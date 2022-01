Morgan "Somos animales de escenario y nos hace muy felices tocar"

Morgan son muy felices, y eso se nota cuando hablas con ellos y se transmite sobre el escenario. Su nuevo disco, ‘The River and the Stone’ es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar de hacer música con amigos. Les hace felices escribir juntos, acabar la canción, tocarla por primera vez juntos, proponer cambios… “Todo ese proceso es de las cosas que más feliz nos hace, porque merece mucho la pena ese trabajo, es que es muy interesante, aunque luego descartes ese tema y no quede en nada, pero todo ese rato que le hemos dedicado ha sido maravilloso, y entiendes otra vez por qué admiras a los demás y por qué te gusta hacer esto. Llena mucho y merece la pena hacerlo. Y que luego encima puedas tocarlo en directo o alguien tenga una buena palabra que decir sobre tu trabajo, es muy bonito y es algo de lo que estar agradecido”.

Morgan presenta su nuevo disco 'The river and the stone'

Están muy satisfechos con este nuevo trabajo, ya hicieron dos giras muy seguidas en cuatro años, con poco tiempo entre una y otra y ahora querían parar, tomarse un poco de descanso y coger un poco de perspectiva. En medio vino la pandemia y decidieron que lo que tenían que hacer era dedicarle tiempo a las canciones. Y así lo hicieron, se alquilaron una casa en la sierra madrileña y desmontaron el salón y montaron en él un estudio de sonido. Se fueron todos a vivir juntos ahí y empezaron a trabajar. “Gracias a todas las conversaciones y a la libertad que tuvimos para trabajar, daba igual la hora que fuese o en qué momento de la semana estuviésemos, eso permitió que este trabajo que hemos hecho llevaran las canciones al punto en el que están ahora y nos ha quedado una cosa de la que estamos muy satisfechos”.

Un viaje musical A esta banda le gusta que la escucha de sus discos sea una experiencia en sí misma. Les importan las canciones y piensan en el discurso en conjunto, teniendo en cuenta que su idea es que alguien dedique su tiempo a escucharlo de principio a fin. Porque no es lo mismo la sensación que tienes si escuchas solo una canción, de cualquier artista, que si le dedicas tus 45 o 50 minutos a escuchar el disco entero. Eso lo han tenido muy en cuenta incluso a la hora de elegir las canciones que quieren que formaran parte de ‘The River and the Stone’. “Algunas nos gustan mucho, pero pensamos que no estaban aportando nada o están incluso despistando del viaje ese que estábamos buscando”. En ese pequeño laboratorio que formaron salieron muchas ideas y una de ellas es algo más rockero y más potente, ‘Paranoid fall’. No es un sonido al que nos tengan acostumbrados, pero se sienten cercanos a este estilo y es una cosa que algún día tendría que pasar. “No lo hemos contado nunca, pero este tema tenía como más tintes AC/DC, rock más clásico, y de repente nos pusimos como más garajeros, soltamos la melena y nos gusta mucho. Nos hacía falta un tema así porque nos gusta mucho ese estilo y da mucha alegría en la escucha del disco”. Morgan- 'The river and the stone' cropper