El documental de Rocío Carrasco es un tsumani que está arrasando con varias personas. Entre los afectados, directa e indirectamente, está Alessandro Lequio. Antonia Dell'atte recuerda que ella lo denunció por malos tratos y que fueron muy pocos los que la creyeron. Ana Obregón, que parecía haber enterrado el hacha de guerra contra la italiana, responde a sus comentarios en un tono serio, molesto, guerrero. Ya estalló contra los que acusaban a su expareja, ahora el dardo se lanza en la diana de Antonia.

"Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora. La ha falsificado".

Duras palabras porque Ana acusa a Antonia de falsificar una 'denuncia de malos tratos', un movimiento muy serio que no hay que tomarse a la ligera. "Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite . Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor", añade Ana Obregón.

La actriz y presentadora se queja además del acoso al que su familia está sometida. Muy duro, sobre todo porque su madre se recupera todavía del ingreso hospitalario que ha tenido hace unos días. "Tengo a todos los fotógrafos acosando a mi familia y teniéndome que esconder para ir a ver a mi hijo al cementerio. Por favor que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma porque yo no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando. Y si no lo hace por nosotros que lo haga por mi Aless que adoraba a su padre y así pueda descansar en paz".

03.21 min El histórico encuentro entre Ana Obregon y Antonia Dell'Atte

Atrás quedan los abrazos y la aparente reconciliación que Ana Obregón y Antonia Dell'atte que se vio en televisión. Fue en MasterChef Celebrity. Y se contó así: Dos mujeres de altura, con carácter, enemigas de toda la vida, madres luchadoras... El encuentro en las cocinas entre Ana Obregón y Antonia Dell'Atte ha hecho que la cuarta edición de MasterChef Celebrity sea historia de la televisión. Una paz rota ahora. Y de nuevo vuelven a estar enfrentadas, y de nuevo por Alessandro Lequio. La historia se repite, dentro y fuera de la televisión.

Momentos de una familia feliz, Ana y Alessandro junto a Aless en 2017.

Hace justo una semana, Ana Obregón no dudó en salir en defensa de su expareja y padre de su único hijo. La actriz y presentadora utilizó sus redes sociales para intentar limpiar la imagen de Alessandro Lequio, salpicada por el documental de Rocío Carrasco. "Qué buen padre has sido y eres… Aless te adoraba". Ana representa la fuerza de una madre dispuesta a mantener intacta la imagen de su hijo, y eso pasa por defender, contra viento y marea, a todos los que formaban parte de su vida.