Blanca Portillo, la nueva madrina de Días de Cine, trata voluntariosa de desentrañar el misterio, pero es imposible. Le encanta dirigir y ser dirigida la televisión es como un misterio que da fama de forma incontrolable. Su película favorita es, curiosamente, Volver, de Pedro Almodóvar, en la que ella participa. Ya hizo de hombre en Alatriste, y no le importaría ser Marlon Brando.

Hablar con Blanca Portillo es fascinante y divertido. Y muy fácil. Yo sé que decir estas cosas puede hacer pensar a otras personas que hacerlas no tiene importancia o no lleva trabajo. Pero no voy a engañar a nadie, Blanca Portillo, como por otro lado debo decir, todos nuestros invitados en el programa, son gente que ama su trabajo por encima de cualquier otra cosa, y sé, porque ellos mismos me lo han dicho, qué al encontrarse con un espacio en el que pueden hablar tranquilamente de él, son enormemente felices. Y por tanto resulta muy sencillo. Yo tengo además la costumbre de escuchar como si nunca hubiese escuchado o supiese nada de la persona que tengo delante. Y me gusta preguntarles sobre esas cosas que nunca nadie les pregunta, y esto también me lo han dicho ellos.

01.00 min 'Maixabel', clip de la película de Icíar Bollaín

Una profesional en escarbar en las almas Para una actriz con Blanca Portillo hablar de cómo se mete en la piel de un personaje, de los trabajos que ha hecho a lo largo de su vida en cine en teatro y en televisión, le resulta algo fascinante igualmente, y se entregan cuando ven que, contrariamente a lo que sucede habitualmente las entrevistas, no se les interrumpe, se les sigue el hilo de la conversación y eso la hace abierta e imprevisible. Traté de hacer con Blanca Portillo de lo mismo que trato de hablar con todos nuestros invitados, que viene a ser lo que yo llamo "desentrañar el misterio", o sea, cómo puede hacer lo que hace esa persona que tengo delante con esa naturalidad que percibimos los que estamos al otro lado de la pantalla, o en el patio de butacas en el teatro, o en nuestro salón de casa si vemos la televisión. Y Blanca Portillo entraba al trapo de todos y cada uno de mis intentos de desentrañar ese misterio, dando contestaciones maravillosas sobre el oficio de actriz, sobre cómo empezó, sobre lo que la motiva en un personaje u otro, sobre lo que es dirigir teatro o sobre lo que es ser dirigida. Festival de San Sebastián: 'Maixabel' y 'El buen patrón', participadas por RTVE, competirán por la Concha de Oro

Una mujer lúcida y divertida Debo decir que todas las contestaciones fueron para enmarcar "cum laude", pero el misterio sigue sin poder ser de ninguna manera desentrañado, y eso es, ya lo sé, lo que hace que ese misterio sea tan maravilloso: podemos acercarnos atisbar la esencia de su verdad, pero jamás lograremos dar forma verbal algo que pueda ser algo así como una definición formal. Y debo decir que, aunque teóricamente yo intente eso, me alegro de que eso no suceda. Blanca Portillo es divertida, apasionada, ocurrente, chisposa, lúcida y consecuente, y en un "off the record" me dijo que era la segunda vez en su vida que alguien la entrevistaba sin papeles delante cosa que la hacía sentir muy segura al hablar, pues no tenía la impresión de estar en algo prefijado de ninguna manera.