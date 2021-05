5 grandes misterios del universo

¡Ah, veo la Luna!

(RÍE)

¡La Luna!

Parece como una...

Como... tierra.

¡Hala! Pero ¿cómo?

¡Qué bonito!

Pero ¿es en serio?

¡Es como un queso!

¡Hala!

¡Hala!

"No pot ser!" ¡Esto es mentira!

"És la Lluna!"

"És la Lluna?"

(NIÑA) "Està fent coses."

"Si estás viendo esto, es que eres una mente inquieta.

Ya somos dos.

Me llamo Pere Estupinyà y quiero investigar

cómo la ciencia intenta solucionar problemas globales,

explicarnos cómo funciona el mundo y hacernos más felices.

Y, para ello, busco cerebros que estén en la mismísima frontera

del conocimiento para que nos cuenten lo que saben.

Bienvenidos."

Cinco temporadas nos costó dedicar un capítulo al universo.

No a viajes espaciales o a Marte,

sino a los misterios de las estrellas, del cosmos...

Y confieso que es porque no sabíamos si os iba a interesar.

Pero todos nos hemos preguntado

sobre el origen y el destino del universo,

las leyes y las fuerzas que lo rigen.

Y, en realidad, son preguntas sobre nosotros mismos

y sobre nuestro planeta.

Habrá enigmas que nunca tendrán respuesta,

pero si pudiéramos preguntar a los mejores cerebros,

¿a ti qué te intriga del universo?

Dicen que el universo es infinito.

¿Es infinito el universo?

¿Cuántas galaxias hay?

¿Cuándo se acabará la luz del Sol?

Cuando vemos fotos de galaxias, todos esos colores que se ven,

¿qué son?

¿Cuál es el cuerpo celeste más lejano a la Tierra?

Pero ¿lo dicen porque no sabemos lo que hay más allá?

¿Existen multiuniversos?

¿O porque lo es y siempre está en expansión?

"El universo nos suscita muchas preguntas.

Para tratar de resolverlas,

viajamos hasta uno de los mejores lugares para observarlo:

Canarias.

Y aunque Tenerife nos recibe

con un cielo poco dispuesto a ser observado,

la mente del astrofísico Rafael Rebolo se presenta clara.

¿Se despejarán antes las nubes o nuestras dudas?"

Rafael, ¿cuán grande es el universo?

Es inmenso.

Para haceros una idea,

la luz tarda en llegar desde el Sol hasta la Tierra ocho minutos.

Para recorrer la parte del universo que podemos observar,

tardaríamos 13 000 millones de años.

Es difícil de abarcar, para la mente humana,

la inmensidad del universo.

Porque el universo tiene un final.

O sea, no es infinito.

El universo posiblemente tenga un final,

pero su destino es expandirse y continuar expandiéndose.

Como ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo

y como está haciendo ahora.

Podríamos estar viajando constantemente por el universo

y no alcanzar ningún borde.

Como si fuera un globo que fuera creciendo.

Estaríamos caminando por él y no llegaríamos nunca al límite.

¿Qué ocurrirá cuando el universo tenga

miles y miles de millones de años?

Pues no podemos predecirlo realmente. Ajá.

Pero sí podemos decir que, con carácter general,

los objetos estarán más distantes entre sí

y las estrellas se irán apagando.

"Regresaremos con Rafael para desvelar nuevos misterios,

pero viendo que el viaje será largo, si no infinito,

traspasemos las brumas en busca de más claridad

y de una de las mayores colonias de telescopios del mundo."

Subimos al Instituto Astrofísico de Canarias, de día,

cuando las estrellas se observan de noche.

Menos una, la nuestra.

El Sol, ese gigante de gas e hidrógeno

a temperaturas y presión tan descomunal,

que los electrones se disocian de los núcleos atómicos

formando una especie de sopa de plasma

con partículas que se apretujan hasta fusionar

600 toneladas de hidrógeno cada segundo

en 595 de helio.

La diferencia, por e=MC2,

se transforma en energía,

que tarda millones de años en salir del Sol

y solo en ocho minutos llega hasta nosotros en la Tierra.

Pero es que, además,

nos puede parecer como un horno que irradia calor

de manera constante, estable,

y qué va, ¡es una bomba!

Con cambios de polo magnético, con ciclos, con manchas solares,

con tormentas que amenazan nuestro desarrollo tecnológico

y satélites. ¡Es una bestia!

"Su núcleo emite cada segundo al espacio más energía

de la que hemos consumido los humanos en toda la historia.

