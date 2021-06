El pasado 2 de marzo Álex Casademunt perdía la vida en un accidente de tráfico. La muerte del cantante, conocido por su paso por la primera edición del conocido concurso 'Operación Triunfo', dejó desolados a todos y cada uno de sus seres queridos. Incluidos todos los componentes de la familia de 'OT', que no se olvida de Álex Casademunt. Hoy, 30 de junio, celebraría su 40 cumpleaños y sus compañeros han querido recordarle y homenajearle. Nuria Fergó, Manu Tenorio, Vero, Javián... todos ellos han utilizado sus redes sociales para dedicarle unas palabras de lo más emotivas al artista.

A Nuria Fergó todavía le cuesta asimilar su pérdida. La cantante le ha dedicado su última publicación de Instagram, donde ha compartido una emocionante carta dirigida a su amigo. "Hoy cumplirías años. Te confieso que me sigue doliendo y me cuesta hablar de ti, a veces pienso que es todo una mala broma y que nos vamos a ver pronto, todos, juntos, como siempre. Hoy te doy las gracias por el tiempo que te disfrutamos, por vivir la vida con intensidad y por tener siempre una sonrisa. Sé que nos ves y estoy segura que donde estés no pararás, porqué tú siempre has sido la revolución", asegura. "Feliz cumpleaños. Hoy te vamos a celebrar con mucho dolor, no te voy a engañar. Sigue cuidando de tu familia y de nosotros, te queremos. Demasiado pronto, Alex", concluye.

Además de su compañero en el talent, Javián fue uno de los componentes del grupo Fórmula Abierta, donde compartió grandes momentos con Casademunt. "Felicidades hermano Alex. Ya son 40 melones. Lo bueno es que siempre tendrás 39 so culebrilla. Te amo churra", le escribe.

Geno Machado, otra de sus compañeras de concurso y componente del grupo Formula Abierta, ha compartido un vídeo en el que aparece cantando junto a él. Un bonito recuerdo que atesora con mucho cariño. "Naciste un día como hoy hace 40 años. Álex, siempre vivirás en mí, siempre recordaré este día como tu cumpleaños y siempre te sentiré cerca. No habrá ni un solo día que no deje de pensar en ti, amigo, compañero, hermano. Te quiero y querré por siempre", concluye.

Verónica Romero, una de sus mejores amigas y con la que tuvo un affaire tras el concurso, tampoco ha dejado pasar la oportunidad de recordarle en este día tan espeical. "Feliz cumpleaños Mañaco. Gracias por todos los momentos que me has regalado. Me llenaste el corazón de risas y de amor. Y eso es el mejor regalo que se le puede hacer a cualquier ser humano. Un abrazo a tu alma eterna. Eres luz infinita y muy poderosa", asegura.

La ganadora de la edición, Rosa López, también se ha acordado de él en su última publicación de Instagram. Gisela, Natalia y Naím han compartido en sus historias su pena por no poder celebrar junto a Álex su 40 cumpleaños. "Espero que allá donde estés seas consciente de lo mucho que te quiere la gente. Se te echa de menos, mucho", escribe el catalán.

Mireia también le ha felicitado y Manu Tenorio ha publicado una imagen de una de sus quedadas. Buenos momentos que el sevillano ha querido compartir con sus seguidores.