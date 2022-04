El huevo es de esos alimentos que no tenemos claro si es una maravilla nutricional o algo de lo que no conviene abusar, ¿verdad? Y la culpa de eso la tiene el hecho de que se ha demonizado injustamente durante años por su aporte de colesterol. Afortunadamente cada vez más gente tiene claro que es una gran manera de incorporar proteína de calidad en nuestra dieta, un motivo más para no dejar pasar la receta de esta semana de Marta Verona: ¡unos originales huevos teñidos rellenos de tomate y pesto!

Aprovecha ese bonito color morado que le da la remolacha para preparar un entrante delicioso y muy llamativo. Y, ¿que te sobra algún ingrediente? Pues siempre puedes aprovechar para hacer más recetas como estas hamburguesas vegetarianas de garbanzo y remolacha unas tostadas integrales con hummus de remolacha, huevo y tomate o estos huevos rellenos de una deliciosa brandada de merluza. Y si tienes dudas de cuántos se pueden comer como máximo a la semana, no te preocupes que te lo explicamos aquí. Manos a la obra, ¡y a comer!