Ariel es una niña con mucha personalidad. Le encanta el mundo clásico y la historia. De hecho, a sus 11 años, ya tiene claro que en el futuro quiere ser Catedrática de Historia. Si pudiera haber nacido en otro siglo, habría escogido el siglo XVIII, pues le apasionan los vestidos y la música de entonces. La música barroca y… ¡Bertín Osborne y Julio Iglesias!, ha indicado Ariel para la sorpresa de los jueces de MasterChef Junior 9. Es tan fan, que incluso se ha arrancado a cantar un tema de Julio Iglesias. “No tengo los mismos gustos que mis compañeros, pero el libro de los gustos está en blanco”, ha añadido.

Ariel vive con sus padres y sus seis hermanos en un pueblecito de Cantabria. Le encanta la lectura y sus libros preferidos son “La Odisea” de Homero y “El banquete” de Platón. Aunque, como ha contado en el primer programa de 'MasterChef Junior 9', se topó con otra gran obra en la biblioteca que también le ha apasionado. “Un día estaba en la biblioteca buscando algún libro y vi uno que se llamaba 'Apología de Sócrates' y me encantó, porque me parece que es una forma de pensar que está mucho más alejada de la realidad cotidiana”, ha indicado.

Además de culta, Ariel se considera una persona muy elegante. Tanto, que no aplaude con las palmas de las manos, sino que, con una mano, golpea ligeramente la parte superior de la otra. Una costumbre que ha encantado a sus compañeros, que incluso se han animado a integrarla en una valoración. ¿Quién sabe? Quizá ahora Ariel genere una nueva tendencia.

03.04 min Ariel aplaude con mucha clase

Por otro lado, a pesar de que siente una gran pasión por la cocina, es algo despistada. Durante la última prueba del primer programa, la aspirante debía preparar unas torrijas, pero al probarlas en la cata a ciegas pensó que era una tarta de manzana. Por este motivo, se puso a cocinar este plato sin darse cuenta de que estaba equivocada. Los nervios han podido jugarle una mala pasada, pero aun así, Ariel no ha perdido las ganas de esforzarse por ser de las mejores del reto. “Estoy aspirando a ser la ganadora de 'MasterChef Junior' y creo que tengo muchas posibilidades si no me voy hoy”, ha destacado. Por el momento, queda Ariel para rato, ya que la aspirante ha conseguido suficientes puntos para continuar una semana más en 'MasterChef Junior 9'.