "Bueno, sí".

¿Eres coleccionista? ¿Eres muy acumulador de cosas?

No. Bueno, sí. Me gustan las cosas, sí.

Sobre todo, todo lo que tiene que ver

con los programas, el cine, los recortes,

donde haya un cartel... Lo que sea. Todo eso sí me gusta.

Ahí en el cajón... No sé si hay algo metido

en el cajón de la... Lo digo por si te aburres conmigo.

¡Oh!

¡Uf!

¡Oh!

Esto es un...

Qué belleza.

Un peón

y una... ¡Oh! Y una...

¡Oh, y unas chapas!

¡Jo! Entonces en Jenaro pasaba un coche cada 15 días

y jugábamos a las chapas.

Hacíamos un velódromo o una meta.

En la calle. En la calle, sobre el asfalto.

¡Ay! ¡Oh!

Yo de los... La Angarica...

Estos son futbolistas.

Porque teníamos...

La buena chapa

tenía un cristal y masilla.

Y pesaba la chapa...

Le dabas y... Joder.

Y las bolas.

Algunos les llaman canicas, pero son las bolas.

Las bolas. Al gua. Al gua.

Jugábamos al gua.

¡Joder, qué maravilla, Carlos!

Sí, estas cosas, lo del crío,

pero no creo caer en infantilismos, ¿no?

Es que creo... El otro día leí a Landero,

una cita de Nietzsche, que venía a decir algo así como:

"No hay mayor seriedad que la del niño cuando juega".

Cuando alcanzamos a cierta edad ese estado de seriedad

que alcanza el niño jugando, ahí estás en lo cierto.

Entonces yo no quiero de ninguna de las maneras,

de ninguna de las maneras, perder de vista el crío que fui.

No perder la capacidad de asombro, de sorpresa, de equivocarme, ¿no?

Y sobre todo entender que...

que la vida vale la pena, ¿no?

Que hay muchas cosas por conocer y por descubrir y por estar.

Y entre... Bueno, hablando de juguetes,

te voy a enseñar una cosa que tengo yo aquí,

en mi despacho, en una estantería, que te va a gustar.

Es esto.

¡Guau!

Yo tengo uno, pero no es como este.

Este es una virguería.

Tengo un... Praxinoscopio.

Sí.

Lo que era esto, ¿no?

Yo recuerdo, entre otras cosas, la fijación, el ajo.

En mi pueblo, después de las películas,

con un espejo; yo me sentaba en la puerta de la cueva,

y con un espejo, yo hacía el...

lo del rayo... el foco que salía del cine.

Yo encuadraba y ahí iba con el espejo,

iba encuadrando, como haciendo una panorámica,

como haciendo...

Entonces todo esto, todo tiene que ver

con el proceso de crecimiento y de aproximación a un oficio

en el que permanezco, afortunadamente,

y en el que disfruto, vuelvo a decir,

todo lo que tiene de juego.

Y me dijiste antes que te desmayaste viendo...

Viendo "Las mil y una noches". ..."Las mil y una noches".

A Turhan Bey, en una rueda le daban, ahí...

Y ahí... (EMITE SONIDOS) ...me quedé tieso.

¿Y qué sensación tienes ahora? ¿Te ha vuelto a dar?

No, yo ahora la veo... La tengo remasterizada.

Pero digo yendo... La última vez que recuerdas

que dices: "A ver si me va a dar un vahído".

No... ¿O ya estás...?

Hombre, ya no...

ya no temo eso. De todas maneras, yo tengo la habilidad emocional...

Tengo una dermatitis nerviosa que, de vez en cuando, me...

me juega malas pasadas.

Eso de tener un alma de portera que no me la merezco.

¿Has llorado tú mucho en la vida? Sí.

Sí. Sí.

Hay algo ahí que se desfoga, que sale, que sí...

No, esto de que...

Los hombres lloramos y a mucha honra.

Sí, no me importa un carajo. Sí.

¿Nunca has sentido esa dureza...? No, no, no. Y en ocasiones...

Bueno, y de alegría, ¿no? De la felicidad, ¿no?

Sí, hay algo ahí que sale y que se manifiesta abiertamente.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Bueno, lloro mucho...

lloro mucho todos los días

haciendo "Señora de rojo sobre fondo gris".

Y ahí aparece Stanislavski por un lado

y la Niña de los Peines por otro.

Sobre todo recordando las conversaciones que yo tenía

con Miguel Delibes por las razones por las que no quería, ¿no?

Y ahora pensando que él aprobaría esto que está ocurriendo, ¿no?

