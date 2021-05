El último capítulo de Cuéntame cómo pasó ha hecho historia, gracias a la colaboración especial de Daniel Arias y María Bernardeau, los respectivos hijos en la vida real de Imanol Arias y Ana Duato. Juntos, en "El arte de amarnos", recrearon el primer beso entre la feliz pareja, y hoy han estado en directo en el Intagram Live de la cuenta oficial de la serie para contar cómo fue meterse en la piel de Antonio Alcántara y Mercedes Fernández, personajes que sus padres llevan interpretando veinte años. "Es un tributo a la pareja de Antonio y Merche y también a la pareja de Imanol y Ana [...] Ha sido muy emotivo. Es una cosa que va a quedar ahí para los restos, y al menos para mí y para María porque hemos hecho un homenaje a nuestros padres", ha confesado Daniel Arias.

Gracias a la genética, recrear una de las escenas del pasado de la pareja no ha podido ser más sencillo: el increíble parecido, el talento que ambos llevan en el ADN y crecer entre los rodajes de Cuéntame han sido -indudablemente- un plus para tener un resultado impecable. "Haber crecido entre bambalinas me ha hecho darme cuenta de que esta profesión -era a lo que me quería dedicar-, y que me enamorara de ella", ha contado durante la entrevista Daniel Arias.

Entre cámaras y escenarios Daniel Arias, de 19 años, y María Bernardeau, de 16 años, no habían nacido cuando Cuéntame arrasaba en la pequeña pantalla. Sin embargo, y cómo suponíamos, han jugado entre aquellos escenarios que han sido y son -a día de hoy- su casa. "Los platós de Cuéntame son como una segunda casa", ha explicado Arias. Mientras toda España veía crecer a Ricardo Gómez (Carlitos) capítulo a capítulo, San Genaro disfrutaba viéndolos crecer a ellos. "Yo estudiaba en los rodajes [...] Es mágico poder tener una oportunidad así en casa", ha señalado Bernardeau. No es la primera vez que los vemos en la serie más longeva de la televisión en nuestro país. Daniel Arias participó en un capítulo de la temporada 11 cuando solo tenía 8 años. Y María Bernardeau lo hizo en el último capítulo de la temporada 18, interpretando a Mercedes de niña. Esta es la primera vez que ambos coinciden frente a las cámaras -para hacer de sus padres en la vida real-, con el complicado papel de interpretar al matrimonio más querido de TVE. Y, sin lugar a dudas, ha sido un éxito; los fans han disfrutado y hasta hay quien ha derramado alguna lagrimilla. "Ha sido súper emotivo y súper bonito. Ha sido un honor interpretar a alguien que admiras tanto, en este caso a mi madre", ha declarado María Bernardeau.