Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán mantuvieron una relación de amistad a lo largo de muchos años, se admiraron intelectualmente y también fueron amantes. Pero de su correspondencia epistolar, que se prolongó durante más de dos décadas, solo se conocen hoy día las cartas que Bazán envió a Galdós, textos que reflejaron a una mujer, avazanda en su tiempo que defendía el placer femenino y hablando de sus deseos en primera persona.

El documental Emilia Pardo Bazán, inclasificable (2021), que este domingo, 19 de diciembre, estrena Imprescindibles, con motivo del centenario de la autora, da cuenta de ello. Pero, ¿cuál eran las respuestas de Galdós? Actualmente el destino que corrieron las apasionadas cartas que Benito Pérez Galdós escribió a su amada es un misterio.

La leyenda cuenta que cuando Carmen Polo las encontró en el Pazo de Meirás, -la mansión de Pardo Bazán que se apropiaron los Franco-, esta las mandó quemar. El año pasado, un librero de Madrid aseguró que esas cartas existen o que la menos existieron hace 40 años.

En 2020, el periódico La Razón desveló que esas cartas las tenía Agustín González de Amezúa , Académico de la RAE, fallecido en 1956. Algo que corroboró también la única hija de González de Amezúa que vive que reconoce que las vio, pero asegura que la familia no las tiene actualmente y cree que, incluso, pudieron ser robadas. “Por cosas que he hablado con herederos de Galdós, yo sé que la correspondencia era muy extensa. Posiblemente esta familia tuviera un pequeño conjunto, pero la mayor parte del epistolario estuviera en el Pazo de Meiras, seguro”, apunta Blázquez.

El nuevo punto de partida fue una nota de prensa sobre actividades culturales de la asociación ciudadana Soy de la Cuesta. En ella se decía que libreros de Moyano habían visto los escritos de Don Benito. En concreto Guillermo Blázquez , un librero que lleva trabajando entre libros hace 60 años y es un gran rastreador de documentos antiguos. “ Yo calculo que hace unos 40 años me enseñaron en un estuche una serie de cartas, unas 80 o 100 cartas de Galdós a Bazán ”, contaba. Pero Blázquez no estaba entonces autorizado a desvelar quienes le enseñaron esas cartas, ni sabía del rastro de las misivas desde hace años.

“Es muy posible pensar que quien tenía las cartas de Emilia, tenía también las de Benito. Es más, es harto probable. ¿Cómo llegaron las cartas a las manos de ese Académico? , no lo sabemos… y tampoco sabemos como han llegado a las manos de quien las tengan”, denuncia Adánez.

Miquiño mio, cartas a Galdós

Las cartas de Pardo Bazán para Pérez Galdós, las que sí se conocen, se recuperaron en una edición publicada por Turner en 2020, titulado Miquiño mio, cartas al Galdós, pero no fue tarea fácil para sus coeditores, Juan Manuel Hernández y Isabel Parreño, acceder a los documentos. Otro ejemplo de que todo lo que rodea a estas cartas es un mar de sombras. “Por qué llegaron las de Emilia y las otras no. No se sabe. De hecho, en nuestra investigación, tuvimos muchos problemas para llegar a los originales de esas cartas. Y llamásemos donde llamásemos, nadie nos decía dónde estaban o había un silencio absoluto”, cuenta Isabel.