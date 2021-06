José Luis Martín Ovejero: "No todas las mentiras son malas"

José Luis Martín Ovejero es abogado y experto en análisis del comportamiento no verbal, acaba de publicar Miénteme… si te atreves. Las claves de la detección de la mentira (Editorial Aguilar). Y sobre esta obra y las mentiras nos ha hablado en De pe a pa de RNE.

El autor a lo largo del libro nos plantea tres cuestiones: ¿Qué opinión te merece la mentira?, ¿crees que se te da bien detectar cuando alguien te miente?, ¿y tú qué tal mientes? Podemos mentir sobre lo que se piensa, sobre lo que se sabe o se siente: "La mentira y el engaño no son lo mismo. Decir lo contrario de lo que se siente o se sabe es mentir. Omitir sería engañar. Al final recojo todo en un amplio abanico para que lo use todo el mundo", ha afirmado el escritor.

"No todas las mentiras son malas"

Nuestro invitado asegura que todo el mundo miente, y quien diga lo contrario está empezando a mentir: "El otro día estaba en casa de un amigo y me dijo que en su casa estaba prohibido mentir. Pues qué miedo. No tenemos que centrarnos en la mentira tóxica, la mayoría son mentiras benevolentes. Sale una amiga de la peluquería y le decimos que está guapísima. No le vamos a decir que está horrible. Las mentiras ayudan a que las relaciones sociales fluyan muchísimo mejor. Hablamos de la mentira benevolente. Alguien se compra un coche y le decimos qué pedazo de coche se ha comprado", ha relatado el autor ante los micrófonos de RNE.

Hay numerosos tipos de mentiras. Por ejemplo, la gente que miente para beneficiarse a sí mismo como quitarse kilos de encima: "Existe un estudio científico que indagaba en hasta qué punto es buena la mentira. Se ha comprobado que en personas de edad avanzada, cuando mienten sobre su edad diciendo que son más jóvenes viven más, su cerebro piensa que es más joven de lo que es, porque se lo cree. Le convencemos con el propio pensamiento".