El casting de la última edición de MasterChef Celebrity dejó el listón muy alto y solamente ellos podían conseguir que no echaramos de menos a nuestros famosos favoritos, al menos, no tanto. Los niños vuelven a las cocinas más exigentes de la televisión dispuestos a darlo todo en MasterChef Junior 9. Pequeños aspirantes vienen con la lección aprendida y saben cuál es su meta: ganar el programa. Pero los fogones no son la única vocación de esta nueva generación de minichefs. En este primer programa hemos podido conocer más a los doce concursantes que lucharán por hacerse con el ansiado título, cada uno con sus historias, a cada cual más emocionante y divertida.

La historia más conmovedora de Alexia Tiene ocho año, viene de Murcia y ya tiene claro qué quiere ser de mayor. A Alexia le encanta estudiar y en unos años se convertirá en médica "para que los niños no se queden sin padre", le dice a Samantha. Ella sabe mejor que nadie lo que es perder a un ser querido. Su padre falleció cuando tan solo tenía cuatro años y precisamente él fue quien le enseñó a cocinar. "Quiero que MasterChef sea un homenaje para él. Lo quiero mucho, lo echo mucho de menos". No se olvida de él en ningún momento. Como amuleto Alexia lleva unos pendientes en forma de estrella que le recuerdan a su padre, "su ángel", como ella dice. ¡Seguro que le da mucha suerte en esta aventura!

Carla, la sucesora de Miquel Montoro 03.03 min Carla, el amor hacia su abuelo y la naturaleza A Carla le gusta la cocina, el fútbol, la pesca y pasar tiempo con su abuelo, quien le enseñó a montar en tractor, igual que el conocido joven youtuber mallorquín Miquel Montoro. La edad no es un problema para ella, que cuenta cómo se subía a las rodillas de su abuelo cuando era más pequeña. "Yo soy muy echá pa'lante", así se define ella y así nos ha demostrado que es, muy campechana. Tan pronto te prepara un pedazo de sandwich que deja a los jueces con la boca abierta como te imita al hortelano de su pueblo ¡y lo clava! Carla consiguió ganar la primera prueba de la noche y promete ser uno de los grandes rivales a batir. Ella, por si acaso, ya le ha buscado sitio al trofeo: "En la punta de mi casa. De pararayos lo voy a poner".

Marcos, ¿futuro alcalde de la Joyosa? A Marcos el encanta mandar, por eso quería ser el alcalde de la Joyosa, su pueblo. Lo que no tiene muy claro es si le gustaría ser capitán y dar órdenes al resto de sus compañeros. "Tienes que manejar a un equipo entero y ahí sí que te pueden cuestionar. Vosotros (los jueces) estáis por encima de mí. Siendo alcalde, hay poca gente por encima de mí", asegura. Al principio del programa mandaba un mensaje a sus vecinos: si gana MasterChef Junior tendrán que ponerle una calle con su nombre. ¡Por pedir, que no quede! Finalmente, él ha sido uno de los primeros aspirantes expulsados, junto a Sara y Rubén.

Ariel, más de Bertín Osborne que de TikTok 03.13 min Ariel, formalidad y música barroca en las cocinas "¿Estás muy seria, no?, le pregunta Jordi Cruz a una de las aspirantes. "No, yo soy así", responde muy segura de sí misma Ariel, que tiene grandes aspiraciones en la vida, igual que el resto de sus compañeros. "De mayor quiero ser catedrática de historia", confiesa. Si tuviera que elegir vivir en otra época, viviría en el siglo XVIII. Sus gustos musicales no son los de una niña cualquiera, ella prefiere la música del barroco antes que las canciones que suenan hoy en día. Bertín Osborne es uno de sus artistas favoritos, Ariel ¡es única!