"Yo soy socialista, católica y española, y no voy a dejar de serlo ni tengo por qué negarlo", decía Concha Velasco en El País nada más cumplir los 80 años. Si le preguntan, lo dice, aunque se mantiene firme en un compromiso que tomó varios años antes y que explicaba en su documental de Imprescindibles: ya no habla de política, no participa en campañas y prefiere guardarse su opinión para sí.

Algo que llama la atención, porque la carrera de Concha Velasco siempre ha estado marcada por la política, con sus regalos y sus represalias: cuando salía con José Luis Sáenz de Heredia, el director favorito del régimen franquista, recibía 'pateos' en los festivales de cine que siguieron a la muerte del dictador, y sus películas eran descalificadas bajo el término "cine de consumo".

"Sáenz de Heredia siempre tuvo el estigma de que había hecho Raza y después Franco, el hombre", explica Concha, que a los 30 años, abandona su amistad con el director y cambia de tercio: muda su carrera al teatro y comienza un romance apasionado con Juan Diego que se convierte, también, en un romance apasionado con la política de izquierdas.

El director teatral José Carlos Plaza lo explica en Imprescindibles: "Concha Velasco ya era numero uno en este país, se puso junto a la democracia a luchar con nosotros y no lo pasó nada bien". Según Concha, entre otras cosas, porque "esto supuso el fin de mi amistad con José Luis Sáenz de Heredia . No terminamos bien y lo siento muchísimo ahora que han pasado los años. Pero así es la vida", dice.

"Llegada de los dioses es un éxito enorme en el teatro Lara y coincide con un momento político en España reivindicativo sindical . Fue una cosa preciosa porque se unió la profesión, yo me sentía ahí estrella . Juan Diego y yo ya teníamos una relación importante y yo me sentía 'prota' de un momento político importante".

"Era gracioso que a mí no me vetase ni el Estado ni Televisión Española, pero Vicente Patuel decidió que yo no iba a trabajar en ninguno de sus cines". Al final, la amenaza no se cumplió: " Gracias a Pedro Lazaga y José Luis López Vázquez , que se la jugaron metiéndome en la película El Vikingo, en la que casi iba a escondidas en el reparto, porque se la jugaron a que esa película se quedase en un cajón. Una vez más, mis amigos me demostraron lo muchísimo que me querían".

¿Por qué ya no habla de política?

“Yo he vivido la época de la dictadura y la época de la Transición, he tenido un novio que era de izquierdas y otro que era de derechas. He hablado y he participado en campañas, pero desde que yo estuve en el hospital y paseaba con otros en el pasillo y me hablaban y me contaban y me formaban como persona he decidido que no quiero intervenir en nada, pero no porque escurra el bulto o sea chaquetera", explica.

Según ha apuntado en otras entrevistas, comprende que el público no quiera recibir lecciones de los actores, y su paso por el hospital le mostró que la gente no deseaba escuchar su opinión. "Yo creo que cuando una persona dice, con 75 años, que no quiere participar en nada, es porque estoy decepcionada. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país y a una generación, la mía".

Pero no es todo desencanto: "Me gusta la democracia y es la única forma que tenemos de vivir, y no sobrevivir, que me horroriza esa palabra. Cada vez que me dicen que soy una superviviente yo digo que no, yo lo que quiero es vivir", dice Concha Velasco. Aquí, Fernando Arribas y sus otros amores.