Eurovisión Junior - Melani y Soleá inician la gira 'EuroKids Tour'

Melania y Soleá, las representantes de España en Eurovisión Junior 2019 y 2020, unen sus voces en EuroKids Tour, un precioso tributo al festival que tanto aman. Durante 90 minutos, las pequeñas artistas hacen un recorrido a través de la historia de certamen europeo versionando los mejores hits de todos los tiempos, desde "Estando contigo" (España, 1961) a "Euphoria" (Suecia, 2012), pasando por "Bandido" (España, 1990) o el himno de ABBA "Waterloo" (Suecia, 1974). Además, interpretan sus singles y los temas "Marte" y "Palante", con los que ambas alcanzaron la tercera posición en sendas ediciones.

“Es un espectáculo súper divertido, para toda la familia“

"Es un espectáculo súper divertido, para toda la familia y habrá canciones en solitario y duetos entre Soleá y yo. Me hace especial ilusión porque soy eurofán", señala la joven de Valencia, que el 10 de junio cumple 14 años. Por su parte, la benjamina de 10 años dice que está nerviosa, con mucha adrenalina y, a la vez, con ganas de cantar porque "es un show emocionante, con muchas sorpresas y lleno de recuerdos".

A pesar de la diferencia de edad, gustos y estilos musicales, entre ellas existe una gran conexión y admiración mutua que transmiten desde el escenario. "Nos llevamos genial y estamos disfrutando un montón juntas durante los ensayos de voz y coreografías", apunta Melani. Inconscientemente, dotarán a los temazos eurovisivos con sonidos pop, lírico y flamenco, creando una fusión única en cada propuesta.

"Mi canción favorita es "Estando contigo", de Conchita Bautista, porque me da mucho juego para improvisar con la voz y el baile", asegura la sevillana. La cantante de La Eliana se queda con "los ritmos pegadizos" de "Euphoria", de Loreen.

03.09 min La representante de Suecia, Loreen, ha interpretado el tema "Euphoria" en la Final de Eurovisión 2012.

EuroKids Tour arranca el sábado, 5 de junio en el Teatro Amaya, en el castizo barrio de Chamberí, en Madrid. Hay varias modalidades de entradas, desde la General a Golden, con la que los espectadores tendrán acceso a un Meet and greet con las cantantes, un pack de merchandising y butacas con mejor visibilidad.

La gira de conciertos llevará a Melani y Soleá por otras ciudades de España y ya están confirmadas las citas en Málaga (24 de junio), Sevilla (18 de septiembre) y Córdoba (20 de noviembre). "El que más ilusión me hace es el de Sevilla en el Teatro de los Remedios. Siempre he soñado con cantar en un teatro en mi ciudad y gracias a Dios se va a cumplir", exclama Soleá. Por su parte, Melani espera que, aunque no esté confirmado, la gira les lleve a Valencia, su tierra.

03.20 min Melani canta "Marte" por España en la Gala Final

Las dos niñas compaginan EuroKids Tour con sus estudios académicos -en los que han sacado notas extraordinarias- y carreras artísticas en solitario. Melani, que se dio a conocer en 2018 tras ganar la cuarta temporada de La Voz Kids, está cosechando un gran éxito con sus singles "Grita Conmigo", "Adiós" y "Singing alone", en el que colabora con la idol estadounidense Aubrey Miller. Y avisa de que se vienen nuevos e interesantes proyectos.

02.56 min Actuación de Soleá (España)

Soleá tampoco para. A pesar de su corta edad se ha actuado en los mejores escenarios de país junto a su familia, los Farruco. Tras 'petarlo' con "Palante" y "Con arte", nos adelanta que está a punto de grabar un nuevo tema. Estamos seguros de que llevará su personalísimo sello, con raíces flamencas mezcladas con pop y urbano. Además, se ha convertido en toda un influencer gracias a los vídeos que publica en su canal de YouTube.

De su experiencia en Eurovisión Junior guardan recuerdos maravillosos e inolvidables, y ambas afirman que repetirían "con los ojos cerrados". En cuanto a la próxima edición del festival, que se celebra en París el 19 de diciembre, Soleá apuesta por Irene Gil como representante de España: "No sé si se pasa de la edad permitida pero creo que ganaría". Melani, que cuenta los años que le quedan para participar en la versión senior, no da nombres, pero sí un requisito: "que sueñe con ir a Eurovisión Junior. Es una experiencia muy bonita y me gustaría que fuera alguien que tuviera mucha ilusión en ello".

Compra las entradas de EuroKids Tour aquí.