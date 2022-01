Despega con éxito el James Webb, el mayor telescopio jamás enviado al espacio

El James Webb pondrá a nuestro alcance datos e imágenes nunca vistos. "Colores que no hemos podido ver" hasta ahora en el espacio, detectar cosas "que no teníamos en mente en la astrofísica actual", aseguró el chileno Nestor Espinoza, uno de los implicados en esta misión.

En su cuenta de Twitter, el director general de la ESA, Josef Aschbacher, dijo: "ver un lanzamiento de esta magnitud y en este nivel de cooperación internacional es ver una maquinaria increíble en acción (...), estoy orgulloso del trabajo".

