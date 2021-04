Xavier Sardà: "En este libro hay mucho humor "sardónico""

Xavier Sardà ha presentado su nuevo libro, Intercambio de vidas en el programa de RNE, De pe a pa. Se trata de su primer libro de relatos cortos que ha publicado con Espasa. Una obra con la que se ha sentido más cómodo que nunca: "Todo lo que haces a lo largo de la vida, del trabajo, es con un equipo pero para escribir estás solo. Si cada uno de nosotros escribiésemos algo y lo leyésemos al cabo de un año nos quedaríamos sorprendidos", ha relatado el autor en el programa de Pepa Fernández.

Un libro lleno de gente esnob Un libro en el que está latente el humor negro: "Es un humor "sardónico" que me va bien. Es un libro de relatos, no una novela y me he sentido mucho más libre. Me interesa mucho la gente esnob y hasta que punto pueden llegar a convertir la existencia en una especie de locura. En la novela pululan personajes como un tío que lleva 30 años sin conseguir ser escritor, y tiene un gran talento: “imagínense que tiene 2100 ideas, incluso se las compran pero él es un indeciso y tiene una conversación con el supuesto editor que es cada cual más loco. Le propone títulos disparatados.

"Doble o nada" Otro de los relatos que encontramos en el libro se titula "Doble o nada". Trata sobre cómo la espera de un diagnóstico puede depender de las circunstancias más banales: "Hay un paciente esperando saber si tiene cáncer o no. Cualquiera de nosotros si piensa que va a morir es el único que se salva". Pepa Fernández ha asegurado que se está dando cuenta de que la literatura de lo categóricamente real es todo o nada. Xavier Sardá por su parte ha contestado que eso se da en "las personas a las que le implican los diagnósticos o las sentencias".

"El menú degustación" Otro de los relatos que podemos encontrar en este libro de Intercambio de vidas es el de "El menú degustación". En él se relata como los clientes tienen que pagar por adelantado 1100 eurospor menú degustación, maridaje de vinos aparte: "Esta idea me vino a la cabeza en un restaurante de Perú. Estábamos en uno de esos restaurantes que fusionan la comida peruana y la japonesa. De esos restaurantes que dices: "bueno me ha ido bien la vida me lo gasto"... pero quien viene de un barrio humilde lo serás toda tu vida. Y llega una persona y te cuenta la Yerma de García Lorca para presentarte el plato. Yo es que no puedo con el paroxismo esnob de aristocracia de un menú degustación", ha aseguro Sardá. Algunas de las cartas de este capítulo son verdaderas maravillas de la literatura.

Dardos contra las operaciones estéticas Los relatos satíricos y burlescos se suceden a la largo de la obra. Es el caso de uno de ellos dedicado a las operaciones estéticas: “Hay gente que se opera mucho. Y al final quedan todos iguales. Tendría que haber la opción de empeorar, ¿por qué no? Hagáme peor pero más personal, póngame unas ojeras de haber vivido". Pepa Fernández le ha preguntado sobre si cree en la paciencia táctica: "Qué remedio, estoy muy angustiado, soy una persona con muy poca inteligencia emocional, no creo en la felciidad ,creo en la calma. Todo esto de la pandemia me angustia de un modo físico. Me entristece, y hay algo que no puedo con ello, no puedo soportarlo: verdad qué todos tenemos claro quer tras un puente o semana santa la curva subirá y lo hacemos. Me parece una película de terror. La lección de Ximo Puig y los valencianos es increíble. Están en un nivel de porcentaje bajísimo respecto al resto de España. Valencia es el ejemplo que me congracía respecto a las posibilidades que haya gente valiente en un gobierno. Me han vacunado ya, es horroroso porque ya no tengo 60", confesaba el autor que el próximo 16 de abril cumplirá 63 primaveras.