Parte de ella es el llamado 'viento solar',

unas partículas tremendamente energéticas

que se dirigen a la Tierra de forma continua

y que, por suerte, nuestro campo magnético

las desvía hacia los polos,

creando auroras al chocar con la atmósfera.

Pero cuando se producen tormentas solares,

grandes eyecciones de masa coronal

pueden llegar a alcanzar la superficie terrestre

y afectar a infraestructuras tecnológicas

y satélites.

Una excepcionalmente intensa podría ser fatal

y dejarnos desconectados.

¿Debemos preocuparnos?"

Ahora vivimos llenos de tecnología por todas partes.

Tenemos redes eléctricas,

tenemos GPS, tenemos internet...

O sea, que, hoy en día, la razón por la cual hay que preocuparse

por las tormentas solares es por nuestro modo de vida,

que es muy diferente a hace 200 años.

La probabilidad de que ocurra es pequeña,

pero ha ocurrido.

De hecho, no sé si sabrás que en el año 1859

se habla mucho de un evento que llaman el evento Carrington,

que fue una enorme eyección de masa coronal

que aplastó por completo el campo magnético

de la magnetosfera terrestre, gracias al cual estamos protegidos.

Pues rompió esa magnetosfera y entonces destruyó

lo que en aquella época había en la Tierra,

telégrafos.

Entonces, es fundamental que estudiemos el Sol.

Y no solamente desde tierra, con grandes telescopios,

sino también desde el espacio.

Hay un gran enigma en física solar y en astrofísica:

¿cómo es posible que la corona solar,

lo que vemos en un eclipse total de Sol,

ese enorme gas que se extiende varios rayos solares

por encima de la superficie,

llegue a estar por encima de un millón de grados?

Sí. Todo apunta

a que se debe a la acción de los campos magnéticos.

Los campos magnéticos almacenan energía.

Y cuando la geometría de esos campos cambia,

esos campos magnéticos se rompen y pueden liberar energía.

Y eso es interesantísimo. Es uno de los grandes enigmas.

¿Por qué...? ¿Por qué está más caliente...?

Es como si te alejas de una hoguera y sientes menos calor

y de repente sigues alejándote y te abrasas.

¿Qué ocurre? Queremos medir específicamente el campo magnético

en esa zona de la atmósfera donde el plasma pasa de estar

relativamente frío, menos de 10 000 grados,

a estar a más de un millón de grados. Guau.

Y esto es lo que llamamos la región de transición

entre la cromosfera y la corona.

Eso es algo extraordinario.

Eso ocurre en menos de 100 km de distancia.

¿Y estos ciclos solares, las manchas, las tormentas,

afectan al clima terrestre?

Nuestra propia existencia es ya de por sí una demostración

de que el Sol, durante al menos los 300 000 años

que viene existiendo el "Homo sapiens",

no ha sufrido cambios espectaculares.

Sí que tenemos un ciclo de actividad magnética

en el que en el Sol aparecen muchas manchas cada 11 años, etc.,

pero hoy en día, desde hace ya 40 años,

tenemos satélites artificiales que miden la irradiancia solar.

Justo por fuera de la atmosfera terrestre.

El cambio de la irradiancia solar, desde el mínimo de actividad,

cuando no hay manchas en el disco solar,

hasta el máximo, básicamente cambia una milésima,

de 1361 vatios por m2,

cambia nada más un vatio por m2.

Ese cambio tiene su pequeño efecto.

Probablemente pensamos que es del orden de 0,1 grados.

Pero es que en los últimos 100 años,

la temperatura media de la Tierra ha aumentado, en 100 años,

en un grado.

Y eso es debido a nuestra acción. Claro.

"¿A qué deberíamos tener más miedo?

¿A una tormenta solar

o a que un meteorito se estrelle contra la Tierra?

Debemos vigilarlos a ambos,

aunque ¿estas rocas extraterrestres

son parte del origen de nuestro planeta?

¿Y de la vida? ¿Y de los océanos?

Los misterios se nos acumulan.

¿Qué había antes del Big Bang?

¿Cómo se creó el universo?

¿Nos afectan las ondas gravitacionales?

¿Cuántas galaxias hay?

¿Cuándo veremos el telescopio James Webb en órbita?

¿Podrá la ciencia responder a tantos enigmas?

Qué pregunta. Pues ¡por supuesto!

¿No?"

Vamos con otro gran misterio.

