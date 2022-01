La NASA prepara los pasos que dará el Webb tras llegar a su destino

Bienvenidos.

Empezamos un proyecto llamado "Cerebros sin fronteras".

La idea es identificar a jóvenes españoles investigadores

que estén fuera de nuestro país, liderando proyectos

en centros punteros de la ciencia internacional

para que nos cuenten qué se cuece

y cómo puede afectar a nuestro futuro.

Lo haremos con un tono de conversación,

dándonos su visión personal,

escuchándoles en profundidad,

tomándonos la ciencia en serio,

sin complejos.

Sé que suena anticuado en la época de TikTok,

pero estoy seguro de que sois muchos los que queréis algo más.

Hoy empezaremos desde la NASA con Begoña Vila,

una ingeniera que está liderando

parte de los proyectos asociados al James Webb,

que es el telescopio espacial que sustituye al Hubble

y que se colocará en un punto del espacio muy especial

y que nos permitirá ver desde el origen del universo

hasta quizás vida extraterrestre.

Oiréis hablar mucho de él.

Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

Hola, Pere. ¿Qué tal? Muy bien.

Me tienes un poco desubicado,

porque tienes despacho de la NASA en Boston,

en Los Ángeles, en Washington,

pero estás en Galicia, ¿no? (RÍE)

Sí, efectivamente.

Yo siempre bromeo y digo que sigo al telescopio adonde vaya,

pero ahora estoy teniendo unos días con la familia, en Galicia.

O sea, que muy contenta de estar por aquí.

"Begoña es una de las responsables en la NASA

de poner a punto los instrumentos

del telescopio espacial más grande y complejo

que hemos creado: el James Webb.

Tenemos el privilegio de que nos cuente de primera mano

cómo funciona y cómo será enviarlo al espacio."

Cuando estás en Galicia y dices que trabajas en la NASA,

¿qué te preguntan?

(RIENDO) Bueno, yo normalmente, cuando estoy en Galicia,

intento no decir mucho. (RÍE)

Estoy más en plan familiar. No voy...

Pero es curioso, porque la NASA...

a cada persona le trae algo distinto a la mente.

Algunos te preguntan por ir a la Luna o a Marte.

Otros te preguntan de la Tierra.

Es muy interesante ver cada persona lo que asocia.

Otros te preguntan de los marcianitos y cosas así.

Es interesante.

Es que es un sitio emblemático para lo que es la ciencia.

Ahora te voy a compartir (RÍE) unas fotos

de cuando me la enseñaste en 2015.

De ese momento. Sí, sí que me acuerdo. (RÍE)

Aquí estamos. Unos añitos menos. Efectivamente.

En esos momentos, sí, encantada de verte allí.

Esto que ves detrás es la cámara fría que hay en Goddard.

Cuando haces instrumentos que vas a lanzar al espacio,

tienes que intentar duplicar las condiciones

que esos instrumentos van a ver.

Y esta cámara que ves atrás,

puedes sacarle el vacío, pero después,

otra cosa muy importante que puedes hacer

es enfriarla.

Es como si fuera un congelador inmenso.

En el caso del James Webb,

vamos a estar a 40 K.

Son unos -230 C.

Muy cerca del 0 absoluto.

Y luego aquí está, en esta otra foto,

el esqueleto del James Webb,

que se estaba construyendo en ese momento,

en la cámara limpia, que era la más grande del mundo.

Sí, efectivamente.

Cuando construyes algo para el espacio,

lo quieres mantener tan limpio como sea posible.

Por eso tienes estas cámaras especiales,

y una de las cosas más sucias que puedes meter en la cámara

somos los humanos.

Los humanos tenemos pelo, tenemos aceites en nuestras manos...

Todo eso ensucia mucho.

Por eso, para entrar en esas cámaras,

tenemos que vestirnos con ese traje especial,

con guantes, cubriendo nuestro pelo,

la barba, si eres un hombre y tienes barba...

Y aquí, efectivamente, es el principio

de cuando se construía este telescopio.

El telescopio James Webb tiene un espejo muy grande.

Se quería hacer un espejo grande porque te ayuda a recoger más luz,

y eso te permite ver cosas más débiles.

