Rami Malek es uno de los actores del momento y está de celebración porque hoy cumple 40 años. Después de haber ganado un Oscar por su épica interpretación de Freddie Mercury en la biopic de Queen y de llevarse una gran ovación en la industria cinematográfica, Malek no ha parado de trabajar y ahora hasta es el villano de la nueva película de James Bond, No time to die (Sin tiempo para morir, en castellano), que está pendiente estrenarse en cines. Te contamos 10 curiosidades que no sabías de Rami Malek.

1. Su primera aparición fue en Las chicas de Gilmore La carrera del actor comenzó en la Las chicas de Gilmore, en un episodio de la cuarta temporada de la serie. Allí interpretó a un compañero del grupo de estudios de la biblia de Lane un tanto modesto llamado Andy. Fue suficiente para que le volvieran a llamar a futuro... Solo fue un episodio, ¡pero por algo se empieza!

2. Pero su primer papel importante fue en Noche en el museo El salto a la gran pantalla lo hizo como el faraón Ahkmenrah en la primera película de la trilogía protagonizada por Ben Stiller. Gustó tanto su interpretación que fue un personaje imprescindible en Noche en el museo, lo que le abrió muchas puertas. Actuó junto a Robin Williams y Ben Stiller

3. Es de origen egipcio y griego Aunque a primera vista es casi imperceptible saber que es de ascendencia egipcia (su padre era guía turístico en El Cairo), fue uno de los motivos para que le diesen su papel de faraón. También tiene sangre griega, aunque nació en Los Ángeles. Después de Noche en el museo, Rami Malek encadenó varios papeles secundarios desde 2010 relacionados con su ascendencia, como el del vampiro egipcio Benjamin en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 o Marcos Al-Zacar en la serie 24. También participó en el remake de Oldboy (2013) y en Need fot speed (2014). Rami Malek es el vampiro egipcio Benjamin Los fans de 'Crepúsculo' lo recuerdan perfectamente

4. No es hacker, pero casi Pero su gran éxito le llegó con el papel de Elliot Anderson, protagonista de Mr. Robot, que le cayó del cielo. El creador de la serie, Sam Esmail, se quedó prendado de la pasión del actor en el casting cuando estaba a punto de tirar la toalla. Gracias a Mr. Robot, Malek ganó un Emmy, un Critics' Choice y se convirtió en una estrella. Robert Downey Jr. aseguró a la revista GQ sobre Malek: "Todos deberían estudiar a este tipo. Es el actor que todos quieren emular. Todos quieren conseguir una pizca de lo que hay en su ADN". 05.20 min Enserie con Paloma Cortina - Enserie: Mr Robot - 23/09/19

5. Ganó un Oscar por Queen Su interpretación de Freddie Mercury fue tan impecable y su caracterización tan excelente que le valió una estatuilla dorada de Hollywood en la categoría de mejor actor en 2019. Y eso que la película no contaba todas las excentridades ni los datos más oscuros del cantante. 02.23 min 'Bohemian Rhapsody' es el esperado biopic sobre Freddie Mercury y el origen de Queen

6. Tiene un hermano gemelo Rami Malek tiene un hermano idéntico llamado Sami. Curiosamente lo único en lo que se diferencian es en una letra de su nombre, que en el abecedario van una detrás de otra. El significado de sus nombre está relacionado con ser agradable (Rami) y el éxito (Sami), aunque casi ha sido al revés. Sami ha hecho alguna aparición pública junto a su hermano y una vez se hizo pasar por él para aprobar un curso de arte dramático en la Universidad de California. Además, tienen una hermana mayor que es médico. Rami Malek tiene un hermano gemelo: Sami Los dos cumplen 40 años hoy

7. Le encanta la moda Jessica Paster, estilista de Cate Blanchett y Sandra Bullock, afirmó que en la alfombra roja de los Oscar todo el mundo paga para que las celebs lleven puestos sus diseños. Y es que el estrellato va muy unido al mundo de la moda, tanto es así que la mayoría de actores y famosos terminan siendo campaña de alguna firma de moda importante. En el caso de Rami Malek, es habitual verle vestido de la casa Dior, firma con la que coprotagonizó una campaña de primavera-verano en 2017 junto a Boy George. Rami Malek, imagen de Dior en 2017 Dior escogió al chico de moda para su campaña DIOR

8. Es amigo de la infancia de Kirsten Dunst Rami Malek y Kirsten Dunst fueron al mismo instituto, el Notre Dame High School en Sherman Oaks. Aunque Kirsten iba aun curso por debajo que él, fueron compañeros de clases en música y hay empezó su bonita amistad que perdura hasta nuestros días. Los dos se dedicaron al mundo de la interpretación y pese a que Rami Malek estaba enamorado de ella entonces, nunca pasó de la friendzone. ¿Será el padrino del hijo de Kirsten Dunst? Rami Malek y Kirsten Dunst son grandes amigos Malek estuvo enamorada de ella entonces VARIETY

9. Tom Hanks lo apadrinó en Hollywood Tom Hanks es uno de los actores mejor valorados de la industria cinematográfica y todo un hito en Hollywood. Y claro, si consigues caerle bien, prácticamente tendrás las puertas del cine abiertas. Después de ver el trabajo de Malek en The pacific (2010), una miniserie de HBO, Tom Hanks contrató a Rami Malek para la película Larry Crowne: Nunca es tarde (2011). Tom Hanks contrató a Rami Malek para 'Larry Crowne' Bryan Cranston, Tom Hanks y Rami Malek GTRES