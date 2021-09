"Querían hacer algo a lo grande por Álex y no algo pequeño. Al final, se ha decidido renunciar". La cancelación del concierto homenaje a Álex Casademunt ha sido un varapalo para la familia y la discográfica que durante meses ponía toda su energía en la organización del evento, que este martes quedaba oficialmente cancelado. Estas duras declaraciones las recoge Semana en la entrevista que sigue al comunicado oficial emitido por las partes: "Lamentamos informar que, el concierto homenaje a Álex Casademunt programado para el próximo 24 de septiembre queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas".

El concierto iba a tener lugar en el Wizink Center de Madrid. Primero iba a celebrarse en junio. Después, en septiembre. Finalmente, no se celebrará. El cambio de fecha es uno de los factores que ha obligado a que algunos de los cantantes que iban a participar tuviesen que cancelar por incompatibilidad de horarios. David Bustamante, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Javián, Geno, Naim, Verónica Romero, Mireia, David de María y Merche iban a estar en el concierto, con el apoyo de Nina, que iba a ejercer de presentadora, y de Joan Casademunt, el hermano de Álex.

Cartel de confirmados para el concierto homenaje a Álex Casademunt

Pero muchos no podían: la última artista en caerse de la lista era Chenoa. Su compañera de edición, Natalia, no sabía hace unas semanas si podía asistir al concierto. "Estoy intentando ir para poder estar en el concierto porque me hace mucha ilusión, él se merece el homenaje más grande, que estén todos sus compañeros. Ojalá venga todo el mundo y lo llenemos, se lo merece. Pero han tenido que cambiarlo de fecha y por culpa de eso hay algunos compañeros que no van a poder ir. Yo espero poder", aseguraba en una entrevista con RTVE Digital. Su círculo no ha dado muchos detalles de por qué han cancelado en el último momento, pero sí informaban a la revista semana del "gran palo" que ha supuesto para ellos dar un paso atrás.

El cambio de fecha, motivo de peso Tras el cambio de fecha, todo quedaba en el aire, aunque desde la organización decían estar haciendo todo lo posible por contar con el mayor número de cantantes y excompañeros de Álex en Operación Triunfo: "En los próximos días anunciaremos el cartel completo, estamos trabajando con los artistas y sus oficinas para que este no sufra apenas alteraciones. Sentimos las molestias que este cambio de fecha pueda ocasionaros, pero creemos que es la mejor decisión que podemos tomar en este momento, valorando todas las opciones posibles, por lo que os pedimos comprensión". David Bisbal y Rosa López dijeron que no podían estar en el concierto previsto para julio y quizá sí puedan en el de septiembre. Después se caía Chenoa. Las razones, entonces, se atribuían al coronavirus. "Con el propósito de que el concierto homenaje a Álex Casademunt sea un día especial en el que todos los asistentes y artistas podamos disfrutar de las mejores condiciones posibles, desde la organización del evento, en coordinación con la propia familia del artista, hemos decidido aplazar el evento", rezaba el comunicado. Toda la esperanza quedaba puesta en la nueva fecha: "Una fecha en la que esperamos que las medidas sanitarias se vayan relajando, así como a su vez el ritmo de contagios de los últimos días".