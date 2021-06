Los secretos que esconde 'La última cena' de Leonardo da Vinci

La serie Leonardo nos sigue mostrando a la persona oculta detrás del artista. A través de sus creaciones, y con una interpretación libre de la historia por parte de los creadores Frank Spotnitz y Steve Thompson, podemos conocer más sobre la personalidad y vida del genio del Renacimiento. En el capítulo 5 relata el origen una de las obras más representativas de da Vinci y del arte universal: La última cena. Pero, ¿es real todo lo que cuenta la serie que emite Televisión Española?, ¿cuáles son los secretos y misterios que esconde el mural?, ¿está María Magdalena sentada junto a Jesucristo en esta pintura? Desciframos algunos de los enigmas de La última cena y te decimos dónde puedes verla.

Como cuenta la ficción, fue Ludovico Sforza quien pidió a Leonardo da Vinci pintar La última cena de Jesucristo y los doce apóstoles . El duque de Milán quiso convertir el Convento de Santa Maria delle Grazie en mausoleo familiar y honrar a sus caídos a través del arte. Sin embargo, este encargo no se produjo en 1497 , tras la muerte de su esposa Beatriz de Este , sino algunos años antes. Según los estudios de historiadores y manuscritos de personajes de la época, el artista comenzaría a pintar el 'fresco' en 1495 . También hay discordancia en la fecha en la que terminó la obra: mientras que la ficción muestra que aún estaba inacabada en 1499 con la toma de Milán por los franceses ; las fuentes expertas es que habría finalizado en 1498 , bajo el gobierno de El Moro .

¿Qué técnica utilizó el artista?

La única pintura mural que se conserva de da Vinci está en el refectorio de la iglesia de Milán y sus dimensiones son 880 cm de ancho por 460 cm de alto. Una espectacular pintura que - como se ve el capítulo- fue la iniciación del pintor en el arte del fresco. Leonardo no lo había aprendido ni trabajado antes, algo que, tal vez asustó, pero no frenó al genio. En su constante afán de crear y experimentar métodos nuevos, el artista decidió no usar la técnica del fresco tradicional, sino una original, inventada por él mismo, que le permitiera elaborarla con más detenimiento y realizar una obra prefecta.

02.08 min Leonardo - ¿Por qué da Vinci pudo corregir errores en el diseño de 'La última cena'?

Creó un tipo especial de temple, más grasiento, obtenido al mezclar los pigmentos con yema de huevo. Este se aplicó sobre diferentes capas de yeso seco, enlucidas previamente para alisar la superficie. Esto permitió que el artista y sus aprendices trabajaran con más tiempo, así como lograr tonos más intensos. Además, al no aplicarse directamente sobre el yeso húmedo, los colores no eran adsorbidos y el equipo pudo hacer correcciones en el diseño y pintar simultáneamente diferentes partes . La serie adapta este hecho a la trama durante la escena en la que Leonardo descubre un error en el techo:

02.54 min La perspectiva en punto de fuga de 'La última cena'