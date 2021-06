El pasado 11 de junio, Mila Ximénez volvía a ingresar en un hospital madrileño para tratarse las complicaciones del cáncer de pulmón que padece. Ahora, tras un golpe de teléfono de su tío Monolo, Alba Santana, la hija de Mila y Manolo Santana, se ha desplazado corriendo hasta España. La llegada de Alba, que generalmente vive en Ámsterdam junto a su marido y sus hijos, ha hecho saltar las alarmas sobre el delicado estado de salud de la periodista, que ha tenido que ingresar varias veces este año y que lleva con secretismo la evolución del tratamiento de su cáncer.

Cáncer de pulmón con metástasis era el diagnóstico que la colaboradora televisiva comunicaba al público en junio del año pasado. "Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir", decía entonces. Desde que descubriese su enfermedad, la periodista ha estado en tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia para vencerla. Pero, según ha dicho a La Razón una fuente de su programa que prefiere mantenerse anónima, la preocupación por su estado en este momento es enorme. “Sabemos que en los últimos días sus defensas están muy bajas y se encuentra muy decaída, con pocas fuerzas y muy baja de ánimo”, confiesa.

"Su hermano Manolo no se separa de su lado, y parece ser que Alba ha venido a Madrid, dejando a su marido y sus hijos en Ámsterdam. Todos confiamos en que esto sea una crisis pasajera y que el tratamiento sirva el efecto deseado", decía, y unos instantes después las cámaras lo confirmaban. Alba Santana se ha desplazado a Madrid para estar junto a su madre en estos momentos difíciles.

Atravesando su momento más difícil

"Es una mujer con una fortaleza increíble y un coraje inmenso. Hace unos meses, cuando dijo que tiraba la toalla, que estaba cansada de luchar contra el cáncer, no la creímos, porque sabíamos que se engañaba a sí misma con sus palabras…”, dice la misma fuente, que constata que los ánimos de Mila están en su peor momento y podría estar encontrando más difícil que en el pasado hacer frente a la enfermedad.

Mila Ximénez y Belén Rodríguez en Madrid el 18 de mayo GTRES

Y es que su cuerpo ha pasado este año por varios malos trados. El 29 de marzo tenía que ser ingresada y la preocupación por su salud era extrema, igual que su sinceridad y pragmatismo a la hora de afrontar la enfermedad. "Se había complicado una de las zonas", contaba, mientras estaba a la espera de realizarse un TAC. "Cuando me den el resultado tomaré una decisión. Si me dicen que esto va para larguísimo y no saben si va a funcionar, se acabó el tratamiento. Y lo digo aunque sé que mucha gente de mi familia se pone de los nervios, pero me entienden. Yo lo que quiero es morir bien", confesó. "Setenta es una buena edad para decir adiós".

Mila Ximénez en Madrid el 19 de mayo GTRES

Aunque en el último año ha recibido el cariño y el apoyo de sus familiares y compañeros, a Mila no le gusta que los demás la vean enferma. "Me da miedo desmayarme, que tenga que ir al baño corriendo, esas cosas que no controlas con la enfermedad", decia. Pero en abril recibía el alta rodeada de sus hermanos, Concha, Manolo y Encarna, y también de su hija, Alba. Sus allegados esperan que sucerda lo mismo en esta ocasión.

