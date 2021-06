Metrópolis acude fiel a su cita anual con la creatividad gracias al certamen de diseño y comunicación PROMAX, que un año más, ha premiado y celebrado las piezas audiovisuales más destacadas del panorama europeo.

En los últimos meses, la oferta audiovisual ha crecido exponencialmente: nuevos formatos y contenidos, interesantes propuestas audiovisuales e innovadores proyectos transmedia que aprovechan todas las posibilidades que ofrece el nuevo escenario digital.

La selección de trabajos que se incluyen en el programa de esta semana son un reflejo del contexto actual, un momento de incertidumbre y cambio social, al que la industria de la comunicación y el entretenimiento ha reaccionado con ingenio, proponiendo soluciones creativas que nos ayuden a afrontar los retos del futuro.

La animación como recurso

La animación tradicional es una de las bazas que siempre resulta efectiva en el ámbito audiovisual. En esta edición 2021 de Promax destaca la campaña de los atípicos Juegos Olímpicos de este año en Japón, 2020 Tokyo Olympics, para la que France Télévisions ha optado por una animación al estilo de las ukiyo-e, estampas tradicionales del país nipón, como la famosa La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai. Por su parte, y recuperando la estética vintage de las primeras películas de ciencia ficción, destaca la animación Classic SCI-FI Season Horror Channel, creada por AMC Networks International UK.

El uso de la tipografía como recurso gráfico es utilizado magistralmente en trabajos como el creado por GÉDÉON, La Case du Siècle donde repasa hitos relevantes de la historia actual en una línea de tiempo; o Traffic Cops, de V Creative at VIACOMCBS. Destacamos también las animaciones BBC News - US Elections (BBC Creative and INK & GIANTS), Tremors New Year’s Stunt (NBCUniversal International Networks Germany), SPY BRIDGE (NTV) o la campaña de rediseño de RED BEE Creative para TG4.

BEATBOX (TNT4) tve

Otras piezas como Harmonious Movies (TNT4), All But Titanic (TNT4) y Seamless Movie (TNT4) llaman la atención por un montaje impecable mezclando sonido e imagen, para conformar un todo equilibrado y conseguir un resultado muy potente. De la misma manera, BEATBOX (TNT4), MASTERS OF THE BEAT (KINO TV) y Jurassic Park Trilogy – TV3 (NENT CREATIVE) han conseguido crear una interesante composición sonora.