Blanca Portillo ha representado para el Telediario de TVE el papel “del año”, en el sentido más literal. Desde el Teatro de La Comedia y en un reportaje especial de treinta minutos, la actriz se ha metido en la piel del 2021 para resumir todo lo que ha vivido el mundo en los últimos 365 días y pasar el testigo a un 2022 al que le pide más "empatía".

"Soy 2021. Es dificil definirse a uno mismo. ¿Cómo he sido? ¿Un año bueno, malo, regular? Probablemente, si me comparo con 2020 he sido algo mejor. Si me comparo con 2019…peor. La medida de las cosas muchas veces la da eso, situarse”, dice la intérprete nada más subirse a las tablas del teatro y antes de ir desgranando los acontecimientos más relevantes de su "corta vida": la vacunación contra la COVID, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán o la erupción del volcán de La Palma.

“"Si me comparo con 2020, he sido mejor. Si me comparo con 2019... peor. La medida de las cosas las da eso: situarse"



2021 (@bpmdv) comienza su relato fijándose en las vacunas y en la COVID #TDResumen2021 https://t.co/aNlG2IlBhB pic.twitter.com/mDbVCCoQyB“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 31, 2021

En el resumen, ideado por el periodista Carlos del Amor y bautizado como 2021TD, también aparecen otros rostros ligados a la cultura como José Coronado, Antonio de La Torre, el Langui, Daniel Guzmán, Los Secretos, Nina (cantante de Morgan) o Luis García Montero. Se ha emitido este viernes 31 de diciembre en la primera edición del Telediario, a las 15:00 horas, y se podrá ver también en el informativo de las 21:00 horas.

Repaso informativo, reflexión y crítica como balance Esta es la tercera vez en la que los Telediarios de TVE apuestan por un balance en el que una voz procedente del mundo de las artes escénicas se une a los profesionales de los informativos para cerrar el año. En 2019 fue José Sacristán; en 2020, José Coronado; y, en esta ocasión, es la ganadora del premio Forqué a la mejor interpretación y candidata al Goya por su papel en Maixabel, Blanca Portillo, quien ha aceptado dar vida al segundo año marcado por la pandemia. Un año que, recuerda la actriz en su monólogo, arrancó "con sobresaltos" y ha terminado con nuevas alusiones al alfabeto griego. Primero alfa, luego delta y ahora ómicron: "Espero que no haya que llegar a la omega", dice. “Fue uno de los momentos de este 2021, encarnado en la voz y el rostro de @bpmdv



Un abrazo muy especial: el de Luna y Abdou #TDResumen2021 https://t.co/aNlG2IlBhB pic.twitter.com/nXueD0wFyu“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 31, 2021 Entre una fecha y la otra, numerosos hechos destacados, como las nevadas que trajo Filomena, el bloqueo por el buque encallado en el canal de Suez, las viviendas arrasadas por la lava del volcán de La Palma, las subidas del precio de la luz o la crisis migratoria en Ceuta. "Medio mundo anhela otra manera de vivir y ese seguirá siendo uno de los principales problemas en los años que están por llegar: la desigualdad y la injusticia", dice la versión humana de 2021, que, al hablar de injusticias alude también a la violencia machista. “Más de 40 mujeres asesinadas en lo que va de año.



Una de las caras más oscuras de este 2021 que termina. #TDResumen2021 https://t.co/aNlG2IlBhB pic.twitter.com/l0pYese61P“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 31, 2021 En el resumen de la actriz no falta tampoco espacio para algunas críticas, como la que lanza a una sociedad adicta a las redes sociales que vive "en una galería de fotos" continua y que no repara en el medioambiente: "Parece que lo veis como un problema lejano, algo que no os tocará sufrir y ya lo estamos sufriendo. Si seguimos así cantaremos, de verdad, el 'This is the end'". Por eso, la protagonista no entiende, dice, que haya carreras por viajar a otros mundos, "cuando en este queda tanto por hacer".

Un año intenso también para la política, el deporte y la cultura El monólogo continúa con un repaso a las noticias procedentes del ámbito político, como la despedida de Pablo Iglesias como líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo o la entrada en vigor de la ley de la eutanasia. "Ya me dijeron 2019 y 2020 y todos mis antepasados que a la hora de recapitular siempre aparece la palabra política, esa que debería trabajar para acortar distancias y que debería trabajar para marcar el devenir de los días. La falta de acuerdos, de acercamiento entre unos y otros ha sido una constante. Los unos y los otros, siempre así; o conmigo o contra mí, con extremos demasiado peligrosos y con líneas que no convendría que se pasaran y se pasan", afirma. Tras dedicar unos minutos a la importancia de poner el foco en la salud mental y evitar que se extienda la oleada de suicidios, Portillo alude a los intensos meses que ha vivido el mundo del deporte, con los Juegos Olímpicos, la retirada de Pau Gasol o la marcha de Leo Messi del Barcelona, y termina haciendo un análisis del año cultural. La alegría de la vuelta a los teatros o a los conciertos contrasta con lo que se siente ante nuevas ausencias que dejan "el corazón helado", como la de la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado mes de noviembre. Su marido, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, aparece entonces en escena para dedicarle a ella y a todos los que faltan los versos del poema La ausencia es una forma de invierno. 01.01 min Luis García Montero recita "La ausencia es una forma de invierno" en el resumen de 2021 del Telediario