En 2009, entrevisté a la emblemática astrónoma

Vera Rubin, quien en los 70 medía la velocidad

a la que giraban las estrellas en las galaxias.

Y veía algo que no le encajaba.

Giran a la misma velocidad las del centro que las del extremo.

Y eso, con las leyes de Newton no puede ser.

A no ser que haya mucha más materia de la que vemos.

Y postuló la materia oscura.

"Trabajar con enigmas tan complejos requiere muchísima pasión,

como la de la subdirectora

del Instituto Astrofísico de Canarias,

experta en algo tan alucinante como la formación y estructura

de las galaxias."

Casiana, te lo debo preguntar.

¿Tu nombre tiene algo que ver con el del astrofísico Cassini,

que descubrió Saturno?

No.

(RÍE)

Siempre han estado diciendo

que dentro de cinco años sabrían lo que es.

Y todavía no sabéis.

Aún no sabemos lo que es la materia oscura.

Pero saber que existe la materia oscura ha sido central

en el entendimiento del universo.

O sea, Vera Rubin yo creo que es el paradigma...

Sí.

Bueno, ya decimos que el universo,

una fracción muy grande de la masa es la materia oscura.

Y es fundamental, porque la materia oscura,

o la que vemos,

es la que hace que los cuerpos se atraigan,

que la gravedad funcione.

Entonces, si tú solo tienes la masa que ves,

resulta que no tenemos gravedad suficiente

para formar las galaxias. Claro.

Ni siquiera teníamos gravedad suficiente

para mantener el universo al ritmo de evolución que vemos.

Faltaba mucho.

Pero sabéis que existe.

¿Qué hipótesis hay?

¿De qué puede ser esta materia

que es inmensamente mayor de la que se ve?

Bueno, des del Big Bang se crean un montón de partículas.

Muchas de ellas se han detectado y muchas están predichas.

Las partículas, hay muchas que tienen masa.

Pueden tener una masa muy pequeña, pero son muchas de ellas.

El punto interesante es que esa materia

tiene que conseguir de alguna manera formar parte

de un todo más común.

Por ejemplo, cuando se forma el universo,

debes conseguir que de uno casi homogéneo

haya como agujeritos,

como si fueran los hoyos en una carretera,

en esas carreteras con asfalto malo, o de tierra.

Se hace un agujerito

porque pasó un coche y se ha hecho un agujero.

Después llueve y el agujero se va haciendo grande.

Y ahí se forma un bache, ¿no? Sí.

Pues las galaxias son como baches en el universo,

que se forman porque ahí se ha creado un entorno,

y es la materia oscura la que ayuda a crearlo,

porque si no es como si no hubiese habido la lluvia

que ha hecho que el agujero se haga grande.

La materia oscura pueden ser partículas de todo tipo.

Que no conocemos. Que no conocemos.

La materia oscura no existe solo en el espacio.

Ahora mismo, en tu habitación,

además de átomos hechos de electrones, quarks,

muones, bosones,

hay otras quizá partículas que no podemos conocer ni detectar

porque no emiten ningún tipo de radiación electromagnética

que podamos medir.

Entonces, ¿cómo sabemos que existen?

Pues hay varias pruebas diferentes, pero todas la confirman.

La primera, lo que decíamos de Vera Rubin

del movimiento de las galaxias.

Después, las anisotropías del fondo de microondas.

Y después que, en ocasiones,

la luz que nos llega de galaxias lejanas o supernovas,

vemos que se curva de una manera que solo se explica

si existe esta materia oscura,

y representa el 85 % de toda la materia

que existe en el universo des del Big Bang.

Todas las galaxias sabemos que des del principio

están como en una especie de grandes filamentos.

Lo que llaman la red cósmica.

Muy pronto en el universo,

cuando empiezan a formarse condensaciones,

no son homogéneas,

no son como pelotitas de un árbol de Navidad,

sino que es como si fuera una telaraña.

Va formando estructuras

y las galaxias están en esas estructuras.

Qué bonito. Y ahí también está el material

que alimenta a las galaxias.

¿Hay alguna estimación de cuántas galaxias existen

o es imposible de saber?

En Astronomía sabemos todo con unos errores grandísimos.

(RÍEN)

Pero tenéis una estimación. Sí.

Del orden de cientos de miles de millones,

que es parecido al número de estrellas típico

que tiene una galaxia típica.

Y para tener un censo completo de materia visible,

tendríamos que saber que la estamos viendo toda.

