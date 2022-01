¿Por qué será recordado este año que termina en unos días? En lo informativo hay sin duda un puñado de asuntos que emergen al hacerse esta pregunta. Sobre todo, la pandemia de COVID-19, que ha atravesado su segundo año y está ahora mismo más lejos de su fin de lo que imaginábamos. Pero hay otros muchos, cuyas claves, evolución o complejidad hemos tratado de explicar mediante el periodismo de datos.

A continuación, resumimos algunos de los temas principales que hemos contado y analizado con datos, gráficos y visualizaciones en DatosRTVE en 2021. Un resumen quizá no exhaustivo, aunque sí representativo de lo que ha traído este año. Varios ya estuvieron muy presentes en 2020 y lo seguirán estando el año que viene. De ellos, y de los que vengan, seguiremos informando.

La lucha contra la pandemia de COVID-19 en 2021 se encarnó en la carrera por la vacuna , el remedio en el que el mundo deposita sus esperanzas de vencer al SARS-CoV-2. El objetivo en España , llegar al final del verano con el 70 % de la población inmunizada con la pauta completa, se consiguió con los sueros de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Sin embargo, no trajo la ansiada inmunidad de grupo . La llegada de nuevas variantes más contagiosas como ómicron y la necesidad de reforzar la protección con dosis adicionales han alejado esa meta. De todos modos, como repite la OMS, de la pandemia no saldremos hasta que lo hagamos todos. La vacuna todavía tiene que llegar a muchos países .

Contenedores en sitios donde no son rentables, pocos barcos y menos mano de obra en los puertos. Si a eso le sumamos un rebrote de COVID-19 en China, un carguero atascado en el Canal de Suez y una subida generalizada del precio de los combustibles, la tormenta perfecta de la logística estaba servida en 2021. Por eso, en noviembre nos advertían del riesgo de reposición de algunos artículos en el Black Friday y la Navidad . Y es que, después del frenazo en seco que supuso el primer año de pandemia para el sector, la cadena de suministro todavía no ha sido capaz de reordenarse ni de absorber toda la demanda que se ha recuperado este año. ¿Hacia dónde irá la logística en 2022? Los expertos también nos dieron algunas claves sobre esto .

La pandemia distrajo al mundo de casi todo, pero los viejos problemas siguen ahí, quizá ninguno tan grave y acuciante como el calentamiento global . Los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicaron en agosto la primera parte de su sexto informe , que actualiza su evaluación de los efectos de ese fenómeno, y sus conclusiones son rotundas: el cambio climático ya es irreversible, la humanidad es responsable y, si no se actúa urgentemente, la temperatura de la superficie de la Tierra a final de siglo aumentará 2,7 grados sobre el nivel preindustrial . Incluso en un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero moderadas, que ahora está muy lejos de vislumbrarse, la temperatura subiría muy por encima de los dos grados que se fija como límite el Acuerdo de París. Pese a la contundencia de ese mensaje, la Cumbre del Clima de Glasgow se cerró con otro acuerdo menor entre los gobiernos mundiales , lejos de la ambición que reclaman científicos, activistas y una buena parte de los ciudadanos.

El 22 de junio el Gobierno de Pedro Sánchez concedió el indulto a los nueve líderes independentistas catalanes que cumplían penas de entre 13 y nueve años de cárcel por la celebración del referéndum ilegal de 2017. La decisión del Consejo de Ministros supuso la condonación de entre cinco y nueve años de prisión para cada uno de ellos . El expresidente de la ANC y secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, son los que más pena de prisión llevaban cumplida, cerca del 41 % de los nueve años que les impuso el Tribunal Supremo por sedición. El exvicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, salió de prisión tras cumplir 3 años y ocho meses , el 28 % de los 13 años que le impuso el alto tribunal por sedición y malversación.

Parece difícil no medir la gestión de un Gobierno y la labor de la oposición al margen de la crisis sanitaria y económica que causa la pandemia, pero la polarización que caracterizaba a la política española se ha mantenido en 2021 , con lo que implica en la consolidación de bloques ideológicos poco permeables. La evolución de la estimación del voto de los principales partidos en los barómetros del CIS registra los principales hitos del año: elecciones en Cataluña en febrero, indultos a los condenados del procés y elecciones en Madrid en primavera, el nuevo liderazgo en Unidas Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias y las tensiones entre PSOE y PP por la renovación de los órganos constitucionales. Al final del año, que es también mitad de legislatura , socialistas y populares estrechan su distancia respecto a enero, Vox y Unidas Podemos pugnan por ser la tercera fuerza y Ciudadanos decae hacia la irrelevancia .

11. La salud mental, en el primer plano

En 2021 llegó el redescubrimiento para la política y la sociedad de la salud mental como un desafío sanitario. Y llevarlo a la agenda pública ha hecho emerger también un asunto casi siempre tabú, el del suicidio. En 2020 se produjeron en España 3.941 defunciones por suicidio o lesiones autoinfligidas, la mayor cifra en cuatro décadas. Casi once personas se quitaron la vida cada día, según datos del INE. Y atención, porque 300 de esas personas tenían menos de 29 años, y 61 no habían cumplido los 20: el suicidio es la primera causa de muerte no natural en los jóvenes.