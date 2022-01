Abril, el brilli brilli y sus lazos de la suerte en MasterChef Junior

Tras el estreno de MasterChef Junior 9, la edición 25 de MasterChef en España, vamos conociendo poco a poco a los doce aspirantes. Y lo que ya sabemos es que nadie combina mejor cocina y moda como lo hace Abril. En su presentación, ya confesó que el tul y la purpurina no faltan en su armario. Ahora ya sabemos que no mentía.

En la primera prueba Abril demostró que tiene mucho estilo vistiendo, pero puso sus propias banderas rojas: el chándal solo como excepción. Ella, con tan sólo 9 años, cuida mucho su imagen y el chándal no le gusta en exceso, pero aun así la excepción la hará en MasterChef: “Si me tengo que poner un chándal aquí me lo pongo, porque para MasterChef me lo pongo, pero para ir a la calle no”.