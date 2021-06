Terrícola, ¿eres de esas personas que ama por igual los animales y las plantas? Mucha de nuestra flora es tóxica para nuestros animalitos y más si convivimos en un espacio relativamente pequeño para que puedan estar lo suficientemente separados, como podría ser un piso no muy grande. Pero no te preocupes, traemos la solución a tu problema. Te contamos algunas de las plantas con las que tus mascotas pueden vivir tranquilamente... y con las que es mejor que no los juntes ya que podrían ser muy dañinas.

Plantas aptas para mascotas La maranta y la calathea: pertenecen a la familia marantaceae, originaria de las selvas brasileñas, y son muy vistosas ya que sus hojas adquieren colores y patrones muy curiosos. Además, como dato, ambas plantas se mueven mucho conforme va pasando el día, tienen fama de ‘plantas bailarinas’. Calathea con patrón verde y amarillo en sus hojas Calathea con patrón verde y amarillo en sus hojas Getty Images/iStockphoto Ralf Liebhold Ceropegia: también conocidas como ‘Cadena de corazones’, son unas plantas de hojitas pequeñas de colores pastel como verde o rosas. Crecen colgando, por lo que es bonito situarlas encima de una estantería. ¿Lo bueno? Que además de bonitas, si tienes un gato o un perro un poco travieso, no le causará daño alguno su roce. Ceropegia o Cadena de corazones Ceropegia o Cadena de corazones Getty Images/iStockphoto AnSyvanych Hoyas: se les conoce también como ‘Plantas de cera’ y sus flores tienen un color que varía desde el rosa clarito hasta el granate. Hoyas o Planta de cera Hoyas o Planta de cera Getty Images/iStockphoto Natalia Terenteva Pilea: esta pequeña plantita de hojitas redondas aportará el verde que necesitas a esa esquina aburrida que puedes tener en casa… ¡y libre de tóxicos para tus mascotas! Pilea Peperomiides Pilea Peperomiides Getty Images/iStockphoto Damian Lugowski Suculentas: con la cantidad de suculentas que existen… y las puedes tener todas en tu casa porque no suponen un peligro para tu animal. Además, si eres de esas personas que se le olvida regar sus plantas, estas son muy resistentes a las sequías y aguantan mucho tiempo sin riego. Pequeño jardín de suculentas Pequeño jardín de suculentas Getty Images/iStockphoto kynny Violeta africana: esta planta nos ofrece flores durante casi todo el año y además de aportar un color espectacular a nuestra casa, también ofrece la seguridad de no envenenar a nuestra mascota. Violeta africana de color rosa Violeta africana de color rosa Getty Images/iStockphoto Robert_Horvat La areca: si lo que te gustan son las palmeras en vez de las plantas pequeñitas, estás de suerte. Muchas de estas plantas, aptas para interior, no poseen toxicidad para nuestros peludos, como puede ser la areca o la pata de elefante, que su tronco grueso puede ser perfecto para que se afilen las uñas. Areca, palmera de interior Areca, palmera de interior Getty Images/iStockphoto ablokhin