Por eso queremos los telescopios grandes,

porque así podemos contar más las galaxias que están más lejos.

Como están muy lejos, nos llega muy poca luz,

aunque sean muy luminosas.

Y no para la construcción de telescopios grandes.

Aquí, en La Palma, tenéis el GRANTECAN,

el de Treinta Metros,

que es el telescopio más grande que habrá.

Junto con otro que se está construyendo

en el hemisferio sur, que se llama E-ELT.

Es un telescopio que tiene 30 metros de diámetro,

una barbaridad.

Este telescopio debería haberse instalado hace cinco años en Hawái.

Y otro que también lleva retraso es el James Webb.

Un coloso de la ingeniería.

Un telescopio espacial

que nos permitirá ver cosas alucinantes.

Y precisamente tengo una amiga en la NASA

que está trabajando como ingeniera en la construcción del James Webb.

Hola, Begoña. ¿Cómo estás?

Hola, Pere. ¿Qué tal?

Aquí, por Los Ángeles. ¿Cómo estás tú?

Bien. Yo, por Barcelona.

Oye, ¿cómo está el James Webb?

Oye, pues llamas en el momento oportuno,

porque estoy precisamente donde estamos trabajando

con las últimas pruebas en el James Webb.

Ajá.

Aquí ves el modelo que tienes detrás de mí,

que es con los espejos y el James Webb totalmente abierto.

Pero has llamado bien, porque tengo una sorpresa.

Ajá.

No, no me digas que...

Aquí. Mira, aquí está la cámara... ¿En serio?

...donde hacemos el James Webb de verdad,

que puedes ver ahí.

Está en la cámara limpia, donde estamos trabajando ahora.

Ostras, se ven las personitas debajo.

O sea, es grande.

Y esto lo vais a poner en el espacio.

Cuando lanzas algo al espacio,

tienes un tamaño dentro del cohete, y es lo único que puedes meter.

Entonces, el James Webb quería un espejo más grande

para recoger más luz, ver cosas más débiles...

Entonces lo haces con 18 espejos más pequeñitos

que podemos doblar, como los ves allí,

y el James Webb va a estar muy lejos.

Va a estar a 1,5 millones de km de la Tierra.

Eso es cuatro veces la distancia de la Luna.

Va a tardar un ratito en llegar a allí

y, de camino, ya lo vamos a abrir y desplegar

para que esté listo.

Guau.

¿Y qué podréis ver con este telescopio

que no se pueda ver con los actuales?

El James Webb quiere mirar en el infrarrojo.

Y otra cosa muy importante

para la que está diseñado el James Webb

es observar la atmósfera de los planetas que ya conocemos.

Y en esa atmósfera estaremos buscando señales de vida.

Entonces, el infrarrojo es interesante,

porque el James Webb quiere ver las primeras galaxias,

las primeras estrellas,

los primeros objetos que se formaron en el universo.

Esos objetos se formaron hace 13,5 mil millones de años

y la luz que esos objetos emitieron,

como el universo se está expandiendo,

la luz se va estirando,

la longitud de onda se estira.

Eso quiere decir que se mueve al infrarrojo.

Big Bang,

otro gran misterio.

Primero, ¿cómo sabéis que ocurrió hace 13 700 millones de años?

Hay gente que dice: "Esto se lo inventan".

Tenemos una especie de resto arqueológico

en el universo, que se detectó en los años 60,

que es el fondo cósmico de microondas.

Es una irradiación de microondas que lo inunda todo

cuyas propiedades nos han dado una información fascinante

de cómo ha sido esa primera etapa del universo

y cómo se ha ido organizando y estructurando el universo.

¿Y antes del Big Bang

y qué fue lo que, clac, hizo el inicio?

Aunque sea especular con base científica,

¿se puede o...? Se puede especular.

Pero el modelo físico

que explica las observaciones que hemos podido obtener

del origen del universo

a través del fondo de microondas y de otras propiedades del universo,

ese modelo físico supone un origen para la materia,

para la energía y para el tiempo y el espacio.

Un instante donde se origina. Guau.

Es muy difícil pensar que el tiempo tuvo un origen.

Pero si lo tuvo, entonces no hubo nada antes.

Pero hay algunos que especulan sobre universos cíclicos.

Afirman que nuestro universo ahora está en esa fase de expansión,

pero procede de un instante inicial resultado del colapso

quizás de un universo previo.

Bueno, esto no tenemos forma de probarlo.

Pero son especulaciones que tienen cierta base matemática.

