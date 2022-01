Blanca Portillo fascinada por el silencio

El dramaturgo Juan Mayorga siempre le dice a Blanca Portillo que desde que escribió el discurso de entrada a la RAE “siempre pensó que lo podría haber interpretado un actor o una actriz y que siempre pensó en mí”, ha explicado ella misma en Tarde lo que tarde. Ahora se ha transformado en un monólogo titulado Silencio que puede verse hasta el 11 de febrero de 2022 en el Teatro Español de Madrid.

Ella pensó que estás palabras eran “muy bonitas”, pero nunca imaginó que realmente se podían convertir en un espectáculo. Con la llegada de la pandemia, se lo recordó, se pusieron a trabajar de forma telemática y se “convirtió en una aventura maravillosa”.

Entonces llegó el momento de convertir al teatro lo que había sido un discurso: “Construimos un artefacto que no existía. Ha sido todo un proceso hermosísimo, divertidísimo, donde hemos compartido y hemos tenido ideas comunes, ideas diferentes, hemos llegado a puntos de encuentro y ahora el resultado está encima del escenario”.

“No quiero copiar lo que él hacía”

La actriz asistió a aquel discurso de Juan Mayorga en la RAE: “Me emocionó desde que lo oí. Es muy inteligente, muy sensible y todo lo que se decía en ese discurso a mí me me atravesaba, de alguna manera”. Durante el estudio, ha preferido ver poco aquella grabación y sumergirse en su mundo “especial”: “Quieras que no te influye. Dices no quiero copiar lo que él hacía, no tenía tampoco ningún sentido”.

En la entrevista ha destacado el momento del monólogo en el que dice: “Mil veces me arrepentí de haber hablado, mil y una de haber callado”. Sobre este momento ha añadido: “Hablamos del silencio creativo y del silencio generador, también hay un silencio que a veces nos imponemos para no decir aquello que pensamos o nos imponen desde fuera, y no hay nada más terrible que un silencio impuesto. Cada vez que llega esa frase siempre se me acelera un poco más el corazón”.