La zanahoria es una hortaliza que sirve para casi cualquier tipo de plato. Ya sea acompañando un estofado de ternera, en una crema con legumbres y, por supuesto en postres. Si todavía no has probado esta carrot cake o estos cupcakes de Marta Verona no sabes lo que te pierdes. Pero es que con estas rosquillas de zanahoria nuestra nutricocinera se ha coronado: te va a encantar su textura, el sabor que tiene a jengibre, canela, nuez moscada y cardamomo, y el frosting con queso crema y el toque de vainilla es la “guinda del pastel”. ¡No te quedes sin probarlas!

Ingredientes Preparación PARA 12 MINIROSQUILLAS:

(Para la masa):

2 huevos

200g de pasta casera de dátiles o 150 g de eritritol

4 zanahorias medianas

1 yogur natural

1 sobre de levadura química

140 g de harina integral

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de cardamomo en polvo

(Para el frosting):

300 g de queso crema

30 g de sirope de agave

Las semillas de una vaina de vainilla Para la pasta casera de dátiles, en un cazo llevar a ebullición los dátiles junto con el agua. Una vez llegado a ebullición, retirar del fuego y triturar el conjunto. Para la masa, en un bol mezclar 4 cucharadas del azúcar de dátiles elaborado previamente con el yogur natural, y los huevos. Añadir las zanahorias ralladas y mezclar muy bien. Añadir la harina mezclada con las especias y la levadura. Disponer la masa en una manga pastelera y rellenar los moldes de silicona de rosquillas. Hornear a 180ºC durante 12 minutos. Para el frosting saludable, con ayuda de una batidora de varillas, mezclamos el queso crema con el resto de los ingredientes. Introducir en una manga pastelera y decorar las rosquillas.