Ir al Festival de Eurovisión era su sueño, pero subirse al escenario del Benidorm Fest, un reto. Era la primera vez que grababa su propio single, aunque cueste creerlo. El hecho de haber trabajado desde los 16 años como actriz y bailarina, le ayudó bastante. En cualquier caso, no se dejó intimidar por sus compañeros, la mayoría de ellos con un pie dentro de la industria musical. Su nombre no aparecía entre los favoritos, hasta que la vimos defender su propuesta en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Los meses de intenso trabajo le sirvieron para crear una puesta en escena que sorprendió a todos en la Primera Semifinal: una coreografía perfecta, voz afinada, poderío y sensualidad. Sin saberlo, estábamos asistiendo al nacimiento de una nueva diva que poco después arrasaría en la Gran Final y que pronto veremos conquistar Turín: Chanel.

Han pasado un par de días desde que abrazó por primera vez ese Micrófono de Bronce, del que no se separa. Quizás porque le recuerda que lo ha conseguido, que ha ganado esta primera edición del festival al que se presentó casi sin ninguna expectativa. "SloMo" es el tema que lo ha hecho posible. Días llenos de emociones que nunca olvidará. ¿Qué momento le gustaría revivir a cámara lenta? "La primera vez que caí en que el público estaba gritando la letra, saltando y bailándola", dice sin pensárselo.

01.09 min Benidorm Fest - Chanel gana la preselección con "SloMo"

Está feliz, esa alegría no se la quita nadie, ni siquiera el odio que está recibiendo en redes. Su salud mental es lo primero y por eso ha decidido cerrar su cuenta de Twitter. "Está siendo bastante duro, porque he recibido bastante hate, pero estoy recibiendo muchísimo amor, sobre todo de la profesión, que me está apoyando mucho. Así que me quedo con eso. Es verdad que es una competición y no llueve a gusto de todos. Como artista, hemos trabajado, tanto mi equipo como yo, para poder llevar una puesta en escena potente. Me entristece que se vaya a lo personal cuando esto es una competición. Incluso entre los participantes se ha vivido con mucho compañerismo. Creo que estamos dando ejemplo desde dentro de cómo se podría haber hecho fuera", asegura.

Chanel solo tiene palabras de agradecimiento hacia sus compeñeros, que además de compartir públicamente en redes mensajes mostrándole su apoyo, reconoce que ha hablado con ellos en privado. Tanto Rigoberta Bandini como Tanxugueiras, dos de las grandes favoritas para ir a Eurovisión, le han escrito mensajes de ánimo en estos momentos tan complicados para ella: "Yo creo que se vio. Hemos vivido una competición sana, somos mujeres que nos apoyamos entre nosotras".

Muchos rostros conocidos han salido en defensa de Chanel ante el aluvión de críticas. Uno de ellos le ha llegado al alma, el de Beatriz Luengo. La cantante y bailarina le dedicó un post a través de su cuenta de Instagram. "He leído muchos comentarios bonitos de muchas caras conocidas, otros me han escrito por privado, pero el de Beatriz Luengo me tocó el corazón. Yo recuerdo que cuando era pequeña la veía a ella como referente. Me ponía los calentadores, como ella en la seria tan mítica que hizo. Recibir este mensaje me llenó el corazón de amor", confiesa Chanel.

Durante estas últimas horas, no solo se ha tenido que enfrentar a las críticas de las redes sociales. Desde CCOO reclaman a RTVE que se deje "sin efecto la elección de la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión". Chanel prefiere no pensar en eso ahora: "No sé lo que va a pasar. Yo lo único que sé es que he trabajado muy duro hasta ahora. Lo que tenga que suceder sucederá. Lo que está para ti ni aunque te quites, y lo que no está, ni aunque te pongas".

"SloMo", un mensaje de empoderamiento femenino 03.05 min Chanel canta "SloMo" en la final "SloMo" es una canción que te invita a bailar, pero la letra esconde un significado. "Quiero mandar un mensaje de empoderamiento femenino. Da igual cómo te vistas, cómo seas. Siéntete a gusto con tu cuerpo, bajarlo hasta el suelo, disfrutar", asegura. La canción está teniendo muy buena acogida fuera de nuestras fronteras. "Es un mensaje de energía, internacional, porque la letra es spanglish. He visto varias reacciones en Youtube y creo que el 90% de ellas son positivas. Qué bueno que fuera de España guste tanto". "Solo existe una, no hay imitaciones", dice la letra de su canción. Hay quien la compara con Eleni Foureira, algo que no le gusta especialmente. Chanel es única y lo va a demostrar, ¿cómo? "Siendo yo. Qué lástima que nos tengan que comparar entre mujeres, cuando bailamos, cantamos, actuamos, tenemos garra encima del escenario. Cada una es diferente". 03.13 min Eurovisión - Chipre: Eleni Foureira canta "Fuego" en la primera semifinal de Eurovisión 2018 Fue Leroy Sánchez, compositor de la canción, quien la eligió. No le convencía ninguna artista, hasta que encontró a Chanel. "Le canté la canción a él como en un casting y le gustó. Además, vio un vídeo mío bailando. Todas las piezas se colocaron en el último momento. Fue muy rápido, pero nos entendimos trabajando y fue genial. Él quería lo mejor para ese tema. No solo quería una voz bonita, sino una voz que transmitiera y una artista que lo pudiera defender en directo. Varios factores que, parece ser que cuando me vio, encajaron", cuenta orgullosa. Ese solo fue el principio de un largo camino. No fue fácil llegar hasta aquí. El nivel del resto de artistas era muy alto. Si le preguntamos por su candidatura favorita, le cuesta decantarse por una, pero acaba mojándose: "A lo mejor hubiera votado a Blanca Paloma".