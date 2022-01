Carla, de MasterChef Junior, le 'roba' el tractor a Miquel Montoro

Carla es una de las aspirantes que participan en la novena edición de MasterChef Junior, pero ella no es como los demás. Se crió en un pueblo de Ciudad Real, en Carrizosa. Le gusta el fútbol, salir a pescar, ir a la huerta, cocinar y pasar tiempo con su abuelo. Cuando era pequeña era él quien la llebava en el tractor subida a sus rodillas, ahora es ella quien maneja el volante. Esta historia quizás te suene de algo. Carla podría ser la sucesora de Miquel Montoro, otro niño amante del campo que se hizo viral en las redes sociales. "Yo soy muy echá pa'lante", así se define ella y así nos ha demostrado que es en este primer programa, de lo más campechano.

03.03 min Carla, el amor hacia su abuelo y la naturaleza

Tan pronto te prepara un pedazo de sandwich que deja a los jueces con la boca abierta como te imita al hortelano de su pueblo ¡y lo clava! Carla consiguió ganar la primera prueba de la noche y promete ser uno de los grandes rivales a batir. Ella, por si acaso, ya le ha buscado sitio al trofeo: "En la punta de mi casa. De pararayos lo voy a poner".

En la prueba de exteriores, en cambio, no pudo dar lo mejor de sí misma. La capitanía fue demasiado para ella y Jordi Cruz fue el encargado de darle un pequeño tirón de orejas por contestar de malas formas a alguno de sus compañeros, como Gonzalo. "Estaba muy agobiada porque tenía que ocuparme de mucho", se justificaba, pero no tuvo ningún problema en pedirle disculpas. "Siento que no he dado todo lo que debería de haber dado. No es que se me de mal, pero hoy no lo he sabido distribuir bien. Espero no ser más capitana", decía.

El plato que preparó en la primera prueba le sirvió para salvarse de la eliminación y pudo ver a sus compañeros cocinar desde la galería junto a Isabel, asegurándose la permanencia en MasterChef Junior una semana más.