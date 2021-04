Alessandro Lequio, Ana Obregón y Antonia Dell'Ate han visto sus conflictos reabiertos por la docuserie de Rocío Carrasco Contar la verdad para seguir viva. Tras la enésima defensa de Ana Obregón a su expareja y padre de su hijo, Antonia Dell'Ate se ha defendido con un comunicado en el que avisa de que la denunciará por calumnias y que no es ninguna mentirosa, y sosteniendo que Alessadro Lequio fue declarado culpable de maltrato por un tribunal. En su última intervención, Obregón afirmaba que había visto con sus propios ojos que dicha documentación era falsa. La italiana le responde con contundencia: "Querida Ana, los documentos a los cuales te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que en breve recibirás".

"La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido. Una vez más, defendiendo a este señor, has caído ingenuamente en la trampa de un cobarde que jamás ha sabido admitir sus cupas y coger sus propias responsabilidades".

Las tajantes palabras de Antonia Dell'Ate tienen mucho que ver con el caso Rociito: Lequio arremetió duramente contra Rocío Carrasco tras su documental , y esta se dio prisa en contestarle en una entrevista en directo. "Perro no come perro" , dijo con sencillez, escondiendo mucho significado detrás de sus palabras. Se refiere a que, por supuesto, Lequio se posiciona del lado de Antonio David: él también, según Rocío, maltrató a Antonia Dell'Ate.

La acusación de Rociito: "Perro no come perro"

El agresivo mensaje de Ana Obregón

Esta vez, Ana ha ido más allá en su defensa de Lequio llegando a acusar a Antonia Dell'Ate de una grave falsificación de documentos contra la que la italiana está dispuesta a pelear: ""Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora. La ha falsificado".

Así, continuaba el enfrentamiento contra su eterna rival: "Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor".

Por eso, Antonia, que también fue maltratada por su padre en la infancia, ha publicado este comunicado en el que añade un mensaje para Ana, a quien no termina de culpar por su posicionamiento contra Lequio sino considera una víctima más de su manipulación: "Te has hecho utilizar, otra vez… has caído en la trampa por la enésima vez… yo víctima 2 veces… basta ya de hacer violencia a quien la justicia le ha dado la razón", escribe.

05.20 min Antonia Dell'Atte, maltratada por su padre

Más noticias en Corazón y tendencias.