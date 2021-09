No hay nada que una más que la adversidad. Y en este caso Julián Contreras y Karelys Rodríguez tienen un nexo evidente: han pasado de la mala relación con los Rivera, Julián como hermano distanciado y Karelys como supuesta amante repudiada, a tender puentes con ellos. Y lo hacen desde el mismo sitio, porque han ido a ver la misma peli. ¡Te lo contamos!

Por su parte y en la misma línea respondía la abogada canaria: "Ya yo dije que no me niego a hablar con él y no me quedo con rencor ni nada de eso, o sea que nunca se sabe, quién sabe".

Después de los desencuentros que han protagonizado ambos con los hermanos Rivera , parece que están abiertos a tener una buena relación : “Yo no he dicho ni que sea mentira, ni que sea un acercamiento, yo he dicho que tenemos una relación y una buena comunicación", decía Julián Contreras.

Karelys asegura que fue ella quien rompió con Cayetano, pero ahora dice tener una conversación pendiente con él

Julián reconoce que la comunicación con sus hermanos ha pasado de inexistente a buena. Por su lado, a Karelys, después de contar su historia y dejar en evidencia públicamente a Cayetano, no le importaría tener una amistad con él. Aunque después de estas las declaraciones que hizo la canaria, quizá Cayetano no tenga muchas ganas: "A ver, que yo no me retracto en lo que dije porque fue un poco de humor y que todo el mundo vio, o sea que lo pasó en Londres salió en una revista y lo vio todo el mundo... intento quedarme con lo bueno”.

Y de nuevo, en sintonía con Julián, añade: "Igualmente, lo bueno es tener voluntad y tener buenos deseos y yo de verdad que los tengo para todos", cita.

03.33 min Corazón - Karelys Rodríguez reaparece: todos los detalles de su relación con Cayetano

Julián y Karelys ya coincidieron hace unos días. Ahora, otra vez. Y tanta coincidencia... dispara la creatividad de la entrevistadora que les sorprendió con frases como: "Lo bueno de venir solo es que puedes salir acompañado" o "yo os veo que hacéis buena pareja. Es un chico guapo, educado, amable…”. Pero, parece que a Karelys no le llama mucho la idea: “Que no, que no… A ver, ¿tú crees que después de haber estado con Cayetano voy a estar con su hermano? O sea, no, no", respondía. Pues nada, por lo pronto solo amistades, entre ellos, con los Rivera y como siempre, con buen talante.

