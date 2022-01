No había mejor fecha que el estreno de MasterChef Junior 9 para el regreso de Juanma Castaño y Miki Nadal a nuestras cocinas. Acompañados de Aurora, ganadora de MasterChef Junior 8, los ganadores de la última edición de celebirites lucieron chaquetilla en el programa. Antes de empezar la presentación de la prueba, Pepe les preguntó si cocinan mucho después de su victoria. Juanma Castaño no pudo ser más irónico: “Yo he dejado la radio y estoy trabajando en un restaurante de Plaza de España”.

Inseparables, como siempre, Juanma y Miki no se esperaban lo que los jueces tenían preparados para ellos. En una prueba donde después de una cata a ciegas, los aspirantes tenían que dibujar primero y cocinar después el plato que habían probado, Miki y Juanma fueron dos aspirantes más y trabajaron a la par que los minichefs. Aunque al recibir la noticia el periodista deportivo volvió a sacar su lado más gruñón y su ceño fruncido, ambos accedieron a cocinar.

Tras la cata a ciegas, llegó el momento de dibujar lo probado. Y aquí, los ganadores de MasterChef Celebrity 6 demostraron que también llevan un niño interior. Ambos se molestaron continuamente y los dibujos terminaron por no representar el plato que tenían que elaborar. Los aspirantes junior no pararon de reír.

Ya en pleno cocinado, Juanma confesó tener miedo a la prueba: “Los niños ya nos humillaron una vez en el Puerto de Santa María”. Recordemos que en la pasada edición de MasterChef Celebrity, en una prueba de exteriores los famosos cayeron derrotados ante un equipo formado por aspirantes de diferentes ediciones del Junior.