Pero ese espejo grande no entra dentro de una pieza

dentro del cohete.

Entonces está hecho de 18 espejos más pequeños.

Y esto también es muy importante.

Yo puedo construir estos espejos, voy a tener mucho cuidado,

los voy a pulir para que no tengan irregularidades...

Mira, se dice:

"Si los espejos del James Webb los hicieras tan grandes

como los EE. UU. o como Europa

y tú fueras a ver cuánta variación de altura hay en esa superficie,

no habría nada que fuera mayor que 5 cm.

No habría ninguna colina, ninguna montaña, mayor de 5 cm.

Te da una idea de la precisión que es necesaria

para este tipo de instrumentos de ciencia.

Recapitulemos un poco.

Para situarnos.

El James Webb es un telescopio espacial.

Entonces, ya hay algunos telescopios espaciales,

el Hubble, el Chandra...

Unos miden rayos X, otros...

El Hubble, luz visible.

¿Qué hace tan especial al James Webb?

Muy bien. Sí, efectivamente, hay ciertas longitudes de onda

que desde la Tierra no se ven porque la atmósfera las absorbe.

Ese es el caso del infrarrojo, lo que va a observar el James Webb.

Desde la Tierra, no lo puedes ver.

Pero ¿por qué nos interesa el infrarrojo?

Bueno, pues uno de los objetivos es ver a esas primeras estrellas,

galaxias u objetos que se formaron al principio de todo del universo.

Esa luz se ha emitido y ha estado viajando por el universo.

El universo se está expandiendo.

Entonces, eso lo que hace es que esa luz se estire,

que esa longitud de onda se estire.

Entonces eso lo mueve

a esa parte del espectro que es el infrarrojo.

Si yo voy al espacio y hago una foto en ese infrarrojo,

hago una foto de cómo era antes,

hago una foto de esa luz que se emitió hace todo ese tiempo.

En este caso, en el caso del James Webb,

hace 13,5 mil millones de años de esos primeros objetos.

Y le voy a hacer una foto y voy a ver cómo era.

Eso me va a permitir aprender cómo se formaron

esos primeros objetos, esas primeras galaxias.

Y lo tenemos que hacer desde arriba, desde encima de nuestra atmósfera,

y en esa longitud de onda en particular.

Y algo que creo singular del James Webb

es que, bueno, el resto de telescopios y satélites

se ponen como orbitando a la Tierra, ¿no?

Pero este lo colocaréis en un punto estratégico

de equilibrio entre la gravedad del Sol y de la Tierra

para que esté siempre enfocando a un punto.

Explícanos esto, que creo que lo hace muy especial.

Sí, sí, efectivamente.

El James Webb, nosotros queremos mirar

en esta zona infrarroja.

El infrarrojo se puede entender como calor.

Todo emite calor.

Entonces no queremos estar cerca del Sol,

no queremos estar cerca de la Tierra.

Queremos irnos lejos.

Entonces, nosotros...

El James Webb va a estar en una zona especial,

como has mencionado, que es un punto de Lagrange.

Lagrange hizo sus estudios,

sus ecuaciones matemáticas,

y se ve que, cuando tienes tres cuerpos,

en este caso el Sol, la Tierra y otro objeto, el James Webb,

el efecto de la gravedad entre unos y otros se anula.

Entonces encuentras estos puntos especiales

donde te quedas estacionario.

Uno te empuja de un lado, del otro, y tú más o menos te quedas allí.

Suelen ser cinco puntos

y el James Webb se va a ir a uno de ellos.

Eso nos permite, uno, llegar allí y estar bastante estables

y, dos, nosotros damos vueltas alrededor del Sol,

con la Tierra vamos dando vueltas,

y siempre mantenemos el parasol hacia la zona caliente,

de modo que los instrumentos siempre están a la sombra,

y los espejos, todos muy fríos.

Entonces es un punto muy especial.

Te permite estar allí casi estacionario.

No es estacionario 100 %,

por eso el James Webb tiene que llevar combustible,

porque, de cuando en cuando, hay que corregir la órbita un poco,

si no se te escaparía.

