Nuestros compañeros de Tarde lo que tarde han estado con una actriz que lo está petando últimamente, Vicky Luengo. Nos enamoró con su papel en la serie 'Antidisturbios' y ahora vuelve con más fuerza que nunca protagonizando la película Chavalas. Con su directora Carol Rodríguez también han tenido la suerte de charlar. Por cierto, nosotros ya hemos visto el adelanto y nos ha encantado. Te lo dejamos por aquí:

Vicky, era Marta desde un principio

Carol Rodríguez tenía muy claro que quería a Vicky en ese papel: "Era difícil de interpretar y Vicky me parecía perfecta para defenderla", ha confesado la directora.

Vicky también ha añadido que "hasta que uno no se quiere a sí mismo las cosas no van a ir bien. Yo misma me disfrazaba en Madrid, y me iba fatal porque estaba intentando ser algo que yo no era. Cuando me acepté todo empezó a ir a mejor. Esa película va de eso. En estar en paz tranquilo con lo que uno es", ha concluido la actriz.