Magullada, llena de heridas y tratando de cubrirse los moratones con maquillaje. Así aparece Melanie B, conocida todavía como la Spice Girl "rebelde", en el video musical en el que muestra su rostro más vulnerable y revela la devastadora historia de abusos y maltrato a la que estuvo sometida en el seno de su matrimonio. Organizado por Women's Aid y colaborando con el compositor Fabio D'Andrea, el vídeo trata de visibilizar las dinámicas ocultas de esta violencia doméstica, que sucede por doquier escondida en plena vista. Y la artista británica es más que un actriz, pues ha declarado que, desde su noche de bodas en 2007, su exmarido, el productor Stephen Balafonte, comenzó a abusar de ella y a dar rienda suelda a un largo "reino del terror".

El objetivo de Mel B ha sido aportar el mayor realismo posible a su trabajo en el que vemos cómo, mientras de cara al exterior aparentan normalidad, la serie de agresiones que un hombre comete en privado contra la ex Spice Girl: escupiéndola, ahogándola, tirándole del pelo y pegándola antes de que ella consiga escapar. La intérprete dice que terminó el rodaje con moratones, pues para recrear tan cruda violencia también ha debido, en cierta medida, someterse a ella. "Salí del rodaje magullada porque quería que fuese una representación honesta de lo que todas hemos pasado. Hay una escena en la habitación en la que me atacan, y era muy importante hacerla real".

Un espejo de su propio infierno

Melanie Janine Brown, de 45 años, aparece casi irreconocible en la cinta, un retrato del terror del que ha hablado cándidamente con el diario The Sun: "Sean escupitajos o estrangulamientos, estas cosas pasan. No son sólo mi historia, son la historia de todas estas mujeres". Mel B dice que su marido, que estaba condenado por abuso doméstico antes de casarse con ella pero mantuvo en secreto su historia criminal, le decía que era "fea, una mierda, una puta, que no valía nada, patética, borracha" durante esa horrible época de su vida.

No se divorció de él hasta once años después, en 2018, cuando el acuerdo de divorcio al que llegaron implicó que ella no presentase cargos de abuso. La pareja tiene una hija de nueve años, Madison, y el productor ha negado su relato en varias ocasiones. Ahora, tal y como da a entender en la entrevista, la ex Spice está en una relación muy diferente, pero entonces parecía imposible: "Pensaba de verdad que estar en una relación romántica de nuevo iba a ser imposible, porque las experiencias pasadas te inundan. Hay tantas cosas que me desencadenan el trauma... no podía dejar que me tocasen o me abrazasen durante un año entero".

El objetivo del vídeo es mostrar la cruda realidad a la que hacen frente millones de mujeres, pero también mostrarles que hay una salida: "Hace falta bondad, paciencia y comprensión para ayudarte a salir de ese ciclo indeseado en el que te da miedo volver a caer. Pero puedes tener una relación amorosa y llena de cuidados. Sólo necesitas mucho tiempo y paciencia".

Una de cada tres mujeres, alrededor de 736 millones, están sometidas a algún tipo de violencia física o sexual por una pareja íntima, o a violencia sexual por parte de un extraño. Por eso para la artista, que apoya la ley británica de violencia de género, era tan importante participar en esta iniciativa: "Parece extraño decir que estoy orgullosa de mostrar algo tan brutal y perturbador, pero es mi misión concienciar sobre algo por lo que tantas mujeres pasan cada día, cada semana, cada mes de sus vidas", dice Mel B.