Pero ¿cuáles son los pasos y tiempos

desde que se lance,

se coloque en este punto, se despliegue,

digamos, los momentos críticos,

y empiece a tomar las primeras mediciones?

Sí, muy bien.

Hemos hablado un poco de cómo llegaron los instrumentos

y los espejos a Goddard.

Los montamos, los hicimos.

Después nos fuimos a Houston.

La cámara de Houston es con la que se fue a la Luna

con el Apolo.

Es mucho más grande que la de Goddard,

es ocho pisos de alto, y lo necesitábamos

para hacer la prueba fría de los instrumentos con los espejos.

Después, nos fuimos a Los Ángeles,

que es donde, justamente ahora, está el James Webb,

porque en Los Ángeles se estaba construyendo el parasol

y lo que se llama el autobús, donde va la parte electrónica,

donde van las antenas de comunicación,

donde va el panel solar,

que nos va a dar la energía cuando estemos en órbita...

Y allí se montó todo junto, ya montado como va a estar.

Y allí se hicieron pruebas de desplegar y de doblarlo.

Ahora está dobladito como va a estar en el cohete.

En la Guayana Francesa,

es donde nos va a estar esperando el cohete Ariane 5.

Y entonces lo vamos a lanzar hacia finales de este año.

Va a tardar aproximadamente un mes en llegar a ese punto de Lagrange,

cuatro veces la distancia de la Luna.

(RIENDO) A los pocos minutos del lanzamiento,

no sabes...

Yo creo que se va a abrir la cubierta,

y tenemos el telescopio en sí

y hay que empezar los desplegamientos casi inmediatamente.

Necesitamos el panel solar

y necesitamos la antena

que nos va a poder comunicar con la Tierra.

Y empezamos a desplegar.

Ese parasol inmenso se va a abrir,

se va a empezar a abrir.

Tarda unos tres días en abrirse y desplegarse del todo.

Esa es una parte crítica,

porque ese parasol nos permite enfriar los instrumentos

y los espejos.

Es un enfriamiento pasivo.

En cuanto ese parasol se abra y apunte al Sol y a la Tierra,

al calor,

el resto se va a enfriar al frío del espacio

y va poquito a poco, en las próximas semanas,

a llegar a esas temperaturas

de los -230 C.

Lo siguiente que tiene que pasar es que se desplieguen esos espejos.

Se va a ver después. Van todos dobladitos.

Necesitamos las alas que se abran

y ese espejo secundario que se va a bajar.

Entonces, todo esto que te digo, todo esto que es superfundamental,

va a pasar en el primer mes.

Una vez que esté todo desplegado, pasamos a la siguiente fase.

La siguiente fase es alinear esos espejos.

Cuando hagamos la primera foto

al día 40 o así después del lanzamiento,

hacemos la primera foto de una estrella

y la recibimos en la Tierra,

y lo que vamos a recibir son 18 estrellas,

porque cada espejo es un espejo especial,

funciona como un espejo individual.

Entonces tenemos un proceso de alineamiento de esos espejos.

Utilizamos actuadores,

que tienen todos los espejos en la parte de atrás,

y utilizamos un algoritmo matemático especial

desarrollado para este telescopio

donde vamos a identificar las 18 estrellas,

cada una de qué espejo es,

y entonces empezar a traerlas todas juntas

y formar una estrella sola

y después hacer una estrella bonita,

que esté bien alineada, que no me sea muy distorsionada.

Y ese proceso es un proceso también que lo tenemos muy planeado

y que tarda casi dos meses.

Entonces, durante ese tiempo, sí que vamos a recibir

distintas imágenes a medida que lo alineamos.

Y, una vez que esté alineado, pasamos a la fase siguiente,

y la fase siguiente se relaciona a cada uno de estos instrumentos.

Los instrumentos hay que calibrarlos.

Están encendidos todos.

Cada uno va a empezar a hacer imágenes.

Y hay distintas técnicas de calibración

que tenemos que hacer para cada uno de ellos

y que tardarán unos dos meses también.

O sea, en total, son seis meses lo que necesitamos

para acabar y decir: "Mira, aquí lo tenéis perfecto.

