Si notas como te falta la energía o eres de esos que quiere hacer deporte, pero siempre dice que no tiene tiempo… Esta rutina de 3 minutos es para ti. Es uno de esos videos que deberías tener en el móvil guardado. Es una rutina donde te explico ejercicios claves para empezar a tonificar tu cuerpo. Ya sabéis que siempre os doy pautas sencillas para hacer ejercicio para aquellos que disponéis de poco tiempo, como por ejemplo ejercicios para sedentarios sin moverse del sillón o cómo convertir un paseo al aire libre en un gimnasio.

No hay excusas para empezar a cuidarse. Que, si el deporte es solo para la gente joven, que el deporte engorda porque se come más… Nada de esto es cierto, el ejercicio es bueno para verte mejor y sentirse mejor. Esta rutina, como te comento, es una rutina de tonificación que vamos a realizar con gomas elásticas. ¿Y por qué es importante tonificar? Porque cuando lo hacemos eliminamos el agua que hay entre la piel y el músculo. Además, aumentamos esa masa muscular y la elasticidad, nuestra piel se ve mejor. Si haces esta rutina todos los días vas a tener el cuerpo cada vez más bonito.

Sentirte Bien con Patricia Montero - Ponerte en forma en tres minutos - Ejercicios con gomas RTVE

Lo bueno de utilizar bandas o gomas elásticas es que sirven para ganar masa muscular. Es como un entrenamiento de pesas, pero sin sobrecargar el músculo. Voy a utilizar gomas elásticas de diferente intensidad, pero elige las que se adapten a tu nivel. Empezamos con un ejercicio que se llama Peso Muerto y realizamos dos series, y en cuanto a las repeticiones, las que nos quepan en 20 segundos. No arquees la espalda.

Sentirte Bien con Patricia Montero - Ponerte en forma en tres minutos - Gluteos y piernas RTVE

Continuamos trabajando bíceps, con la misma goma elástica. Importante la espalda recta, hay que intentar no lesionarse realizando estos ejercicios. Continuamos con apertura de brazos, como todos, dos series de 20 segundos, las repeticiones que nos quepan. Importante los hombros atrás. La postura es importantísima por lo que tenemos que hacer los ejercicios bien.

A continuación trabajamos los glúteos. Aquí he utilizado una goma elástica que me da más intensidad, pero elige la que mejor se adapte a ti. Con este ejercicio, con el que nos movemos en la misma línea recta, trabajamos glúteos y piernas. Son dos series de 20 segundos, realiza todas las repeticiones que puedas.

Sentirte Bien con Patricia Montero - Ponerte en forma en tres minutos - Estirar al terminar RTVE

Por último, que no se te olvide estirar, este paso, que muchas veces se nos olvida, es absolutamente fundamental. Como ves, esta rutina es facilísima, muy corta y la puedes tener en tu teléfono para hacer siempre que quieras. Es una rutina que a mí me encanta y que practico muchísimo. Para hacer ejercicio y cuidar nuestro cuerpo no ha excusas, y menos la falta de tiempo. Una parte importante que también debemos prestar atención es fortalecer el suelo pélvico con un sencillo ejercicio que podemos hacer en cualquier sitio. Con el paso del tiempo nuestra salud agradecerá que hayamos incluido en nuestra vida la rutina del deporte.