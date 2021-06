Por estas fechas es época de festivales de fin de curso. No serán como los festivales de siempre, pero en ellos habrá ese espíritu de diversión y melancolía al decir adiós al curso. El festival de junio también suele implicar disfraz y eso a veces suele resultar un problema. Para solucionarlo, María Castro, la mujer que busca una solución para todo en María Resuelve propone disfraces marinos, sencillos y resultones, para que los más pequeños triunfen en el último día de curso.

Como temática María ha elegido el mar. Es una temática divertida y transmite un mensaje de concienciación: hay que cuidar del mar y de toda su fauna. El mundo marino está lleno de especies muy diferenciadas, flora, fauna y color, mucho color. Pues hoy, dentro de toda la vida que se respira ahí abajo, vamos a seleccionar varios disfraces de: peces de colores, simpáticas tortugas y eléctricas medusas. Por cierto, las medusas están hechas solo de agua y nervios. No tienen corazón, ni huesos ni cerebro.

Para realizar todos estos disfraces necesitamos diferentes elementos y materiales: culos de botella, goma eva, silicona, tiras de colores, CDs, rotuladores permanentes, limpiapipas, una gorra, leggings en color gris y otros en color blanco, una camiseta gris y otra blanca, un paraguas transparente, boas de plumas en color blanco, tiras de luces…

Ha llegado la hora de darle un segundo uso a esos CDs que tanto ocupan en el mueble y que ya no utilizamos. Con ellos, y un poco de goma eva, unos rotuladores permanentes y cinta de doble cara conseguimos un vistoso y colorido traje de pez. Lo único que tenemos que hacer es dibujar unas escamitas con rotuladores permanentes en nuestros CDs, adherirles unas aletas, una boca de pez y un ojito. Después los pegamos en el traje según como queramos. Estamos listos para activar nuestras branquias y tirarnos al mar.

Para el traje de tortuga vamos a recurrir a las botellas de plástico. No deberíamos consumirlas, pero si alguna vez cae en nuestras manos alguna, podemos guardarlas para elaborar este precioso y original disfraz de tortuga. Lo único que tenemos que hacer es cortar el culo de la botella, decorarlo con limpiapipas, goma eva y unos ojitos, y adherir las tortugas elaboradas a nuestra camiseta. Pensando en el calor del patio, podemos decorar una visera utilizando los mismos materiales, dándole un toque de color a sus cabecitas, a la vez que les protegemos del sol.

El siguiente disfraz es el de medusa, el más original y vistoso de todos. Lo único que necesitamos, además de un conjunto blanco, es un paraguas transparente. Ya sabéis que para estos trajes nuestra intención es no comprar nada, así que, si el paraguas es de otro color como azul o verde claro, no pasa nada.



Para decorar el paraguas necesitamos: unas boas blancas (o incluso espumillón) y varias bombillas LED. El siguiente paso es colgar las boas de cada una de las varillas y enroscar las tiras de LED con las mismas. Para los amantes de las arañas, María también tienen una sencilla solución handmade. Así tendremos terminado el disfraz. Como veis son disfraces de lo más vistosos y no son nada complicados. Triunfar en el festival de fin de curso es sencillo.