Lo podéis usar para todos los astrónomos".

Ya nos has dicho antes que el infrarrojo,

cada luz te permite ver unas cosas.

Entonces, cómo se formaron las primeras galaxias,

cómo se formaron las primeras estrellas

es algo que permitirá ver el James Webb.

¿Qué más? Creo que...

podéis explorar presencia de vida en planetas extrasolares también.

O sea, ¿qué otras cosas nos puede descubrir?

Imagino que algunas no las sabemos, que será sorpresa.

Efectivamente, sí.

Tiene objetivos muy claros,

como es el ver esos primeros objetos en el universo,

pero también tiene un objetivo que es el avanzar esta búsqueda

que nos preguntamos todos: si estamos solos en el universo.

Ahora ya sabemos que otras estrellas tienen planetas,

y hay cientos de ellos.

Entonces, el James Webb va a poder observar

la atmósfera de esos planetas, que es el siguiente pasito.

Nosotros pensamos que, para que haya vida como la nuestra,

tiene que haber ciertos elementos en esa atmósfera:

agua, metano, carbono, oxígeno...

Entonces, de la lista de planetas en otras estrellas,

el James Webb va a poder avanzar un poquito más y decir:

"Hay muchos que sí que parece que tienen las condiciones de vida

y hay otros que quizá no".

Y, bueno, es avanzar un poquito esta búsqueda.

Saber qué porcentaje de esos planetas puede tener los elementos

de la vida como la que conocemos ya va a ser un avance muy importante.

Saber cómo de especiales somos.

Que sí que somos especiales, pero cómo de especiales, ¿no?

Te tengo que preguntar

qué ha pasado con los retrasos del James Webb

y con los sobrecostes, que no son de meses.

O sea, cuando se pensó en el James Webb,

creo que debería estar en órbita hace diez años ya

y que ha costado 9000 millones de dólares más

de lo que estaba previsto.

O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, sí, es verdad.

Yo creo es una combinación de varias cosas.

Una es cuando se piensa en hacer esta ciencia

y los científicos dicen: "Esto sería genial",

y todo el mundo está de acuerdo en hacer este telescopio,

muchas de las tecnologías que son necesarias no existen,

se tienen que desarrollar.

Entonces, se hacen estimaciones de lo que va a costar desarrollar

y hacer las pruebas de esas tecnologías,

pero normalmente no lo aciertas.

También se peca un poco de que quieres ganar los proyectos.

Es un proyecto importante.

Quizás pecas un poquito al principio de ser muy optimista

en cuánto crees que te va a costar.

Sé que siempre parece mucho dinero.

A mí me gusta comentar

que, dividido entre los habitantes de EE. UU.,

creo que son cinco dólares por persona.

O sea, hay que poner las cosas un poco en perspectiva.

Sí que gastamos dinero en muchas otras cosas,

que también me parecen fundamentales,

pero en 20 años, dividido,

para investigar la ciencia a mí me parece bien.

Sí, sí, sí.

No, yo creo que la polémica está incluso dentro de la propia NASA

o dentro de los investigadores,

porque el presupuesto que tenéis es limitado.

Es considerable, pero si hacéis el James Webb,

no podéis hacer otra cosa.

Entonces, imagino que, por ejemplo, los partidarios de ir a Marte,

a lo mejor, con estos sobrecostes que están quizás impidiendo

que se invierta cierto dinero en otras cosas,

puede haber polémica interna.

Y lo que estabas comentando del optimismo...

(RIENDO) Es una manera suave de decirlo.

Pero imagino que lo que estabas transmitiendo

es que cuando dos décadas atrás, o cuando sea,

va la NASA al gobierno de EE. UU. y le dice:

"Mira, esto estará...".

Si le llega a decir:

"Esto estará en marcha en 2021 y costará tanto dinero",

dirán: "Pues no te lo apruebo".

Dices: "Hombre, a ver, ¿qué le podemos plantear

que sea optimista?".

Y si después, estando en marcha,

toca subir un poco de presupuesto o retrasar,

no lo tirarán para atrás,

pero existe esta controversia alrededor de este telescopio, ¿no?

Sí. Yo creo que cualquier...