"El fondo cósmico de microondas es la prueba fósil

de la existencia del Big Bang.

Y otras evidencias están por llegar.

Pero si hablamos de arqueología espacial,

debemos desenterrar

las pistas que nos llevan a nuestro propio origen:

los meteoritos.

Y el astrofísico Josep Maria Trigo los observa minuciosamente."

Qué colección de meteoritos tenéis aquí, ¿no?

Bueno, sí. Es una pequeña selección, de hecho.

Aquí tenemos centenares,

algunos venidos de la Antártida, incluso.

Aquellos meteoritos que se parecen a las rocas de nuestro planeta,

que se llaman condritas,

meteoritos que no son rocosos, sino ya metalorrocosos,

como podemos apreciar en este meteorito

que se llama esquel,

y aquellos meteoritos que vienen del núcleo de planetas desintegrados,

como el famoso Gibeon

o el famoso Sijoté-Alín,

caído en el año 1947.

Cada uno de estos meteoritos nos cuenta una historia,

una historia también química muy peculiar,

porque vienen a retener las condiciones concretas

de los lugares

donde los primeros minerales sólidos condensaron.

Es decir, que cada meteorito

es como materiales que hay en el universo

y se van juntando...

Las estrellas se forman

de enormes nubes de hidrógeno y helio con otras cositas.

A esas cositas vamos a llamarlas sales estelares,

que están formando hoy en día las galaxias.

Pero nuestro Sol se formó

en un entorno

en el que ya habían muerto muchísimas estrellas,

y el contenido químico de esas estrellas

se fue esparciendo por estas nubes

y donde condensó el Sol, precisamente,

había estos elementos químicos formadores de rocas.

Entonces, ¿todos estos meteoritos

son anteriores a la propia formación de la Tierra?

Sí, efectivamente.

La mayoría de estos meteoritos

están datados en unos 50 millones de años

antes de la formación de la propia Tierra.

Qué pasada.

Este meteorito de condrita carbonácea

se formó millones de años antes que nuestro planeta.

Pero ¿cómo se formó nuestro planeta?

Bueno, fijaos en esta imagen del telescopio ALMA

de la formación de un sistema solar.

En el universo, los materiales se esparcen,

se empiezan a agrupar alrededor de estrellas

de manera circular por la fuerza de la gravedad.

Y estos surcos es donde los materiales se van apelmazando,

creciendo, frenándose

y recogiendo todo lo que encuentran alrededor.

Y así, en los diferentes surcos, se forman los planetas.

Y me preguntaréis:

"¿Y de dónde salió el agua de los océanos de la Tierra?".

La Tierra inicialmente se formó de materiales condríticos,

de este tipo de meteoritos rocosos.

Y estos meteoritos rocosos,

en particular las condritas carbonáceas,

pueden tener contenidos en agua entre un 2 y un 15 % en masa.

Guau. Lo cual es realmente significativo.

Y aunque el agua no la podamos ver,

se encuentra en forma de minerales hidratados.

¿Y en la formación del planeta se separó?

¿Los metales se quedaron en el centro

y el agua sale en los océanos?

Efectivamente. Qué bueno.

Y a veces encontráis

moléculas orgánicas precursoras de la vida.

¿Es muy habitual? Recientemente demostramos

que los minerales que forman los meteoritos primigenios,

las condritas,

tienen unas propiedades en las que producen

toda una serie de compuestos orgánicos muy complejos

que nos relacionan las condritas en general

con el propio origen de la vida.

Si estos meteoritos llegaron a la superficie de la Tierra,

pero también a la Luna, a Marte, a Venus, a otros planetas,

pudiera, por lo menos en los primeros momentos,

mientras hubiera agua líquida

y también compuestos de nitrógeno,

generar una especie de evolución prebiótica

hacia un incremento en la complejidad química.

Vale. O sea, que las propiedades de los meteoritos

hacían esta química prebiótica más fácil en que la propia Tierra.

Efectivamente.

A esos procesos los llamamos de catálisis.

"Los meteoritos forman parte de la creación de la Tierra,

de nuestros océanos

e incluso de nuestras moléculas prebióticas.

Pero si aumentamos su escala,

¿podrían ser los meteoritos que nos dieron la vida

también los asteroides destructores de nuestro planeta?"

Y tú coordinas algunos proyectos de detección de asteroides

y si encontrarais alguno peligroso,

llegar a interferir en su órbita y que no colisionara con la Tierra.

