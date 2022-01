El tenista español Rafael Nadal ha calificado su victoria ante Daniil Medvedev en el Open de Australia como "la más inesperada de su carrera" en una entrevista en el Telediario de TVE tras convertise en el jugador con más títulos de Grand Slam (21) y considerar su carrera "infinitamente mejor" de lo que siempre "aunque no hubiera ganado" este domingo en Melbourne.

"Ha sido un partido durísimo físicamente con situaciones críticas como la de perder el segundo set en el que he tenido opciones para ganarlo, pero me he concedido a mí mismo la oportunidad de luchar hasta el final y poder cambiar la historia de las finales de 2012 y 2017 cuando era yo el que las tenía encarriladas y las perdí...Me he dicho ¿Por qué esta vez no? y mira, al final ha sucedido", ha analizado.

"A la edad que tengo hay muchas dudas y muchas preguntas con respuestas que no te suelen gustar porque las dicta la lógica, pero tras este último año esta victoria es "un regalo de la vida" del que estoy muy agradecido por poder vivir partidos como el de hoy. He luchado mucho para volver al circuito, es una victoria totalmente inesperada, la más inesperada de mi carrera deportiva sin ninguna duda, y significa mucho para mí".

Más allá de las estadísticas y los datos sobre quién es el mejor tenista de la historia, Rafa Nadal califica de "inyección de energía" su 21º título de Grand Slam, lo que le empuja a seguir adelante.

El mallorquín ha querido agradecer el apoyo, además de a su equipo y familiares, al público australiano que me han mostrado su apoyo "desde el primer minuto que he pisado la pista", tanto en la final como a lo largo de todo el torneo, es algo por lo que me siento muy agradecido", ha añadido.

Los 21 Grand Slams de Nadal

Roland Garros 2005
Rafa Nadal inaugura su palmarés ganando al argentino Mariano Puerta en 2005 por 6-7, 6-3, 6-1 y 7-5.

Roland Garros 2006
En el año 2006 ganó su segundo Roland Garros inaugurando las finales contra Roger Federer y la costumbre de morder la copa.







































Finalmente, Nadal ha querido dar también las gracias a Roger Federer por su mensaje de felicitación tras ganar la final y ha recordado que ambos tenistas han protagonizado "una sana rivalidad en la pista que ha trascendido al mundo deporte y siempre desde el respeto mutuo, algo que hace la vida siempre más agradable", finalizó