Los puntos que indicas, ¿no?

Se toma muy seriamente

siempre que tienes que exceder un coste y un tiempo.

El tiempo es dinero, claro.

Eso se toma muy seriamente

y lo intentas evitar tanto como sea posible.

Es verdad que quizás algunos proyectos sufren.

Siempre tienes una cierta cantidad de dinero

y, claro, lo tienes que utilizar.

Eso se decide en distintas reuniones

mucho más arriba que yo

y, en este caso, se decidió

que lo que vas a recibir en el futuro te compensa.

La demostración de tecnología que se va a hacer

y la ciencia que va a tener el James Webb se compensa.

Begoña, déjame que te haga ahora

como una batería de preguntas concisas

esperando respuestas también concisas y rápidas.

A ver, ¿cómo se decide a dónde apunta el James Webb?

Sí, el James Webb está abierto a todo el mundo.

O sea, si tienes una idea buena,

aunque no seas científico, la puedes mandar.

Pero, efectivamente,

cientos de científicos,

una vez que se reciben las propuestas,

hay un panel de, entre ellos,

el Premio Nobel relacionado con el James Webb

y otro grupo de científicos muy importantes

que las adjudican según la valía de la propuesta.

Y después hay un equipo que lo optimiza,

de modo que no esté siempre viajando de un lado para otro,

una vez que tienes la lista de observaciones,

para irte moviendo lo más eficientemente posible.

¿Qué es lo más innovador o delicado o especial del James Webb?

Lo más innovador, desde el punto de vista científico,

es la longitud de onda en la que va a observar

y la sensibilidad que va a tener.

Desde el punto de vista ingeniero,

es el hecho de que vaya a ser doblado y lo podamos abrir en el espacio,

hacer un espejo más grande de espejos más pequeños.

Una vez en el espacio, si se avería, se rompe algo,

¿hay posibilidad de repararlo?

El James Webb va a estar muy lejos,

va a estar a 1,5 millones de km de la Tierra,

cuatro veces la distancia de la Luna,

y no vamos a poder ir a arreglarlo.

Lo que sí tenemos son partes redundantes.

Para todos los instrumentos, tenemos dos instrumentos,

las "partes B".

Entonces, el plan inicial sería utilizar la parte redundante

mientras investigamos el problema. Ajá.

El Hubble ha vivido mucho más tiempo de lo que estaba previsto.

¿Cuánto tiempo se calcula que estará operativo el James Webb?

Sí. El Hubble, como se pudo ir a reparar,

por eso se ha aumentado su vida.

El James Webb no podemos.

Entonces, tendrá una vida de unos 12 años.

Es lo que esperamos.

Usa muy poquito combustible para mantenerse en la órbita,

pero sí que usa una parte.

Entonces, llegado un momento, ese combustible se agotará

y empezará a moverse un poquito fuera de esa órbita estable.

Eso será el factor determinante para su vida.

Gracias por las respuestas concisas.

Disculpa que, para terminar, vuelva a la parte personal.

¿Cómo es trabajar en la NASA?

Desde fuera, parece que cada día debe de ser una sorpresa,

conectados con diferentes grupos que investigan mil cosas diferentes.

Me acuerdo de una investigadora astrofísica

que me empezaba a hablar de los agujeros negros pequeñitos.

Otro que estaba trabajando en un satélite

que medía alturas con precisión.

Es decir, si vas a ver los glaciares de una montaña,

si han disminuido dos o tres milímetros,

un satélite que pueda medir constantemente eso.

Y me acuerdo que me dijo una frase que me quedó marcada.

Dice: "Pero seguro que los militares ya lo tienen hecho eso". (RÍE)

Sí. Mira, tienes toda la razón en todo lo que dices.

No solo es, en mi caso, el proyecto en sí, el James Webb,

el equipo con el que estás, que tiene gente muy buena,

que siempre aprendes,

del mecánico, del de "software", de electrónica...

Pero tienes eso.

Es un centro tan activo,

que tienes a gente trabajando en muchos proyectos.

La NASA manda satélites y proyectos, todo lo que dices,

unos para observar a la Tierra,

unos para observar a nuestro sistema solar,

para ir a Marte, para observar las lunas de Júpiter...

