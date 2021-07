'Seis días corrientes' y 'Espíritu sagrado' competirán en el Festival de Locarno

La películas Seis días corrientes, de Neus Ballús, y Espíritu sagrado, de Chema García Ibarra figuran entre las 17 películas que competirán por "El Leopardo de Oro" en el Festival Internacional de Cine de Locarno, que se celebrará en Suiza del 4 al 14 de agosto. Fundado en 1946, es uno de los 15 festivales del mundo de Categoría A, así como uno de los más históricos, ya que celebra su 74.ª edición. Ambas películas cuentan con la participación de RTVE. Una curiosidad es que las dos están protagonizadas por actores no profesionales.

Como es habitual en su filmografía, en Seis días corrientes Ballús trabaja con un casting formado íntegramente por 'no actores' que se interpretan a sí mismos . Tras dos años de casting y documentación en el universo de los fontaneros y electricistas, Ballús eligió al trío de protagonistas -fontaneros reales- interpretando la gran variedad de situaciones que surgen cuando entran en casa de un cliente para hacer una reparación.

Seis días corrientes es el tercer largometraje de la cineasta Neus Ballús, nominada al Goya a dirección novel por La Plaga. El guion es de la propia Neus y Margarita Melgar (seudónimo que utilizan Montse Ganges y Ana Sanz-Magallón )

'Espíritu sagrado', lo esotérico como parte de la rutina diaria

El reconocido cortometrajista Chema García Ibarra (El ataque de los robots de Nebulosa-5, Protopartículas, Misterio, La disco resplandece, Leyenda dorada) también presentará su ópera prima, Espíritu sagrado, en la sección Competición Internacional del Locarno International Film Festival.

La película cuenta la historia de José Manuel y el resto de miembros de la asociación ufológica Ovni-Levante, que se reúnen semanalmente para intercambiar información sobre mensajes extraterrestres y abducciones. Julio, su líder, muere inesperadamente, dejando a José Manuel como el único conocedor del secreto cósmico que puede alterar el porvenir humano. Mientras tanto en España se busca a una niña que desapareció hace semanas.

García Ibarra nos señala sobre su nuevo trabajo: “Me interesa mostrar lo esotérico como parte de la rutina diaria. Quiero resaltar la convivencia entre lo natural y lo sobrenatural (la naturalización de lo sobrenatural) y crear un diálogo entre lo realista y lo fantástico. Me interesa el juego de opuestos: que haya risa oscura y que el drama contenga una comedia. Con esa idea del contraste extremo, quiero partir del naturalismo doméstico para llegar hasta su opuesto máximo: la ciencia ficción. Me gusta la incomodidad, la estupefacción y sentir la presencia de lo inesperado”.

Fotograma de 'Espíritu sagrado'

Rodada principalmente en Carrús (Elche), el barrio del director, Espíritú sagrado ha querido filmar a sus habitantes desde dentro, rostros reales y que no han sido modelados por el oficio de actor. Con esto Chema García Ibarra ha querido lograr la máxima naturalidad posible. Acentos reales, expresiones verdaderas y miradas limpias. El reparto está encabezado por Nacho Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde y Rocío Ibáñez.

Espíritu sagrado es una producción de Apellaniz y de Sosa, Jaibo Films, La Fabrica Nocturna Cinéma y Teferruat Film. Con la financiación del ICAA, Institut Valencià de Cultura, Aide aux Cinémas du Monde (CNC, Institut Français), Ministerio Turco de Cultura y Turismo y Eurimages. Con la participación de RTVE, À Punt Mèdia, Movistar+ y TRT. Distribuida en España por La Aventura.