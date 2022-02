Love está en el aire, no tiene nada que ver con aquella canción de finales de los años 70 que nos cantaba Tom Jones. Es el nuevo monólogo del gallego David Amor. Se trata de un juego de palabras entre el apellido del humorista y una de sus "seña de identidad" que siempre incluye en sus funciones: los viajes, pero concretamente en los aeropuertos. Aunque no solo habla de esto, ya que hace un recorrido por la parrilla televisiva y por Rafa Nadal.

"La idea surgió tras conseguir el premio del público en un festival de teatro en Villanueva de la Serena. Mi show anterior, Selfie resultó premiado y la condición era volver al año siguiente pero con un nuevo espectáculo. Un poco envenenado este premio pero traté de buscar ideas", relata Amor acerca de los inicios de esta nueva función en Tarde lo que tarde.

Es verdad, que todo aquel que suele acudir a los shows del gallego siempre tiene un tema muy recurrente: los viajes. "Viajar es como un constante en mi vida. Suelo criticar un poco los medios de transporte, inscluso las compañías. Pero ahora me he cambiado de bando y me he posicionado del lado de éstas y cómo somos los usuarios cuando las utilizamos", explica.

Parrilla televisiva y Rafa Nadal El espectáculo, como dice David Amor, es el más sincero del mundo donde podemos conocerlo en profundidad. "No muestro ninguna parte de mi en el show, siempre voy vestido", comenta entre risas. Aunque trata de argumentarnos un hecho que solemos hacer cuando viajamos. "Cuando vas a una ciudad sueles preguntar cuál es la calle principal, o el bar más conocido y siempre haces como si lo conocieses de toda la vida. Yo en este espectáculo, quiero decir que no es así", aclara. Lo que le inspira realmente son los aeropuertos. El cómico es muy observador de este lugar y el cual le genera un montón de preguntas, como por ejemplo, qué pasa con la sed. "Cuando vas de viaje, todo el mundo suele llegar su botella de agua de casa pero claro llegas al control y por normativa tienes que tirar el líquido. Pues muchas personas dicen "este agua se va conmigo" y se la beben con un ansia que da igual que sea media litro que cinco. Y finalmente, ese agua nunca se queda en la basura". Aunque no solo habla de esto sino que también de las parrillas televisivas. "Con el tema de la pandemia me enganché mucho a la tele y descubrí el mundo de la TDT, de sus canales, y estoy como loco. Entonces trato de transmitir porque me apasionan tanto estos programas y al final creo que la gente lo acaba entendiendo, y muchos coincidimos". Y también hay hueco dentro del espectáculo para el tenista español que acaba de ganar su 21 Grand Slam. "Yo nunca podré ser Rafa Nadal. Pero una cosa importante es que no es español, está infiltrado pero no voy a contar el por qué para que todo el mundo vaya a verlo".