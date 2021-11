El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado que lo acordado en Glasgow es "un paso importante, pero no suficiente" y refleja "los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual". "La batalla climática es la lucha de nuestras vidas", ha asegurado en un vídeo en redes sociales.

“The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.



It's an important step, but it's not enough.

It's time to go into emergency mode.



The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won.