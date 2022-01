‘Saber y ganar’ siempre hace mención de los nombres más importantes de cualquier disciplina, ya sea cine, teatro, pintura, literatura, arte o música. Y el de Frank Sinatra es uno de los que está escritos con letras mayúsculas. Su voz inconfundible y su figura como ídolo de masas que luego se convirtió en el crooner por excelencia le han convertido en leyenda.

El intérprete de ‘My Way’ nos abandonó en el año 1998 pero su figura sigue muy presente y su legado musical no envejece. Sus canciones siguen escuchándose en todo el mundo y su figura continúa generando interés y curiosidad entre el público. A continuación citamos algunos datos sobre la vida de Sinatra que puede que no conozcas.

2. Las manías de Frank

Había muchas cosas que Frank Sinatra no soportaba. Que las mujeres fumasen y bebiesen alcohol en exceso era una de ellas, además de los olores extremadamente intensos. No toleraba los perfumes fuertes ni en hombres ni en mujeres. Y si había algo que no podía aguantar era la falta de higiene. Su obsesión por la limpieza era tal que en los últimos años de su vida llegaba a ducharse hasta 12 veces en una jornada.