Primero, ¿debemos estar preocupados o no?

Realmente es muy improbable

que haya un impacto de grandes dimensiones

como para que toda la humanidad se tuviera que preocupar.

Si llegara un asteroide

y vierais que va a colisionar con la Tierra,

¿cómo podríais interceptarlo o hacer que cambie de dirección?

Precisamente va a haber una misión en la que participo,

que es la misión DART de la NASA,

en la que una sonda

actuará como un impactador cinético.

Es decir, sin carga nuclear.

Y vamos a probar por vez primera

cómo podríamos desviar ligeramente

la trayectoria de un objeto de pocos cientos de metros.

O sea, lo vais a ensayar de verdad. Vais a tirar un objeto

para que choque contra un asteroide y ver si lográis pararlo.

Efectivamente. Muy bien.

"Como dato curioso,

cuando hablamos de la peligrosidad de un asteroide,

solo pensamos en una colisión con la Tierra,

pero Josep Maria me comentaba que habría algo peor:

los gases tóxicos que la explosión liberaría en nuestra atmósfera."

Y en los últimos años se habla mucho de ondas gravitacionales,

que parece la gran revolución.

Yo tengo un amigo que cuando salió la noticia:

"Hace 7000 millones de años,

dos agujeros negros colapsaron

por una fluctuación de una décima de segundo

en el detector", dice:

"Yo esto no me lo creo". Y digo: "Eh, Joan, que sí".

Pero es así, ¿no? Es así.

Es fantástico lo que han hecho estos colegas.

Guau. Cuando llega la onda gravitacional,

que es una distorsión del espacio-tiempo...

Si una onda gravitacional potente nos atravesara aquí,

tú y yo, sin movernos, nos acercaríamos y nos alejaríamos.

Guau. Suponiendo que un agujero negro,

donde está el Sol, se fusionara con el Sol,

produciría ese fenómeno.

Y muchas cosas que no nos gustaría vivir.

En el caso de agujeros negros, qué están muy distantes,

eso se propaga por el espacio

como una distorsión tremenda del espacio-tiempo

y llega a nosotros, tan lejos, debilitada,

porque todas estas propagaciones, por la distancia,

van disminuyendo su impacto sobre el espacio-tiempo.

Estos efectos somos capaces de detectarlos

gracias al esfuerzo de cientos, si no miles de colegas

que han dedicado su vida a buscar esto

porque era una predicción de la teoría de la relatividad.

Hemos tardado 100 años.

Es que es muy bonita esta combinación de teoría

y experimentación.

Yo entrevisté una vez a Alan Guth, el que creó la teoría inflacionaria,

y decía: "Yo solo utilizo matemáticas".

Él no ha mirado el universo en su vida.

Alan Guth hizo estos estudios con otros también,

Linde y otros,

en los años 80-81.

Yo era entonces un estudiante de Física.

Y cuando uno mide y ve que la predicción que hicieron

en los años 80,

en el año 2003

o en el año, más tarde, con Planck, en el 2011,

los datos que llegan del satélite que hemos construido,

encajan perfectamente,

con la forma más simple de la inflación,

pues te quedas realmente maravillado.

En primer lugar, de la capacidad intelectual

que tuvieron estos colegas en los años 80

para poder establecer este marco.

Y esas predicciones somos capaces, 30 o 40 años después,

de contrastarlas experimentalmente.

"Físicos, matemáticos, astrónomos,

mentes maravillosas de científicos construyendo andamios

para alcanzar respuestas a todos los misterios."

¿Cuál sería tu gran misterio?

¿Por descubrir? Guau.

En verdad, misterio, no.

Mi gran reto sería asegurar

que todas las hipótesis que tenemos son ciertas.

Sientes la responsabilidad

de que nosotros estamos explicándole al mundo

cómo se forma el universo,

cómo se forma nuestra Tierra,

cómo se forman los planetas...

De alguna manera, estamos dando el nuevo paradigma de pensamiento.

Y eso para mí es mucha responsabilidad.

Sé que lo hacemos bien.

Debo decirte que lo hacemos muy bien

y que el método científico funciona y que somos rigurosos haciéndolo,

pero hay muchas incógnitas.

Es que es estéticamente bonito. Es una preciosidad.

Pero sabiendo lo que sabéis, es que es todavía más bonito.

Sí.

Yo creo que esto lo vería bonito cualquiera,

aunque no supiera nada, ¿no crees? Sí, pero se disfruta más.

En eso llevas razón.