Y para el espacio, ¿no?

Las longitudes de onda que has dicho antes de donde vayas.

Entonces, con cualquier persona...

Tienen todos un conocimiento tan amplio,

que te hace...

ser muy activa, ser muy ilusionada con tu trabajo

y siempre aprender, que yo creo que es fundamental.

Y lo que dices, sí.

Yo creo que los militares siempre...

Buscas cosas con una cierta resolución,

poder ver, y sabes que, por lo que sea,

en la parte militar quizás ya se ha desarrollado un poquito.

Bueno, estaba convencido de ello.

Begoña, hubo una controversia con el propio nombre del James Webb,

que es de un científico que se ve, bueno, era otra época,

que hubo un cierto comportamiento sexista

y se planteó cambiar el nombre del telescopio.

No sé cómo ha quedado esto, pero en el campo de la ciencia,

de la astrofísica en particular,

hay muchos ejemplos, que si Vera Rubin,

que si Jocelyn Bell,

de discriminación por género.

¿Cuál es tu percepción en esto?

Obviamente falta mucho camino por recorrer,

pero ¿está mejorando a un ritmo suficiente, aceptable?

¿O no?

Sí. O sea, pones muy buenos ejemplos.

Que los estés mencionando ahora, para mí indica que sí está mejorando.

Y yo lo he notado en mi misma carrera.

El número de mujeres cuando yo empecé comparado con ahora...

Pero aún no estamos ahí.

Creo que es evidente que aún hay camino por recorrer.

Y es lo que nos ayuda un poquito a todos,

el servir como ejemplo

de permitir a cualquier persona, mujer, hombre

o como seas, raza, color, religión, etc.,

el separar eso de tus deseos intelectuales,

de lo que quieras hacer.

Yo creo que hay que continuar.

Y es muy importante tener

estos ejemplos en los que te puedas ver.

Imagínate que hay un estudiante de física

que nos está viendo y dice: "Yo quiero trabajar en la NASA".

¿Qué debe hacer?

Bueno, primero tienes que acabar la carrera y estar establecido.

Probablemente tendrás que ir al extranjero

o hacer alguna colaboración con el extranjero.

Tienes que expandir tu ámbito de alrededor.

Entonces, es importante que lo hagas bien,

que les guste cómo trabajas

y que mantengas esos contactos.

Pero ¿a ti te llegan mensajes de jóvenes que te piden consejo?

A mí me llegan mensajes

de científicos que quieren ser divulgadores.

Sí, a mí también.

Y los vas enfocando un poquito. ¿Sabes?

Es verdad que la NASA sí que tiene

proyectos para estudiantes,

pero la mayoría de ellos sí que son para gente estadounidense.

Por eso tienes que llegar a través de una organización externa

que ya tenga colaboración con la NASA.

Así sí que los hay.

Es un poco cada caso, para animarlos.

Y también me llegan, a veces, que me hace mucha ilusión,

de niñas pequeñas.

Y eso, bueno, te llena el alma.

Eso es distinto.

"Para delante. Sí que puedes.

No sé lo que te va a gustar hacer,

pero lo que tú quieras hacer, hay que seguir".

Estas cosas son importantes.

Oye, Begoña, muchas gracias.

Y espero que todo vaya bien con el James Webb

y que se despliegue bien y que llegue al sitio

y que tome unas imágenes muy bonitas e interesantes

y que descubráis vida y el origen de las galaxias

y que nos lo contéis.

Muchas gracias por tenerme este ratito,

ha sido una conversación muy agradable,

y yo también...

Ya te digo, no será un solo momento, sino que serán varios momentos,

y espero también que todo vaya bien y muy ilusionada.

Qué aventura.

Sí. La culminación de muchos años, eso desde luego. (RÍE)

Gracias y felicidades.

"Y a los que nos seguís, gracias por estar ahí.

'Cerebros sin fronteras' es un proyecto

que busca a investigadores jóvenes españoles

en sitios de primera línea mundial.

y hasta la próxima.

Por cierto,

el podcast de "El cazador de cerebros"