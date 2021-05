El director de cine, guionista y escritor Manuel Gutiérrez Aragón nació en Torrelavega, Cantabria. Comenzó su vida profesional centrándose en la gran pantalla pero en 2008 se retiró del cine después de rodar Todos estamos invitados. Esto supuso un punto de inflexión en su vida, ya que a partir de ese momento empezó su carrera como escritor, la que desde una temprana edad reconoció como su verdadera pasión. Entonces, llegaría su premiada ópera prima titulada La vida antes de marzo. Y mientras seguía escribiendo, para deleite y disfrute de todos sus lectores, en 2016 ingresó en la Real Academia Española donde ocupa la letra "S" mayúscula. Hoy nos ha presentado en el programa De pe a pa de RNE su última creación, Rodaje, que ha sido publicada por la editoral Anagrama.

Rodaje, una fusión del cine y la literatura

Una novela que nos lleva al mundo del cine en la España tardo-franquista: "Los años 60 fueron unos años muy interesantes en Europa porque el cine cambió mucho. El cine se abrió, España menos".

Ha pasado de experimentar detrás de las cámaras en cine y trabajar en esta industria a vivir de la literatura, esto último, tal y como él nos ha confesado "es un placer en solitario". Algo curioso, puesto que cuando trabajas en la gran pantalla compartes tu tiempo con una gran cantidad de personas. Y precisamente este último libro, relata las vivencias de un estudiante de cine, alguien con el que Gutiérrez Aragón se siente identificado: "Yo recuerdo cuando estudiaba cine que me fascinaba que hubiera que trabajar y que inventar cosas con tanta gente alrededor. Las disculpas no valen nunca y en el cine menos, no hay excusas en el cine", ha expresado el autor.