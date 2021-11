Quique González lleva más de veinte años construyendo un camino de canciones. Un sendero que ha trazado a trote salvaje, bajo cientos de lunas de trueno, con el temblor que provocan los versos que se escriben desde las entrañas. Así ha llegado a su decimotercer disco, Sur en el Valle (2021), un álbum mucho más reflexivo y poético que invita a ser escuchado, como se beben los buenos whiskys, a trago lento.

Al calor de ese poso recogido y cercano, el músico madrileño última los preparativos de una gira que busca la proximidad de los teatros. “Son espacios que favorecen la música. Normalmente las salas y festivales están llenos de distracciones. La noria, la barra de la sala… Los teatros te obligan a vivir la experiencia musical de una forma íntima que me gusta muchísimo”, cuenta a Cayetana Guillén-Cuervo en Atención Obras.

El tour de Sur en el Valle , para el que ya se han empezado a agotar las entradas, será una demostración más de la aceptación y las buenas críticas que ha recibido el disco. Una acogida que González achaca a la fidelidad de su público. “ Creo que he establecido un diálogo a través de la música que sigue vivo . Es un tópico, pero si estamos ahí es porque la gente quiere que sigamos estando, también creo que siempre he tenido la suerte de contar con el respeto de compañeros de profesión y de la prensa . Todo eso produce esa magia”, afirma.

Para González, escribir es un proceso casi terapéutico. “ Escribo las canciones por necesidad, porque necesito quitármelas de encima . No soy muy ordenado, ni metódico. Las saco porque hay algo que me hierve por dentro y necesito expulsarlas. Cuando tengo cuatro o cinco empiezo a pensar en sacar un disco”, cuenta en esta entrevista.

Cantabria, un lugar al que siempre regresar

Un lugar donde volver, que asegura no abandonará definitivamente. “Cantabria siempre será el mejor lugar para componer canciones”, asegura. Sur en el valle recoge el cariño que el músico profesa y profesará siempre por aquella tierra. Plagado de naturaleza y referencias norteñas, el espíritu pasiego impregna cada canción. También el proceso madurativo y personal. “La mayor parte del tiempo que he vivido allí he estado solo, un hecho que te obliga a conocerte mucho a ti mismo, a tener un diálogo casi continuo, con el que aprendes a soportarte”, dice.

Lecciones de vida que lleva años interiorizando en sus canciones y en su forma de trabajar. Porque si algo ha demostrado Quique Gonzalez a lo largo de estos 20 años es la integridad con la que afronta su identidad musical y personal. Esa que le llevó a alejarse hace mucho de las grandes discográficas. Una decisión de la que nunca se arrepiente. “Ser uno mismo no pasa ninguna factura, lo único que te pasa factura es tratar de contentar a otros o entrar en un sistema con el que no estas cómodo. Llevo autoeditándome desde hace años y me ha ido mejor que cuando estaba con grandes discográficas. He perdido mucho menos tiempo encambronándome”, confiesa.