¿Qué te decía Delibes para no querer venderte los derechos

o vender los derechos? No, que él no quería que nadie

le pusiera cara a ese personaje, porque ni siquiera él

le había puesto la suya, pero afortunadamente,

yo le insistí a mi amigo Pepe Samano,

y me queda, dentro del dolor inmenso

por su pérdida, el haber conseguido que hiciésemos ese trabajo juntos,

que él lo produjera, dirigiera e hiciéramos la adaptación.

¿Cuántas funciones llevas? No te sé el número,

pero estamos a punto de cumplir tres años haciéndola.

Y tengo todavía para mucho. Más de tres años haciendo...

¿Los hijos de Delibes han ido a verla?

Sí, todos. La tribu entera. Hijos, sobrinos, primos...

De todo. Vecinos... ¿Y qué te han dicho?

No, muy emocionante.

"Yo soy la niña que anda, yo soy el otro, yo soy...",

me dicen.

Sí, sí. La han visto, sí.

Y... Y...

me imagino el impacto para ellos, ¿no? De ver sobre el teatro...

Yo te digo el primer día del estreno,

cuando uno de los hijos me dijo: "Yo me opuse

y ahora vengo a darte las gracias". Para mí, eso es el...

el...

digamos, el sentido, la intención con la que yo me aproximo siempre

a hacer esta función.

Decía Asier Etxendía que ese momento,

en el cine Fernán Gómez, en su casa, que le emocionó...

Me tienes que invitar, ¿eh? Al cine.

Sí, hombre, por supuesto. Sí, sí. Hay que hacer unas sesiones ahí.

¿Cómo es hacerte un cine en casa, para...?

La ilusión de... No, en realidad es tener el espacio, tener...

Y no tener vecinos, porque en un piso...

Claro, yo cuando pongo "Las galaxias",

se funden las bombillas. (RÍE)

Es tener el espacio. Por lo demás, no es tan...

Y tener la suerte, que yo tuve la suerte,

de conocer a...

a Miguel y a sus hermanos,

un chico que tiene un establecimiento

que se llama Decine, que lo instalaron y es...

¿Y tiene butacas? Tengo dos butacas del Español,

dos del Reina Victoria, dos de la Comedia

y dos del Teatro Circo de Albacete. Y tengo un...

Bueno, ahora lo he retirado, pero tenía un reclinatorio

para ver las películas de Mankiewicz,

porque "Eva al desnudo" hay que verla de rodillas,

eso no se puede ver sentado.

Eso hay que verlo de rodillas. O sea...

O "Carta a tres esposas". Tienes un...

un reclinatorio ahí. Ya lo he retirado.

Ya hemos hecho una reforma y hemos cambiado cosas.

Y Pepe Sacristán, cuando mira al futuro, ¿qué ve?

Hombre, ve... ¿Más teatro? ¿Cine?

Veo ya... Empieza a aparecer ahí un algo parecido a una pared, ¿no?

Algo que dice: "'Stop'", ¿no?

"Cuidado, que el tiempo pasa y esto no es para toda la vida,

o es para toda la vida, pero la vida se acaba".

Entonces tengo...

Volviendo a la precaución, volviendo a los ajos, ¿no?

¿Qué puede durar esto en un buen estado de mentalidad

y de salud sin que las goteras vengan a fastidiar

más de lo debido?

El futuro es seguir jugando.

Seguir jugando y seguir en esa línea de comportamiento

para que...

Bueno, agradecer a estos compañeros estos comentarios

y que vengan más.

Pero es seguir jugando.

Seguir jugando por encima de todo.

Pepe Sacristán, ha sido un placer charlar contigo.

Carlos del Amor, también.

Ya te he dicho algunas veces que es que está muy bien

lo que ocurra a tu alrededor porque todo lo haces

en función de tu apellido.

Sí, se tiene que ver.

Destila, rezuma...

la cosa del... la cosa del amor. Es cierto, Carlos, sí.

Pues nada, muy honrado de escuchar esas palabras salir de tu boca,

y que sigas jugando muchísimo muchísimos años

y nosotros lo veamos, y si quieres, nos perdemos por estos pasillos

y jugamos. Que no toque nadie esto.

No. Esto, por cierto, luego te lo llevas.

¡No! Sí.

Adelante.

Que aquí está...

el espejo del...

Pues mira, aquí tienes al...

aquí tienes al de Chinchón, al crío de Chinchón.

Este se levanta cada mañana, se mira en una cosa parecida

y...

dentro decir:

"Bueno, ya tonterías las justas, que no tenemos mucho tiempo".

Se lleva bien consigo mismo.

Nos vemos, compañero. Chao.